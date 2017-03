Es waren große Versprechen, die Andreas Dressel und Anjes Tjarks im prunkvollen Raum A des Hamburger Rathauses machten. Jeder Bürger, verkündeten die Fraktionschefs von SPD und Grünen nicht ohne Stolz, solle künftig in jedem Kundenzentrum innerhalb von höchstens 14 Tagen einen Termin bekommen. So sieht es ihr "11-Punkte-Plan" vor, eine "Angebotsoffensive für Hamburgs Kundenzentren". Die Ämter sollten länger geöffnet sein, mindestens von 8 bis 18 Uhr, eines sogar samstags. Auch die Terminvergabe im Internet werde deutlich vereinfacht. "Eine Situation wie im vergangenen Jahr", sagte Anjes Tjarks, "darf sich nicht wiederholen."

Das vergangene Jahr: Die Kundenzentren kollabierten regelrecht unter den Anfragen der Bürger. Für einen Termin musste man sich im Frühling und Sommer 2016 bis zu 60 Tage gedulden. Wer ohne Termin aufs Amt kam, war teils gezwungen, einen Tag Urlaub zu nehmen, so lang waren die Wartezeiten. Ein "servicemäßig nicht sehr gut verlaufener Sommer" sei das gewesen, sagte Andreas Dressel im Rathaus.

Ein Bürgeramt ist das Gesicht der Verwaltung, es ist der Ort, an dem viele Bürger den direktesten Kontakt zum Staat haben. Gerade hier funktionierte der Staat in Hamburg einige Monate so gar nicht.

Eine Schwachstelle, ausgerechnet in den Kundenzentren: Das kann ein Senat wie der von Olaf Scholz nicht auf sich sitzen lassen – eine Regierung, die penibel auf "gutes Regieren" bedacht ist, darauf, dass die Dinge laufen. Deshalb versucht sie sich nun an einer Art Facelifting für die Verwaltung, einer Generalüberholung der Bürgerämter. Die Pannen vom letzten Mal sollen sich nicht nur nicht wiederholen. Der Service soll sogar besser werden denn je.

Ist das realistisch?

Wer in der Hamburger Verwaltung mit Experten spricht, bekommt den Eindruck: Die Ziele sind ehrgeizig. Ob zu ehrgeizig, wird sich zeigen. Zumindest gibt es nicht wenige, die beträchtliche Zweifel haben. Es wird viel Geld kosten, die Ankündigungen einzuhalten, zahlreiche neue Mitarbeiter müssen eingestellt werden. Und intern gab es schon Kritik am Vorgehen der Koalition, bevor deren Antrag überhaupt in die Bürgerschaft eingebracht wurde.

Einer der Verwaltungsmitarbeiter, der die Ziele des Senats wird umsetzen müssen, ist Ralf Micha. Der 57-Jährige leitet das Einwohnerwesen im Bezirksamt Harburg und ist damit eine Art Klassensprecher aller Kundenzentren Hamburgs, denn die werden aus Harburg zentral koordiniert. Micha ist, um es vorsichtig auszudrücken, nicht restlos begeistert vom Vorgehen des Senats.

Viele Mitarbeiter verließen die Kundenzentren, sobald sich die Chance bot

Mehr Service sei natürlich grundsätzlich gut, sagt der Fachamtsleiter. Nur seien die neuen Mitarbeiter für die Kundenzentren gar nicht so einfach zu bekommen. Micha erinnert sich noch gut an das Chaos im vergangenen Jahr, als genau das das Problem war: zu wenige Mitarbeiter.

Rund 210 Vollzeitstellen waren im Jahr 2012 in den Kundenzentren durchschnittlich besetzt. Bis Mitte 2016 war die Zahl auf 163 zusammengeschrumpft. Zum einen, weil die Kundenzentren wie auch andere Teile der Verwaltung von Kürzungen betroffen waren. Zum anderen aber auch, weil viele Mitarbeiter die Kundenzentren verließen, sobald sich ihnen die Chance bot.