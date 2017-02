Als er den heranfliegenden Helikopter hört, weiß er, dass es vorbei ist. Sanitäter rennen auf ihn zu, im Knie spürt er einen stechenden Schmerz. Er bleibt reglos liegen.

Der Traum von einer Medaille an der Heim-WM in St. Moritz endet für den Skirennfahrer Sandro Viletta an einem strahlenden Freitagnachmittag im Dezember.

Wieder ein Sturz, wieder in Gröden, wieder auf der Saslong. Verflixte Strecke. Das rechte Kreuzband ist gerissen, die Saison zu Ende.

Sandro Viletta, 31, Abfahrer im A-Kader des Schweizer Ski-Teams, gehört zu jenen Sportlern, die es nie dauerhaft ganz nach oben geschafft haben. Die meist auf jene Ränge fahren, die im Fernsehen erst auf der zweiten oder dritten eingeblendeten Resultatetafel erscheinen. Die immer wieder verletzt sind. Immer wieder hoffen.

Einen Monat nach dem Unfall kann Sandro Viletta wieder lächeln. Er trägt Trainingshosen und T-Shirt statt Skianzug und Helm. Von oben leuchten kalte Neonröhren statt winterliche Sonnenstrahlen. Viletta sitzt auf einem Hometrainer in der Sportklinik in Rheinfelden, dort, wo sich die Schweizer Skifahrer nach einem Sturz, einer Verletzung behandeln lassen.

Draußen liegt Matsch auf den Straßen. Winter im Flachland. Hochnebel. Drinnen schwitzt der Skiprofi für seine Rückkehr auf die Weltcup-Pisten. Beinpressen stehen auf dem Programm, Stabilisationsübungen für die Rumpfmuskulatur, Rumpfbeugen mit Zusatzgewicht. Krümmen bis zur Erschöpfung. Viletta atmet schwer. Die Anfänge eines Comebacks. "Ich bin noch nicht bereit, alles aufzugeben", sagt er.

Der Bündner weiß, wie sich das anfühlt, wenn der Körper nicht funktioniert, wie er sollte. Bereits als Kind litt er an einer Überfunktion der Schilddrüse. Dann begann seine Sportlerkarriere – und mit ihr die chronischen Beschwerden.

Die Krankenakte Vilettas erinnert an eine Enzyklopädie typischer Skifahrer-Verletzungen. Mit 17 zwickte es ihn zum ersten Mal im Rücken – Bandscheibenvorfall. Es folgten mehrere Knieverletzungen, Knochenprellungen und zahlreiche gerissene Bänder.

Es waren keine spektakulären Unfälle, mit denen Viletta, der Slalomfahrer, seinen Körper ruinierte, sondern die Kräfte, die in den engen Kurven auf den Körper wirken – bis 300 Kilo auf dem äußeren Bein. Das war auf die Dauer zu viel.

So wurde aus dem Slalomspezialist Viletta ein Abfahrer. Er hoffte, das würde seine Gelenke schonen und seine Karriere retten.

Genützt hat es nicht viel. Nun kamen die Stürze. 2012 in Gröden, 2014 in Gröden, und nun, 2016, wieder in Gröden.

Ein Verschneider, der rechte Ski fliegt weg, das Kreuzband reißt, und Viletta rast mit über 100 Kilometer pro Stunde in die Fangnetze.