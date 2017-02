In diesen Zeiten hat ausgeprägte Zuversicht fast etwas Unanständiges: "Das menschliche Leben ist heute besser als zu jedem früheren Zeitpunkt in der Menschheitsgeschichte." So beginnt der amerikanische Wirtschaftsnobelpreisträger Angus Deaton seine Universalgeschichte des Kapitalismus, sie ist ein Paukenschlag: Der große Ausbruch. Sie handelt davon, wie die Menschen die Ketten der Armut gesprengt haben, die sie über Jahrtausende hinweg gefangen hielten. Man kann Deatons Buch deshalb als Versuch lesen, der Welt den Glauben an sich selbst zurückzugeben, der irgendwo zwischen Finanzkrise, Trump und Brexit auf der Strecke geblieben ist. Aber gelingt das?

Angus Deaton datiert den Beginn dieses "Ausbruchs" auf die Mitte des 18. Jahrhunderts, als das Zeitalter der Aufklärung das Fundament legte für die wissenschaftlichen und technologischen Neuerungen der industriellen Revolution, die den Wohlstand demokratisierten. Fließendes Wasser gab es schon im alten Rom, aber erst der Anstieg der Masseneinkommen ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts machte solche Annehmlichkeiten breiten Bevölkerungsschichten zugänglich – mit erheblichen Folgen für das Leben der Menschen. Während sich die durchschnittliche Lebenserwartung in England bis etwa 1750 kaum gewandelt hatte, stieg sie nun innerhalb von nur eineinhalb Jahrhunderten von 40 auf 80 Jahre an.

Für Deaton ist das "eine der dramatischsten, schnellsten und positivsten Veränderungen der Menschheitsgeschichte" – und er nennt weitere: Heute können vier Fünftel der Menschheit lesen, vor 60 Jahren waren noch 50 Prozent aller Menschen Analphabeten. Die Wahrscheinlichkeit, eines gewaltsamen Todes zu sterben, ist in der Gegenwart sehr viel geringer als in der Vergangenheit, die Menschen werden größer "und wahrscheinlich auch intelligenter".

Am stärksten ausgeprägt ist dieser Trend zwar in den Industrienationen, aber er hat längst auf die Entwicklungsländer übergegriffen. Seit 1950 ist die Lebenserwartung in den ärmeren Staaten von 42 auf 60 Jahre gestiegen, was einer der wesentlichen Gründe dafür ist, dass die Weltbevölkerung in den vergangenen Jahren stark zugenommen hat. Es ist für Deaton das historische Verdienst des Kapitalismus, dass es der Welt gelungen ist, in den vergangenen 50 Jahren rund vier Milliarden Menschen zusätzlich zu versorgen – und zwar alles in allem nicht schlecht, denn wer heute lebt, genieße "im Durchschnitt ein sehr viel besseres Leben als Eltern und Großeltern".

Die Globalisierung hat diese Entwicklung noch einmal beschleunigt. Die zunehmende internationale Vernetzung aller Lebensbereiche in den vergangenen 30 Jahren ist aus Deatons Sicht sogar verantwortlich für den "größten Ausbruch aller Zeiten". Der Anteil der Menschen, die von weniger als einem Dollar am Tag leben müssen, ist zwischen 1981 und 2008 von 40 auf 14 Prozent gesunken, was vor allem daran liegt, dass das rasche Wirtschaftswachstum in China und Indien "Hunderte Millionen Menschen vor Armut und vorzeitigem Tod" gerettet habe.

Diese Umwälzungen brachten allerdings auch die Ungleichheiten mit sich, die der Politik nun zunehmend zu schaffen machen. Unter den Jägern und Sammlern der Frühzeit spielte der soziale Rang kaum eine Rolle. Es gab innerhalb der verschiedenen Stämme keine Anführer, Könige oder Priester, und die Ressourcen wurden "bemerkenswert gleichmäßig" verteilt – auch weil Vorratshaltung weitgehend unbekannt war: Wenn sich ein Jäger an einem Mammut satt gegessen hatte, teilte er den Rest mit den anderen Mitgliedern seines Stammes.