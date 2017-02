China, Japan, Deutschland – das sind die Schurkenstaaten der Weltwirtschaft. Jedenfalls wenn es nach der neuen amerikanischen Regierung geht. Diese Länder exportieren viel mehr in die USA, als sie von dort importieren. Dadurch, so Donald Trump, würden sie reicher, und Amerika werde ärmer. Vergangene Woche klagte sein oberster Handelsberater Peter Navarro die Bundesrepublik so direkt an wie nie zuvor. "Deutschland beutet die USA und seine Handelspartner in der EU aus", erklärte er in einem Interview mit der Financial Times. Es bediene sich dabei einer "krass unterbewerteten" Währung.

Genau genommen geht es um zwei Behauptungen: dass ein deutscher Exportüberschuss den USA schade und dass er durch Währungsmanipulation entstehe. Treffen sie zu?

Für die erste Behauptung kann sich Donald Trump auf einen namhaften Experten berufen. Der Brite Thomas Mun schrieb ein Standardwerk zum Außenhandel und leitete lange selbst ein globales Handelsunternehmen. Für ihn ist klar: Nur wer einen Exportüberschuss erzielt, kommt zu Wohlstand; wer mehr importiert, hat schon verloren. "Der normale Weg, unseren Reichtum zu mehren, ist der Außenhandel", heißt es in Muns Fachbuch. "Es gilt eine Regel zu beherzigen: Wir müssen den Fremden immer mehr verkaufen, als wir von ihnen konsumieren."

Das klingt einfach. Allerdings muss man wissen: Muns Werk war im 17. Jahrhundert ein Bestseller. Zu Lebzeiten leitete der Autor die East India Company und war Vordenker einer ökonomischen Schule, die eigentlich seit 300 Jahren tot ist. Sie nennt sich Merkantilismus. In ihrem Zentrum steht die Überzeugung, es gebe bloß einen Weg zu Wohlstand: Nur wer mehr exportiere als importiere, ob mithilfe von Tricks oder nicht, werde reich.

Kaum ein Ökonom würde sich heute als Merkantilist bezeichnen. Diese Lehre gilt seit Jahrhunderten als widerlegt. In politischen Debatten ist dieses Denken aber noch aktuell – siehe Trump auf der einen Seite, siehe den in Deutschland vergötterten Titel des Exportweltmeisters auf der anderen.

Was steckt tatsächlich hinter einem Exportüberschuss? Angenommen, Daimler baut in Sindelfingen einen Mercedes der S-Klasse und verkauft ihn in den USA. Dafür bekommt der deutsche Autohersteller 100.000 Dollar. Er tauscht sie zu Hause in Euro um, damit er seine Mitarbeiter bezahlen kann. Die Dollar hat jetzt ein deutscher Investor, der damit aber keine Waren in den USA kauft und importiert, sondern das Geld dort anlegt. Etwa indem er Staatsanleihen erwirbt oder in eine amerikanische Firma investiert. Ergebnis: Im Außenhandel steht es 100.000 zu null, ein Überschuss ist entstanden, der sich darin spiegelt, dass der deutsche Investor in Amerika eine Forderung hat.