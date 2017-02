Es sieht aus wie ein Ding aus einer anderen Welt: ein vertikal aufragendes Gestänge, aus dem Blechblasinstrumente herauswachsen wie aufgerissene Münder. Die Trompeten und Posaunen können wilde Stakkati und aufgeregte Tonkaskaden produzieren oder knappe Melodien, die an einen fröhlichen Posthornton erinnern. Manchmal schnurren und brummen sie aber einfach nur diskret im Hintergrund.

In der kunterbunten und quietschvergnügten Inszenierung der Komödie der Irrungen, die vergangene Woche am Burgtheater Premiere feierte, ist dieser goldschimmernde Trompetenbaum das wichtigste Requisit, das dem exquisiten Ensemble beinahe die Show stiehlt. Wie von Geisterhand gesteuert, erwacht das Blechwesen mitten in dem Verwechslungsklamauk immer wieder zum Leben, mischt sich trötend in das Geschehen, kommandiert die Schauspieler mit wüstem Scheppern auf der beinahe kahlen Bühne herum. Wie ein Alien aus einer fremden Theatersphäre ist dieser Klangroboter in der Shakespeare-Komödie gelandet, ein Hauptdarsteller, wie er noch nie auf einer Bühne stand.

Tatsächlich werden die Blasinstrumente von einem Computer aktiviert. Er sendet Steuerinformationen an Kompressoren, die einen Luftstrom durch die Mundstücke blasen und den Ton formen. Auch zahlreiche kleine Elektromotoren werden digital in Gang gesetzt: Sie bewegen die Ventile der Trompeten und die Züge der Posaunen und ermöglichen es so, dass die Tonhöhe reguliert werden kann.

Der Trompetenbaum ist fast während der gesamten Spieldauer in einem Dialog mit den Schauspielern, die vom Regisseur Herbert Fritsch auf Slapstick und Bewegungshysterie gedrillt wurden: Er orchestriert Szenenwechsel mit triumphalem Schmettern, interpunktiert das chaotische Bewegungsspektakel mit akustischen Satzzeichen und liefert ironische Kommentare und Fußnoten zum Theatertext.

"Mein Ziel war es schon, mit dem Klangautomaten Wohlklang und Polyfonie zu erzeugen", sagt der Objektkünstler Jakob Scheid, der den wundersamen Musikautomaten entworfen hat. "Das ist aber nicht ganz gelungen, oft produziert das Instrument ziemlich schräge Töne. Das ist in diesem Fall allerdings eher ein Vorteil: Es passt hervorragend zur Komödie der Irrungen, wenn die Musik ein wenig schäbig und vulgär klingt." Man dürfe sich aber nicht von vornherein vornehmen, schrille und kreischende Töne zu erzeugen, sondern müsse an den technischen Schwierigkeiten scheitern, um schließlich zu einer authentischen Kakofonie zu kommen.

Der Instrumentenbauer, ein kleiner, beweglicher Mann mit hellen, wachen Augen, der kein Musiker ist, sondern ausgebildeter Designer, arbeitet in seiner Werkstatt an der Universität für Angewandte Kunst, wo er Studenten in Metallbearbeitung ausbildet. Ein intensiver Geruch nach Feilspänen liegt in der Luft, auf den Bänken liegen halb fertige Stücke und Metallteile herum. In den Regalen sind ein paar Trompeten verstaut, die für den Baum nicht mehr benötigt wurden. "Ich habe ganz normale Instrumente verwendet", erzählt Jakob Scheid, "manche stammen vom Flohmarkt, andere sind Billigtrompeten, made in China, die aber für meine Zwecke völlig ausgereicht haben."

Der Trompetenbaum war kein Liebhaberprojekt des Designers, sondern eine Bestellung des Wiener Burgtheaters: Schon für die Inszenierung des Molière-Stückes Der eingebildete Kranke hatte Jakob Scheid mit dem Regisseur Herbert Fritsch zusammengearbeitet und einige vergleichsweise einfache, automatische Cembali entwickelt. Nun sollte alles noch größer, spektakulärer, aber auch versatiler sein: ein instrumentaler Hybrid, der sowohl eine Blaskapelle imitieren könnte wie auch ein elektronisches Klangband, der zu sanften Melodien ebenso fähig sein sollte wie zu dröhnendem Fanfarengeschmetter. Und der vor allem eine bühnenbeherrschende Existenz entfalten und ein veritabler Eye-Catcher sein würde.

Durch die Fülle an Instrumenten, die aus dem Baum sprießen – sechs Trompeten, drei Posaunen, ein Flügelhorn und eine Tuba –, erreichte die Konstruktion einen Komplexitätsgrad, der auch Jakob Scheid überraschte. Der Instrumentenbauer orientierte sich an historischen Vorbildern wie dem Erfinder Johann Nepomuk Mälzel, der bereits im Jahr 1807 einen mechanischen Trompeter gebaut hatte. Allerdings mit einigen gewichtigen Unterschieden: Mälzel hatte seinem Automaten eine vibrierende Metallzunge eingesetzt, die nur geringe dynamische Variationen ermöglichte. Scheid hingegen verwendete Gummimembranen, die über die Mundstücke der Blechblasinstrumente gespannt wurden und mit denen man die beim Trompetenspiel überaus wichtige Lippenspannung besser simulieren kann: "Das macht die Sache anfälliger und schwieriger. Aber wenn einmal ein Ton kommt, dann ist der viel näher am menschlichen Trompetenspiel."