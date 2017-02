Es beginnt mit einer Verletzung des Zahnschmelzes, etwa weil man auf etwas Hartes beißt. Bakterien dringen in den Zahn ein, der wehrt sich durch eine Entzündungsreaktion. Jetzt würde noch simples Bohren und Füllen helfen. Geschieht das nicht, gelangen die Bakterien tiefer in den Zahn, sie wandern den Nerv entlang. Dann entsteht ein Abszess – eine Ansammlung von Eiter, die von unten gegen den Zahn und gegen den Kiefer drückt. Nun beginnen höllische Schmerzen, die zu den intensivsten gehören, die der Mensch kennt.

Schon deshalb werden die meisten spätestens jetzt zum Zahnarzt gehen. Für den ist der entzündete Zahn eine Routinefall: Wurzelbehandlung, im schlimmsten Fall Extraktion, also Ziehen des Zahns – und schon ist die Entzündung vorbei und mit ihr die Schmerzen.

Wenn der Mensch aber trotz der Schmerzen den Arztbesuch hinausschiebt – etwa weil er in einem Land lebt, in dem es keine umfassende Krankenversicherung gibt –, dann droht Übleres als der Verlust eines Zahns. Tatsächlich kann eine solche Entzündung im schlimmsten Fall zum Tod führen. Das Stichwort lautet Sepsis.

Das ist der medizinische Begriff für das, was der Volksmund als "Blutvergiftung" bezeichnet. Die bakterielle Infektion beschränkt sich nicht mehr auf den lokalen Herd, sondern die Erreger gelangen in die Blutbahn und breiten sich im ganzen Körper aus. Das Immunsystem läuft Amok, Organe werden befallen und können versagen. Oft helfen dann auch keine Antibiotika mehr – in einem Drittel der Fälle führt dies zum Tod.

Die Sepsis ist ein von der Öffentlichkeit wenig beachteter Killer. Nach Auskunft der Deutschen Sepsis-Hilfe ist sie die dritthäufigste Todesursache, jährlich sterben in Deutschland 56.000 Menschen an ihr. Natürlich ist der Infektionsherd in den seltensten Fällen ein Zahn, am häufigsten sind Entzündungen der Atemwege die Ursache. Aber auch die kleinste Infektion kann tödliche Folgen haben.