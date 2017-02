Mit Zahlen ist das ja immer so eine Sache: 56 Wissenschaftler wurden seit 1936 mit der Fields-Medaille ausgezeichnet, eine der höchsten Auszeichnungen in der Mathematik. Unter den 56 Wissenschaftlern ist nur eine Frau – die Iranerin Maryam Mirzakhani, die 2014 zu den Preisträgern gehörte.

Sehen Sie!, würde Mathias Binswanger jetzt wohl sagen. Binswanger ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Hochschule für Wirtschaft der Fachhochschule Nordwestschweiz.

Vergangene Woche schrieb er an dieser Stelle, dass Mädchen einfach weniger Lust auf Mathematik hätten. "Hartnäckig hält sich auch der Unterschied zwischen Mädchen und Jungen, was die Leistung in Mathematik (...) betrifft." Weil Leistung unter anderem durch das Geschlecht beeinflusst werde. Als Beweis führte er die Ergebnisse der letzten Pisa-Studie in Deutschland an: Schüler sind – wie bereits in den vergangenen Jahren – in Mathematik und Naturwissenschaften immer etwas besser als Schülerinnen. Binswanger schlussfolgerte: "Freude an Naturwissenschaften und Technik lässt sich nicht künstlich herbeizüchten. Entsprechende Kampagnen kann man sich sparen." Heißt: Lasst die Mädchen schön Aufsätze schreiben und Pferde und rosa Blumen malen.

Was für ein Trugschluss. Schon Binswangers Argumentation hinkt. Er tut so, als würde man Mädchen einen Gefallen tun, wenn man ihnen Mathe ersparte. Ziemlich altväterlich. So klingt das natürlich netter als bei Lawrence Summers, Direktor der Harvard-Universität, der 2005 sagte, dass Frauen vielleicht sogar ein genetisches Problem mit Naturwissenschaften und Mathematik hätten. Der weibliche Makel? Eine weibliche Unterlegenheit? Mädchen ≠ Mathe?

Nein, sagen die Wissenschaftler Janet Mertz und Jonathan Kane. Weil das mit Zahlen eben immer so eine Sache ist. Mertz und Kane werteten Daten der Pisa-Studie sowie der TIMS-Studie aus, in letzterer werden ausschließlich die Leistungen in Mathematik und in den Naturwissenschaften überprüft. Was den Wissenschaftlern auffiel: Die Leistungen variieren bei Jungen stärker als bei Mädchen. Bedeutet: Es gibt mehr mathematisch unbegabte Jungs – aber auch mehr männliche mathematische Superhirne. Solche, die später im besten Fall eine Fields-Medaille gewinnen.

Wenn Leistungsunterschiede zwischen den Geschlechtern biologisch bedingt wären oder, wie Mathias Binswanger vergangene Woche schrieb, Leistung durch das Geschlecht beeinflusst würde, dann müssten diese Unterschiede überall auf der Welt gleich sein, und sie müssten auch über die Zeit hinweg gleich bleiben.

Das ist aber nicht so – und zeigt sich ausgerechnet dort, wo Binswanger seine Argumente herholt: in der aktuellen Pisa-Studie. Ihr zufolge haben Jungen im Bereich Mathematik einen Leistungsvorsprung von durchschnittlich acht Punkten gegenüber Mädchen. Hierzulande übersteigt die Punktzahl der Jungen die der Mädchen im Durchschnitt sogar um mehr als 15 Punkte. Doch in einem Land wie beispielsweise Finnland schneiden Mädchen in Mathematik im Durchschnitt besser ab als Jungen. Und betrachtet man alle Länder, lässt sich sagen, dass beim Mindestniveau, das mindestens 90 Prozent der Schülerinnen und Schüler erreichten, im Durchschnitt kein Unterschied zwischen Jungen und Mädchen auszumachen ist.

Wie aber kann es gelingen, die Unterschiede weiter zu reduzieren? Die Studie von Janet Mertz und Jonathan Kane liefert dafür gute Anregungen. Sie haben beobachtet, dass in den USA in den 1970er Jahren auf 13 mathematisch hochbegabte Jungen ein Mädchen gekommen sei. In den 1990ern habe das Verhältnis nur noch bei drei zu eins gelegen. Und: In den 1960ern lag der Frauenanteil bei Promotionsabschlüssen in den USA im Fach Mathematik bei sechs Prozent, inzwischen sind es mehr als 30 Prozent. Mädchen und Mathe, läuft.

Mertz und Kane führen die Leistungsunterschiede auf soziale und kulturelle Faktoren zurück. Dafür sahen sie sich unter anderem den sogenannten International Gender Gap Index (GGI) an, der Einkommen, Bildung, politische Mitsprache und Gesundheit berücksichtigt. In Ländern mit hoher Indexzahl ist es wahrscheinlicher, dass Mädchen und Jungen gleich gute Leistungen in Mathematik erzielen. Gleichberechtigung, schreiben die Wissenschaftler, sei einer der ausschlaggebenden Faktoren dafür, wie gut oder schlecht jemand in Mathe ist.

Mathe-ist-toll-Kampagnen kann man sich also wirklich sparen, da hat Mathias Binswanger recht. Weil das Problem, in vielen Ländern zumindest, tiefer liegt. Auch in Deutschland.