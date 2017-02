Dies ist die Geschichte eines Scheiterns – eines aufschlussreichen Scheiterns. Für diesen Artikel wollte die ZEIT Zahed Amanullah begleiten, der sich gegen Hass und Propaganda im Netz und in sozialen Netzwerken engagiert. Er arbeitet dafür mit Facebook zusammen, auch in Deutschland.

Zahed Amanullah ist ein 47-jähriger kalifornischer Muslim, der nicht hinnehmen wollte, dass eine radikale Minderheit seiner Glaubensbrüder im Internet aggressiv Nachwuchs für den IS anwirbt. Der studierte Architekt hat sein Engagement zu seinem Beruf gemacht, bei dem Thinktank Institute of Strategic Dialogue (ISD) in London. Dort leitet er nach zehnjährigem Engagement gegen Extremismus seit drei Jahren die Forschungsgruppe Counter Narratives, was man in etwa mit "Gegenerzählungen" übersetzen könnte. Es ist ein vielversprechendes Mittel gegen den Hass und die Radikalisierung in der Sphäre der großen Internetkonzerne – also jener neuen digitalen Öffentlichkeit, deren Einfluss auf die Meinungsbildung rasant an Bedeutung gewinnt und deren Mechanismen wohl bislang noch niemand so ganz versteht.

"Google und Facebook haben hier eine Verantwortung", sagt Amanullah. Er präsentierte im Jahr 2015 beiden Konzernen eine Studie, mit der er zeigen konnte, wie erfolgreich Terroristen Nachwuchs über soziale Medien rekrutieren und wie wenig bloßes Löschen entsprechender Posts dagegen auszurichten vermochte. Mit seinem Credo "Wir müssen die Gegenrede stärken" stieß Amanullah bei den Konzernen auf Gehör. Sie wurden aktiv (was gut ist) und taten auch etwas (was gefährlich sein kann): Sie bevorzugten bestimmte politische Inhalte.

Das ist die heikle Vorgeschichte des gescheiterten Versuchs, Zahed Amanullah zu Facebook zu begleiten, um sich dort anzuschauen, was konkret gegen Radikalisierung und Terrorwerbung im größten sozialen Netzwerk unternommen wird. Und was genau sich hinter der Online Civil Courage Initiative (OCCI) verbirgt.

Im vergangenen März war Amanullah noch ganz offen für die Idee, sich von der Reporterin nach Berlin begleiten zu lassen. "Bald beginnt unser Projekt mit Facebook Deutschland", schrieb er damals – eine gute Gelegenheit, dabei zu sein. Zudem war der Fokus von islamistischer auch auf rechtsradikale Propaganda ausgedehnt worden. Da hätten sich die Beteiligten doch positive Berichterstattung erhoffen dürfen, besonders hierzulande. Im April schrieb Amanullah: "Ich habe das an unsere Kollegen bei Facebook Deutschland zur Koordinierung weitergeleitet." Ob die ihn gebremst haben? Jedenfalls wurde aus einem "Wir können uns bald treffen" im Mai nach unzähligen Nachfragen ein "Ich melde mich" im Juli. Als Nächstes hieß es: "Ich gebe Bescheid, wenn unsere Arbeit mit Facebook für mehr Öffentlichkeit bereit ist."

Dabei blieb es. Was schon deswegen befremdlich ist, weil am Projekt von Amanullahs ISD und Facebook auch die Amadeu Antonio Stiftung beteiligt ist, die wiederum mit deutschem Steuergeld bezuschusst wird. Da wirkt es schon seltsam: eine Reaktion auf öffentliche Appelle für mehr gesellschaftliche Verantwortung in aller Diskretion? Wieso, darüber erlaubt die Recherche für den Ortstermin, der nie stattfinden sollte, zumindest einige Hypothesen.

So könnte es sein, dass die Beteiligten den Vorwurf fürchten, hier Nutzer auszuspähen. Schließlich setzt Facebook im Rahmen des Projekts sein Wissen über individuelle User ein. Deren Anfälligkeit für islamistische oder rechtsradikale Inhalte errechnet ein Algorithmus aus den Datenspuren, die bei Interaktionen im Netzwerk hinterlassen wurden. "Wir haben verschiedene Methoden ausprobiert, um die gleichen Menschen im Netz zu finden, die auch der ›Islamische Staat‹ findet", erklärt Amanullah das Prinzip – und zwar, bevor sie abtauchen. Wer laut Algorithmus für Hassbotschaften anfällig zu sein scheint, dem wird Gegenrede in seinen Nachrichtenstrom eingeblendet. Etwa Warnungen von IS-Aussteigern oder aktuelle Informationen gegen rechte Hetze.

Dass so etwas funktionieren kann, hatte das ISD bereits in einem Pilotprojekt mit Google und YouTube in den USA gezeigt. Jungen Männern, die sich durch ihre Google-Suchen als anfällig für IS-Propaganda gezeigt hatten, wurden bei der Suche nach Rekrutierungsbotschaften authentische Warnungen vor dem Heiligen Krieg gezeigt. Aber ist das nicht Manipulation, wenn die Nutzer glauben, das zu bekommen, was sie gesucht haben, aber genau das Gegenteil erhalten? Amanullah verteidigt sich mit einem Vergleich: "Wir tun nur das, was die Marketingindustrie auch macht."