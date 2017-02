Donald Trump macht Ernst: Vergangene Woche ordnete er den Bau der Mauer zwischen den USA und Mexiko an. Bezahlen soll ihn das Nachbarland durch eine Grenzausgleichsteuer. Auch wenn noch unklar ist, wie diese im Detail aussehen wird, steht eins schon fest: Diese Idee des Präsidenten würde nicht nur Mexiko, sondern womöglich auch viele andere Länder beeinflussen.

Offenbar greift Trump auf einen Vorschlag zurück, den einflussreiche Parteifreunde im Kongress unterstützen. Allen voran Paul Ryan und Kevin Brady. Ryan ist Mehrheitsführer der Republikaner im Repräsentantenhaus, Brady der Vorsitzende des einflussreichen Haushaltsausschusses. Beide haben die Abschaffung der bisherigen US-Unternehmenssteuer von 35 Prozent vorgeschlagen. Stattdessen wollen sie die Grenzausgleichsteuer einführen: Unternehmensgewinne sollen steuerlich unterschiedlich behandelt werden, je nachdem, wo sie erwirtschaftet werden.

Gewinne, die Unternehmen mit Exporten im Ausland erlösen, sollen demnach vom US-Fiskus gar nicht mehr besteuert werden. Zugleich könnten Unternehmen die Kosten von eingeführten Gütern nicht mehr steuerlich geltend machen. Für Gewinne aus allen im Inland verkauften Produkten wäre eine Steuer von 20 Prozent fällig. "Diese Art der Besteuerung würde nicht nur Steuereinnahmen generieren, sondern auch Anreize schaffen, Produkte in den USA zu entwickeln und zu produzieren", sagt Alan Auerbach, Professor an der University of California in Berkeley.

Der parteilose Wirtschaftswissenschaftler, den die New York Times mal den "intellektuellen Vater" der Grenzausgleichsteuer nannte, erläutert an einem Beispiel, wie sein Modell für ein Industrieunternehmen aussehen könnte: Ein Unternehmen verkauft Produkte für 1,5 Milliarden Dollar innerhalb der USA und exportiert Waren für 300 Millionen Dollar ins Ausland. Im Inland fallen Löhne und Gehälter in Höhe von 750 Millionen Dollar an und 100 Millionen Dollar für Rohmaterial, das das Unternehmen von heimischen Zulieferern bezogen hat. 150 Millionen Dollar wendet das Unternehmen für Rohmaterial aus dem Ausland auf. Im derzeitigen System müsste das Unternehmen 35 Prozent auf einen Gewinn von 800 Millionen Dollar zahlen. In dem neuen Modell müsste es 20 Prozent auf 650 Millionen Dollar zahlen – also auf 150 Millionen Dollar weniger. Der Unterschied kommt wie folgt zustande: 300 Millionen Auslandsumsatz werden gar nicht besteuert, dafür können die 150 Millionen für die Importe auch nicht als Kosten steuermindernd angerechnet werden.

Dieser Artikel stammt aus der ZEIT Nr. 6 vom 2.2.2017.

Auerbach vermutet, dass die Reform ein Problem lösen würde, das dem amerikanischen Fiskus seit Langem ein Dorn im Auge ist: Patente und geistiges Eigentum, die vor allem bei Technologieunternehmen eine zentrale Rolle spielen, können leicht in andere Länder überführt werden. Das produzierende Gewerbe wie Stahlhersteller oder Autobauer haben es mit ihren Fabriken schwerer. Gibt ein Unternehmen an, die Rechte würden im Ausland gehalten und die Gewinne würden dort anfallen, muss es nach jetzigem Stand nur US-Steuern zahlen, wenn es diese Gewinne in die Heimat überweisen will.

Das hat dazu geführt, dass amerikanische Unternehmen wie Apple, Google oder Facebook 2,5 Billionen Dollar auf Auslandskonten horten – für die amerikanische Steuerbehörde unerreichbar. Unter dem neuen Modell wäre der Standort des Unternehmens egal, besteuert würden die Gewinne aus den Verkäufen in den USA. Apple etwa müsste auf die in China gefertigten und in den USA verkauften iPhones die neue 20-Prozent-Steuer zahlen. Im internationalen Vergleich ist der US-Unternehmenssteuersatz von 35 Prozent sehr hoch. Der Durchschnitt der Industrieländer liegt bei 24 Prozent, in Deutschland beträgt die Unternehmenssteuer 15,8 Prozent.