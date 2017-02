Unter allen Orten, an denen Hamburger in den vergangenen Jahren mit Leidenschaft und Verbissenheit um die Gestaltung des öffentlichen Raums gestritten haben, ragt einer heraus: der Mühlenkamp in Winterhude, genauer gesagt der kurze Straßenabschnitt zwischen Poelchaukamp und Gertigstraße.

Hier, im Restaurant Drei Tageszeiten, hat die örtliche Bürgerinitiative vergangenes Jahr ihre Pressegespräche geführt und so ein ziemlich triviales Vorhaben namens Busbeschleunigung weit über Hamburg hinaus bekannt gemacht.

Hier hat die Bild-Zeitung jeden Vorwand aufgegriffen, über die "Gaga-Busbeschleunigung" und die neuesten Schandtaten von "Verkehrtstaatsrat" Andreas Rieckhof zu berichten

Hier hat der CDU-Nachwuchspolitiker Christoph Ploß jenen Konflikt ausgefochten, der ihn vom Vorsitzenden eines Ortsverbands erst in den Landesvorstand seiner Partei und dann zum Bundestagskandidaten beförderte.

Und hier hat Hamburg jene neue Art der Bürgerbeteiligung etabliert, die seither das Muster der Bewältigung von Planungskonflikten geworden ist: Auf einen öffentlichen Schlagabtausch folgen geheime Verhandlungen und schließlich ein Dokument, das ausgewählte Bürger zu Vertragspartnern der Volksvertreter in der Bürgerschaft macht.

Um diesen Vertrag ging es in dieser Woche noch einmal. Denn er sah vor, den Mühlenkamp womöglich nur provisorisch umzubauen und Änderungen, die sich nicht bewähren, rückgängig zu machen.

Man traf sich am Dienstag im Restaurant Drei Tageszeiten. Vor dem Fenster schob sich der zähe Morgenverkehr durch den Mühlenkamp, Bürgerinitiative und Bild waren vertreten. Und Andreas Dressel, der Fraktionschef der SPD in der Bürgerschaft, sprach über den "Battleground-State" Mühlenkamp und über sein Ziel: "ein bisschen Frieden".

Gemessen an der hitzigen Debatte um diesen Verkehrskonflikt, war der tatsächliche Umbau eine Kleinigkeit. Es ging vor allem darum, auf dem engen, stark befahrenen Mühlenkamp eine zu kurz geratene Abbiegespur abzuschaffen, aus der sich der Verkehr immer wieder in die Hauptspur hinein staute. Dafür wurde eine zweite, ebenfalls zu kurz geratene Abbiegespur aus der Gegenrichtung verlängert.

Vor diesem Umbau war in diesem Straßenabschnitt der Stau eher die Regel als die Ausnahme: Mehr als hundertmal pro Tag wurde ein Bus hier länger als fünf Minuten aufgehalten. Freie Fahrt gibt es immer noch nicht, aber dass Busse für längere Zeit nicht durchkommen, geschieht im Schnitt nun nur noch dreimal täglich.