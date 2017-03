Von einem bestimmten Winkel aus betrachtet, überschneiden sich die Schilder "Hagen Hbf" und "Bitte hier nicht aussteigen" bei der Ankunft am Gleis so treffend, dass Ihr erster Hagener Impuls sein mag: Schnell weg!

Klar, der Hauptbahnhof wirkt grau, wenn Sie ihn rasch von der einen abgelaufenen Gleistreppe zur nächsten durchqueren müssen, zu oft auf den Boden oder Ihre Reservierungsdetails starrend. Nun aber haben Sie ja etwas Zeit.

Heben Sie in der Empfangshalle den Kopf: Hier sehen Sie ein Fenster, 1910 vom berühmten Glasmaler Johan Thorn Prikker gestaltet. Es zeigt einen Künstler, der in der Mitte der Gesellschaft steht. In der Mittagssonne schimmert das Fenster in so vielen Farben, dass Sie das Adjektiv "grau" schnell aus Ihrem Hagen-Wortschatz streichen wollen.

Der Hagener Impuls beschreibt eben nicht den Drang, diese alte Industriestadt, so schnell es geht, wieder zu verlassen, sondern eine Phase Hagens zwischen Jugendstil und Moderne, in der die Kunst im Zentrum stand. Das Bahnhofsfenster stammt aus dieser Zeit.

In Hagen, dessen Innenstadt im Zweiten Weltkrieg fast vollständig zerstört wurde und wo "Nachkriegsbausünde" kein Fremdwort ist, brüllt Kultur den Gast nicht an, sie flüstert eher, verbirgt sich mal hinter Ruß, auch mal unter Kaugummi oder Taubenkot.

So in der Bahnhofstraße, in der Sie hinter den Fassaden zunächst finden, was Sie von so einer Bahnhofstraße am Rand des Ruhrpotts erwarten: Döner, Sonnenstudio, Spielhalle, Bank. Starren Sie nun bitte wieder auf den Boden, vielleicht stehen Sie gerade auf dem Jupiter. Pampelmusengroß liegt er da, auf einer Bronzeplatte, abgetreten.

In Hagen gibt es das weltweit erste begehbare Sonnensystem, ein Meter in Hagen entspricht einer Million Kilometern im All. Um die Sonne zu sehen, müssten Sie in den Keller gehen, genauer: in den Ratskeller, wo ein maßstabsgetreues Sonnenmodell steht. Vom Hagener Jupiter aus sind das 778 Meter, in Wirklichkeit befindet sich die Sonne also 778 Millionen Kilometer vom Jupiter entfernt. In Wirklichkeit: viel zu aufwendig, in Hagen: schnell machbar.