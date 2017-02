Die Uni Greifswald will ihren Namenspatron loswerden. Wenn das mal so einfach wäre.

Wenn die Bundeskanzlerin öffentlich eingesteht, "einigermaßen fassungslos" zu sein, muss etwas geschehen sein in der Welt. Denkt man. Und tatsächlich sind Angela Merkel diese Worte in der vorigen Woche über die Lippen gegangen. Aber der Grund ihres Ärgers war nicht Trump, der Brexit oder die CSU – sondern ein Ereignis, das eine nordostdeutsche Stadt in Wallung bringt. In Greifswald, in Merkels Bundestagswahlkreis, tobt ein erbitterter Streit: Die Ernst-Moritz-Arndt-Universität will sich ihres Namensgebers entledigen. Und sie, Angela Merkel, sei darüber eben "einigermaßen fassungslos".

Der veritable Kulturkampf, der da in Greifswald ausgebrochen ist, dreht sich um die Frage, ob der Gelehrte, Freiheitskämpfer und Paulskirchen-Abgeordnete Ernst Moritz Arndt, 1769 auf Rügen geboren, noch tragbar ist als Pate einer modernen, weltoffenen Uni. Oder ob Arndt, einst selbst Student und Professor in Greifswald, nicht vielmehr eine Altlast ist – weil er in seinen Werken zu Hass und Krieg aufgerufen hat und dabei regelmäßig nationalistische, antifranzösische und antisemitische Töne anschlug (ZEIT Nr. 5/17). So richtig Fahrt aufgenommen hat die Diskussion erst, als der Beschluss zur Umbenennung schon gefallen war: Vor zwei Wochen entschied der Senat der Hochschule, den Namen Ernst Moritz Arndt abzulegen. Dabei ist die Debatte um ihn nicht neu. Dass sie jetzt laut und heftig tobt, liegt auch daran, dass dies besondere Zeiten sind. Weshalb besondere Allianzen entstehen. Die einen, CDU, AfD und sogar einige Linke, sehen in Arndts Ende den nächsten Fall von übertriebener Political Correctness. Der Historiker Götz Aly, immerhin einer der renommiertesten NS- und Antisemitismusforscher, sagte: Diese Umbenennung sei ein Werk von "Geschichtsexorzisten", die als "Teufelsaustreiber" in der deutschen Nationalgeschichte "reichlich Futter" fänden.

Andere verweisen darauf, dass Greifswalds Studenten seit 25 Jahren immer wieder fordern, der Schandname Arndts möge endlich getilgt werden. Sei es nicht schon Zeichen genug, dass Hermann Göring – in seiner Funktion als preußischer Ministerpräsident – den Titel 1933 verlieh?

Andererseits: In ganz Deutschland heißen Straßen und Schulen nach Arndt, in Leipzig etwa eine Wohnstraße in der eher links-alternativen Südvorstadt.

Was tun?

Dieser Artikel stammt aus der ZEIT-im-Osten-Ausgabe der ZEIT Nr. 6 vom 2.2.2017. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Die AfD hat den Greifswalder Streit, natürlich, als Chance erkannt. Zumal Ralph Weber, AfD-Abgeordneter im Schweriner Landtag, im eigentlichen Beruf Jura-Professor in Greifswald ist. Weber findet, es sei ein "verheerendes Signal", einen "Vorkämpfer für die Einheit und das Zusammenwachsen Deutschlands" aus dem Uni-Namen zu streichen – wo doch diese Einheit erst seit 27 Jahren vollzogen sei! Das ist noch recht sachlich, verglichen mit einem anderen Argument, das Weber in die Waagschale wirft. Dass nämlich viele von denen, die an der Abstimmung gegen Arndt mitgewirkt hätten, "aus Westdeutschland stammen, hier regional nicht verwurzelt sind und Greifswald spätestens nach dem Studienende wieder verlassen werden".

Plötzlich stehen sich also auch gegenüber: Einheimische und Zugereiste. Dass die Dozenten und Studenten der Uni – noch dazu jene, die aus dem Westen stammen – über ihren Uni-Namen entschieden haben, ohne die Stadtgesellschaft zu fragen, empört viele Greifswalder. Fast alle haben eine Meinung zu Arndt, fast alle diskutieren aufgebracht mit ihren Mitmenschen, und fast immer geht es dabei nicht um Arndts Werk und darum, wie es zu bewerten sei. Sondern eher um das Gefühl, nicht gefragt worden zu sein.

Vor allem im Internet, bei Facebook, liest man das. Da fordern manche, man solle die Arndt-Gegner "teeren und federn und aus der Stadt jagen", es seien ja ohnehin bloß "Zugezogene", denen es an der nötigen "Identifikation mit der Heimat" fehle. Von "Arndt-Hassern" ist die Rede, und, auf der Gegenseite, von "verkappten Salon-Nazis". Die Namensbefürworter sammeln Geld für eine Kampagne zur Rettung Arndts, eine "Großdemo" ist in Planung. Eine Gegenbewegung gibt es auch, sie plant eine Anti-Arndt-Demo und ist vor allem gegen jene gerichtet, die für Arndt sind. Aus der CDU ist derweil zu hören, man erwäge, als Retourkutsche für die Arndt-Absetzung nunmehr die Tilgung von linken Heldenfiguren wie Ernst Thälmann, Karl Marx oder Anton Makarenko aus den Greifswalder Straßennamen zu fordern.