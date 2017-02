1/26 Hans filmt, Ernst macht den Ton – so ist die Rollenverteilung seit 40 Jahren. Hier, im Schnee getarnt, suchten Hans Schweiger (links) und Ernst Arendt 2006 nach Vögeln, die in Norwegen am Nördlichen Eismeer überwintern. © Arendt/Schweiger 2/26 Alles fing Anfang der 1970er Jahre an. Eine der ersten Touren mit dem VW-Bus führte die Freunde nach Island, um Eiderenten zu filmen. Weil Hans filmte und Fotos machte, saß Ernst fast immer am Steuer. © Arendt/Schweiger 3/26 In den Kalkfelsen der einsamen Sierra de Grazalema in Spanien – damals noch unter Franco – bauten sie sich 1975 ein Versteck, um einen Gänsegeierhorst zu filmen. Natürlich alles analog, auf 16-Millimeter-Film. © Arendt/Schweiger 4/26 Dieser knapp fünf Wochen junge Alaska-Pfeifhase hoppelte ihnen über 35 Jahre später vor die digitale Filmkamera. © Arendt/Schweiger 5/26 Selbst ein Amphibienfahrzeug für Filmarbeiten schafften sie sich an. "In dem wird sogar erfahrenen Buschpiloten schlecht", sagt Ernst Arendt. Das Kennzeichen verrät: Die Tierfilmer wohnen im Landkreis Lörrach in Baden-Württemberg. © Arendt/Schweiger 6/26 Sich zum Affen machen, oder besser gesagt zum Känguru? Kein Problem für die beiden. Hier filmte Hans Schweiger inkognito einen Wombat. Der Anzug mit Kaffee und Tee eingefärbt, die Ohren aus Bierkarton, der Schwanz ein mit Gestrüpp ausgestopftes Hosenbein. Ernst hatte natürlich den gleichen. © Arendt/Schweiger 7/26 Um andere Tiere vor die Linse zubekommen, war gar keine Tarnung nötig. Dieser Schneeaffe in Japan interessierte sich wohl vor allem für den Apfel hinter der Windschutzscheibe. © Arendt/Schweiger 8/26 Ein umgerüsteter Möbelwagen löste den alten VW-Bus ab: Ein geräumigeres Wohnmobil, robust, mit Platz für Filmausrüstung, Kanus und Proviant. Rechnet man alle Reisen zusammen, haben Hans und Ernst 15 Jahre ihres Lebens zusammen im Campingmobil gelebt. Also etwa 5.800 Tage. © Arendt/Schweiger 9/26 Im Vergleich zu den riesigen Kakteen in Arizona sieht der Laster klein aus. Wie Campingurlaub fühlte sich die Arbeit – hier in glühender Hitze – nicht immer an. © Arendt/Schweiger 10/26 Manchmal war aber auch Zeit für eine Abkühlung. Hier nahm Hans Schweiger in Australien ein Zwangsbad, da die Straße überflutet war. © Arendt/Schweiger 11/26 Die Keas in Neuseeland gaben dem ersten Laster der Tierfilmer den Rest. Die Vögel nagten sämtliche Gummidichtungen an und knabberten alles weg, was nicht angeschweißt war. Keas sind extrem neugierig, geschickt und überhaupt nicht menschenscheu. © Arendt/Schweiger 12/26 Auch die Kamera fanden die Vögel spannend und knabberten hemmungslos daran herum. © Arendt/Schweiger 13/26 Ein neuer Unimog musste her – diesmal eine Spezialanfertigung für die Tierfilmer in RAL 7008, Khakigrau. Das Ungetüm, hier auf Wüstentour in Australien, ist knapp sieben Meter lang, 3,40 Meter hoch, darf 80 Kilometer pro Stunde fahren und verbraucht ungefähr 23 Liter Diesel. © Arendt/Schweiger 14/26 Zur Innenausstattung – weitgehend in Ernst Arendts Lieblingsfarbe Ginstergelb – zählen zwei Kühlschränke, ein Herd, Heizung und Klimaanlage sowie Spezialschränke für die Ausrüstung. © Arendt/Schweiger 15/26 Auf ihrer bisher letzten Expedition durch Australien begegneten die Tierfilmer diesem Tannenzapfenskink. © Arendt/Schweiger 16/26 Bier und Rum hatten sie auch in Nordamerika dabei. Zu essen gab es Spaghetti mit Tomatensauce aus Dosen und jede Menge Gegrilltes. © Arendt/Schweiger 17/26 Durchaus auch mal Filets vom Känguru. Dann jedenfalls, wenn ein – von jemand anderem! – überfahrenes Känguru am Straßenrand lag. Hauptsache, es war noch frisch genug. © Arendt/Schweiger 18/26 Das Fleisch eines Bisons haben Schweiger und Arendt auch schon mal gegessen. Diesen haben sie nur gefilmt, im Jahr 2010 in Oklahoma. © Arendt/Schweiger 19/26 Oft ließen die Tiere die Dokumentarfilmer ganz nah an sich heran. Entweder weil sie – wie dieser Albatross auf Midway Island – keine negativen Erfahrungen mit Menschen kannten … © Arendt/Schweiger 20/26 … oder weil Schweiger und Arendt Vertrauen aufbauten und die Tiere an ihre Anwesenheit und die Kamera gewöhnten. Dieser Mornellregenpfeifer in Lappland (2006) ließ es nach wochenlangen Dreharbeiten sogar zu, dass Tonmann Arendt die Eier des Vogels in die Hand nahm. Das Männchen setzte sich einfach drauf, um weiter zu brüten. © Arendt/Schweiger 21/26 Legendär auch die Aufnahmen, die das Innere einer Biberburg im Freiland zeigen. © Arendt/Schweiger 22/26 Oder die von fröhlichen Nacktaugenkakadus, die zu den verspieltesten Vögeln der Welt zählen. © Arendt/Schweiger 23/26 Auf ihren Reisen verbrachten die Abenteurer Polarnächte in den eisigsten Regionen der Erde. © Arendt/Schweiger 24/26 Ziehende Kraniche und eine in warmes Licht getauchte Bergkulisse in der spanischen Extremadura: perfekter Aufnahmemoment © Arendt/Schweiger 25/26 Ganz nah dran an den Kängurus in Australien © Arendt/Schweiger 26/26 In 40 Jahren Weltreise wurden nicht nur Ernst Arendt und Hans Schweiger dicke Freunde. Sie lernten auch viele Tiere kennen und lieben. Dieses Possum sieht aus, als wäre es am liebsten mitgekommen. Es macht sich schon mal als Autoschrauber nützlich. © Arendt/Schweiger

Eine dunkelgrüne Duschwanne auf Tischbeinen in einer schalldichten Kabine, ein Mischpult, daneben Tütchen voller Zucker und Kartoffelmehl, Kürbisse, Stroh, Drähte, Styropor: Ernst Arendts selbst gebautes Tonstudio würde als Kulisse für einen Krimi mit psychotischem Serienkiller taugen. Wir sind in Weil am Rhein, im Keller des Tierfilmers.

DIE ZEIT: Hier haben Sie also Vogel-, Bison- und Biber-Aufnahmen nachvertont. Wozu braucht man da Zucker und Kartoffelmehl?

Ernst Arendt: Als Erstes zeige ich Ihnen mal meine alten Unterhosen.

Tonmann Arendt wedelt mit zwei Frottee-Hosen, original aus den Siebzigern, eine braun, eine dunkelblau. Kameramann Hans Schweiger kichert, er weiß, was jetzt kommt.

Arendt: Hören Sie das? Das ist das Flattern neugieriger Keas in Neuseeland! Die haben uns die Gummidichtungen vom Laster gefressen. Und das Geräusch hier, wenn Sie über den Wüstenkürbis kratzen: So hört es sich an, wenn der Mornellregenpfeifer in Lappland mit dem Schnabel seine Eier dreht. Und die Metalldose: So klingt es, wenn die Kakadus in Australien vom Blechdach runterrutschen – wie Skiläufer, aus Spaß, immer wieder. Je nachdem, in welchem Verhältnis man Zucker mit Kartoffelmehl mischt, macht man unterschiedliche Schneegeräusche. Ab minus fünf Grad quietscht er; ist er wärmer, knirscht er. Vögel im nassen oder Pfeifhasen im trockenen Gras lassen sich mit unterschiedlich feuchten Hobelspänen imitieren.

© Moritz Küstner Dagny Lüdemann Dagny Lüdemann ist seit ihrer Kindheit Fan aufwendiger Naturdokus, insbesondere von "Tiere vor der Kamera". Das Genre hat sie inspiriert, Biologie zu studieren. Heute leitet sie das Wissenschaftsressort von ZEIT ONLINE. zur Autorenseite

In der Stube des Holzhauses stapeln sich Naturbücher, in den Regalen Fotos von Bibern und Büffeln. Auf der rustikalen Holzterrasse überzieht Schnee das Vogelhäuschen. Der Blick geht übers Dreiländereck.

ZEIT: Warum haben Sie Ihre Filme so mühsam nachvertont? Die Zuschauer sehen Ernst Arendt im Fernsehen ja sehr oft mit einem Parabolspiegel, dem Richtmikrofon, rumlaufen ...

Hans Schweiger: Wenn Sie in der Wildnis eine Herde Büffel filmen, hört man auf dem Tonband nachher nur dumpfes Getrampel. In der Nahaufnahme von den Hufen muss man die einzelnen Schritte hören. Das haben wir mit Sand und Kies nachgeahmt. Oder wenn ein Vogel aus einer Schar auffliegt. Das hört man nicht auf Band. Dann kommen die Unterhosen zum Einsatz.

Wenn wieder mal ein Zöllner die ganzen Fächer und Kisten im Unimog beäugte, hat Ernst eine Dreiviertelstunde lang den Parabolreflektor unter der Dachluke erklärt.

ZEIT: Warum haben Sie es sich nicht leicht gemacht wie Ihre britischen Kollegen von der BBC? Die nehmen einfach dramatische Musik dazu.

Schweiger: Das hat uns nie gefallen. Wir wollten die Geräusche aus der Natur einfangen. Authentisch. Keiner hat das damals gemacht.

Arendt: Zu Anfang mussten wir uns grundlegend von unseren Seniorkollegen unterscheiden: Heinz Sielmann, Bernhard Grzimek, Horst Stern, Eugen Schuhmacher. Wir suchten uns eine Nische: nur Freilandaufnahmen, ohne Musik.

Schweiger: Anders als sie hatten wir auch immer Stroh-Rum dabei. 80 Prozent Alkohol. Der öffnet Türen. In Finnland ist der verboten, hat uns aber nicht gestört. Der hilft auch gegen Fußpilz. Oder bei aufkommender Erkältung.

"Tiere vor der Kamera" Die Menschen Als 25-Jährige trafen sich Hans Schweiger und Ernst Arendt in München während eines Aushilfsjobs beim Film. 1974 zeigte der Bayerische Rundfunk ihre erste Dokumentation aus dem Tierreich über Singende Vögel – von da an lebten die beiden vom Filmen. Was mit einer Abenteuerreise im VW-Bus begann, wurde zu einer lebenslangen zoologischen Symbiose. Die Sendung 54 Folgen Tiere vor der Kamera bedeuten: 630.000 Kilometer durch knapp 30 Länder, Grimme-Preis, Bayerischer Fernsehpreis, Goldene Kamera, Millionen Zuschauer. In 80 Ländern wurde die Sendung ausgestrahlt. Die drei letzten Teile Highway durch Australien von 2016 zeigt der rbb im Februar (12./19./26. 2.), weitere Sendetermine unter www.tierevorderkamera.de.

Die Idee Vogelgezwitscher statt Musik, naturgetreues Tierverhalten statt Jagdszenen und Zooaufnahmen. Dazu die Tierfilmer im Bild, im Kängurukostüm, nass geregnet, eingeschneit oder von Mücken umschwärmt. Der Zuschauer erlebte auch das Warten, die Pannen und ihren Spaß. Mit dieser Sendung verschwindet ein Fernsehklassiker.

Am nächsten Morgen fahren wir in Arendts bulligem Sportwagen in Ginstergelb, seiner Lieblingsfarbe, nach Efringen-Kirchen. Dort, nur ein paar Minuten entfernt, wohnt Hans Schweiger. Und dort steht auch der Unimog, in dem die Tierfilmer gefühlt ihr halbes Leben verbracht haben.

Schweiger: Wenn wieder mal ein Zöllner die ganzen Fächer und Kisten im Unimog beäugte, hat Ernst eine Dreiviertelstunde lang den Parabolreflektor unter der Dachluke erklärt. Das schafft den härtesten Zollbeamten. Hier, auf diesen Schienen, Spezialanfertigungen, konnten wir unsere Metallkisten unters Bett schieben. Zwei Kühlschränke gibt es, einen fürs Essen und die Bierdosen und einen für die analogen Filmrollen.