Jacques Cinq-Mars fand, was nicht gefunden werden durfte. Und machte eine bittere Erfahrung: Wenn Fossilien nicht zu einer Lehrmeinung passen, dann kann es geschehen, dass 36.000 Knochenstücke keine Beweiskraft entwickeln.

Im Jahr 1977 hatte der kanadische Archäologe damit begonnen, den Untergrund der Bluefish Caves umzugraben. Die drei winzigen, insgesamt nur 30 Kubikmeter großen Karsthöhlen liegen im nördlichen Yukon, unweit der Grenze zu Alaska. Der Forscher und seine Mitarbeiter beförderten Knochen um Knochen aus den Kalksedimenten ans Licht. Sie bestimmten das Alter einiger Fossilien mittels Radiokarbondatierung: Bis zu 30.000 Jahre alt waren die Gebeine, die sie aus dem Lössboden geborgen hatten. Sie stammten von Pferden, Wapitis, Bären, Rentieren, Alaska-Schneeschafen, Bisons, Vögeln.

Am Alter der Knochenkollektion zweifelten wenige. Strittiger war die Interpretation. Es seien Menschen dort gewesen, behaupteten die Ausgräber. Steinsplitter deuteten sie als Fragmente von Klingen und glaubten, Überreste steinzeitlicher Barbecues vor sich zu haben. Da sich unter den Fossilien jedoch keine humanoiden Überreste fanden, bestritt die Archäologenzunft fast unisono, was ihre kanadischen Kollegen als neue Wahrheit in die Welt setzen wollten: dass Menschen sich bereits am Höhepunkt der letzten Eiszeit in den Bluefish Caves versammelt hätten.

Genauso wie der Norden Europas war auch Nordamerika bis südlich der Großen Seen von kilometerdicken Eisschilden bedeckt. Konnten da zu jener Zeit Menschen in garstiger Kälte am Yukon auf Bärenjagd gegangen sein? Unmöglich, behaupteten die Gegner der revolutionären These. Erst vor höchstens 13.000 Jahren hätten erstmals Menschen ihre Füße auf den Kontinent gesetzt.

So jedenfalls schrieb es die Clovis-First-These vor. Jahrzehntelang beherrschte sie die Meinung in den Lehrbüchern. Die ersten Einwanderer wurden Amerikaner, als am Ende des Pleistozäns der irdische Frost so viel Wasser als Eis gefangen hielt, dass die Meere tiefer lagen und am Ort der heutigen Beringstraße die Beringbrücke lag. Bevor das Schmelzwasser am Ende der Eiszeit zurückfloss, nutzte eine Schar Mammutjäger aus Sibirien die Gelegenheit, um trockenen Fußes in die Neue Welt zu gelangen. Zwischen dem Kordilleren- und dem Laurentidischen Eisschild hatte sich ein dünner Korridor geöffnet – die Ankömmlinge schwärmten nach Süden aus, drängten gen Osten, wurden zu Vorfahren aller amerikanischen Ureinwohner. In der Nähe von Clovis, New Mexico, gefundene Speerspitzen und Werkzeuge galten als Nachweis für die frühesten Siedlungen auf amerikanischem Boden.

Doch immer wieder tauchten Werkzeuge auf, die älter waren als die angeblich frühesten Spuren. Auch Skelette tanzten aus der Reihe. Gegenüber solchen Indizien pflegten die Gralshüter der amerikanischen Archäologie eine sture Strategie: Was älter war als die Clovis-Utensilien, galt als Fehldeutung – egal, ob Knochen, Speerspitze oder Fußabdruck. Wer als Wissenschaftler die Clovis-First-Theorie anzweifelte, riskierte seine Karriere.

Doch in den 1990er Jahren quollen die Giftschränke über. Zu viel Knochenmaterial hatte sich angesammelt, um ignoriert werden zu können. Es erzählte davon, dass die Pioniere der Neuen Welt weit vor der Clovis-Zeit unterwegs gewesen sein mussten.

Dieser Artikel stammt aus der ZEIT Nr. 6 vom 2.2.2017. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Höchste Zeit daher, die Sammlung von Jacques Cinq-Mars aus dem Keller zu holen. Drei Jahrzehnte lang lagen die Funde aus dem basalen Löss der Bluefish-Höhlen in Kanadas Nationalmuseum für Geschichte und Gesellschaft in Gatineau (Québec). Nun unterzog Laurianne Bourgeon das Archivmaterial einer neuen Prüfung. Mit Kollegen arbeitete sich die Forscherin der Universität Montreal durch die gigantischen Bestände. Die Analyse verriet, dass wohl Wölfe, Löwen und Füchse einst einen Großteil der 36.000 Fragmente in die Höhlen geschleppt und in der Folge auch Nagetiere fleißig an den Essensresten herumgekaut hatten. Bakterien, Verwitterung, Steinschlag hatten weitere Spuren hinterlassen. Am Ende blieben von den Knochenproben aus dem basalen Löss gerade mal 15 sichere Kandidaten übrig, die "kulturelle Modifikationen" aufwiesen. Es mussten Menschen gewesen sein, die am Zwischenkieferknochen eines Rothirschs, an Schienbein und Mittelfußknochen eines Pferdes, am Vorderfußmittelknochen eines Rentiers oder am Schulterblatt einer Schneegans v-förmige Schnittspuren hinterlassen hatten.

Quelle: University of Colorado, Idaho Museum of Natural History, PlosOne © ZEIT-Grafik: Anne Gerdes

Damit erbrachte Bourgeon zumindest einen ersten Beweis. Nicht nur Bären und Wölfe bewohnten die Felsgrotten im Yukon, auch Menschen kreuzten hier auf, zum Grillen. Bloß wann? Die Radiokarbondatierung musste entscheiden, ob Jacques Cinq-Mars am Ende doch recht haben könnte. Und so war es: 24.000 Lenze zählt der älteste Knochen, an dem die Besucher der Bluefish Caves mit Steinklingen herumgeschnippelt hatten – der Unterkiefer eines Pferdes.