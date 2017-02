Die Königin der Niederlande trägt silberne Schuhe mit hohen Pfennigabsätzen, sie hat ein grünlich schillerndes Kleid an, darüber einen Poncho, farblich passend zum Hut. Máximas Teint ist braun und ihre Zähne sind weiß. Sie sieht schön aus, strahlend.

So steht die Regentin in Leipzig-Grünau und fällt sehr auf zwischen Hunderten Bewohnern dieses Leipziger Plattenbauviertels: Die sind dick eingepackt in dunkle Daunenjacken, tragen Mütze über den Haaren und Handykameras vor den Gesichtern, aber: Sie jubeln und freuen sich, als wären es die eigenen Könige.

Der Donnerstag voriger Woche: Die Eheleute Willem-Alexander und Máxima, Königspaar der Niederlande, besuchen Grünau. Echte Könige im einst größten Plattenbauviertel der DDR außerhalb Berlins! Royals zwischen Riegeln aus Beton. Anmut und Glamour im steingewordenen Sozialismus: So was gab’s hier noch nie.

Die Platten sind, wörtlich genommen, der Höhepunkt einer längeren Mitteldeutschland-Tour des Paars. Willem-Alexander und Máxima besuchten erst Thüringen, dann Leipzig und später noch Sachsen-Anhalt. In Leipzig hatten sie für ihren Arbeitsbesuch extra Grünau ausgewählt.

Denn auch die Niederlande haben riesige Hochhausviertel mit großen sozialen Problemen. Von Leipzig, so flüsterten es die Programmplaner im Vorfeld, erhofften sich die Königs neue Impulse: Wie geht Deutschlands Osten mit den Wohn-Relikten einer anderen Zeit um? Wie kann verhindert werden, dass sich soziale Brennpunkte bilden? Seit zehn Jahren versucht das Grünauer Quartiersmanagement, die Anliegen von Anwohnern und Stadtverwaltung zu vereinen – und Grünau als Wohnort attraktiver zu gestalten.

Zwischen Grünauer Bauten also: Willem-Alexander, gerade aus dem staatsbeflaggten Auto gestiegen, winkt ein royales Winken. Nicht zu ausgelassen, in einer angemessen kleinen Amplitude. Auf geht es, zu Fuß in Richtung Stuttgarter Allee. Dazu notwendig: ein Gang über den Grünauer Markt. Man kann nur zusehen, Journalisten werden weit auf Abstand zum Tross gehalten. Daher ist nicht zu verstehen, was die beiden sagen. Sie nicken viel. Und plötzlich schert Máxima aus. Jemand ruft: "This was not planned!" Denn Volksnähe lässt sich nicht planen. Sie überkommt einen einfach. Besonders dann, wenn Kinder im Schneeanzug mit der niederländischen Flagge winken. Ein Fotograf stolpert vor Aufregung über seine eigenen Füße.

Máxima und Willem-Alexander passieren solche Fehler nicht. Auch Sachsens CDU-Ministerpräsident Stanislaw Tillich und Leipzigs SPD-Bürgermeister Burkhard Jung gehen sicheren Schrittes an ihrer Seite. Der Bürgermeister, glückselig, ruft immer wieder in die Menge: "Schön, dass Sie alle da sind!"

Ankunft am eigentlichen Ziel: Das Quartiersmanagement, geleitet vom Ehepaar Antje und Uwe Kowski, hält Hof im Stadtteilladen. Ein unscheinbarer Raum mit Fensterfront und grauem Teppich in der Ladenzeile eines Zehngeschossers. Der Eingangsbereich: frisch gestrichen. Die Klos: nagelneu. Kinder sind angekarrt worden, Wimpel wurden verteilt, die Stadtreinigung hat morgens noch mal die Straße gefeudelt. So hat man sich, ganz sicher, schon zu DDR-Zeiten auf Staatsbesuche vorbereitet.