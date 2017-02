Vier Wochen lang hat Tom auf Brigitte gewartet. Doch als der Postbote sie endlich bringt und er sie aus dem Karton auspackt, liegt sie nur vor ihm, bewegungslos, kahlköpfig, 48 Kilogramm schwer. Alles, was sie trägt, sind ein billiger weißer BH, ein Slip und ein Paar Socken. Aber Tom ist vorbereitet.

In seinem Schrank stapeln sich Dessous, halterlose Strümpfe und Strapse, von Agent Provocateur für gut 500 Euro, dazu ein kurzes Kleid mit Leopardenmuster von Wolford, eine braune, schulterlange Perücke und eine Brille mit schwarzem Gestell.

Nur den Rollstuhl hat er vergessen.

Doch sonst ist alles da. Sonst ist alles genau so, wie er es sich vorgestellt hat: Augenfarbe Grün, Körbchengröße 95 C, Taille 64 Zentimeter Umfang, Hüfte 105 Zentimeter. Er ist nicht mehr allein, sie sind jetzt zu zweit. Tom und Brigitte. Seine neue Freundin. Er spricht ihren Namen französisch aus.

Fünfeinhalb Jahre ist das jetzt her, 1. August 2011, Tom erinnert sich genau. Nachdem er Brigitte angekleidet, ihr Brille und Perücke aufgesetzt hat, greift er unter ihre Arme, hebt sie, bis ihr Kopf auf seiner Schulter ruht, und führt sie so durch seine Wohnung. Auch wenn er Brigitte auf lange Sicht wird schieben müssen: Damals will er sie nur auf Händen tragen.

Dieser Artikel stammt aus der ZEIT Nr. 6 vom 2.2.2017. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Der Reihe nach schreitet er die Zimmer seiner Wohnung ab, Altbau, vier Zimmer, Parkettfußboden. Er zeigt ihr das Wohnzimmer, links vom Sofa das Bücherregal mit Hunderten Bänden erotischer Fotografie und Literatur, er zeigt ihr das offene Esszimmer und das Arbeitszimmer.

Tom geht langsam, um nirgends mit Brigitte anzustoßen und um ihr Zeit zu geben, sich an das neue Umfeld zu gewöhnen. Er bleibt im Schlafzimmer stehen, wo sie schlafen wird, über dem Bett hängt ein Bild von einer Frau, gefesselt mit Seilen. "Hier ist ab jetzt deine Heimat", sagt er, "dein Reich."

Seit diesem Tag sind er und Brigitte, eine Silikonpuppe der Firma Mechadoll, Kaufpreis knapp 8.000 Euro, schnelle Lieferzeit, keine Importzölle, ein Paar. Vor einem Jahr haben sie Hochzeit gefeiert – zu zweit auf dem Sofa im Wohnzimmer. Tom steckte Brigitte seinen alten Ehering, halb Weiß-, halb Gelbgold, den er in einer Schublade wiedergefunden hatte, auf den Ringfinger der rechten Hand. Er selber trägt keinen.

Ein Mann, der mit einer Puppe lebt, ist für die meisten Menschen bestenfalls erheiternd, schlimmstenfalls abstoßend, für manche auch empörend. Schließlich sind die künstlichen Frauen so etwas wie der Inbegriff des Sexobjekts: stets verfügbar, unselbstständig, stumm.

Natürlich kennt Tom die Vorbehalte, mit denen die Welt auf Beziehungen wie die seine blickt. Er ist ein kluger Mann, 49 Jahre alt. Als Anwalt hält er Woche für Woche Plädoyers in Gerichtssälen, behauptet sich gegen Manager und Aufsichtsräte – deshalb steht in diesem Text auch nicht sein echter Name.