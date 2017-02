I. Die Verstörung

Dass die Transatlantiker einmal im amerikanischen Präsidenten die größte Gefahr für den Westen sehen könnten, hätten die wenigsten unter ihnen für möglich gehalten.

An diesem Wochenende kommen mehr als 500 Transatlantiker zur Münchner Sicherheitskonferenz zusammen. Die Konferenz ist der alljährliche Versuch, die Probleme der Welt den Lösungen des Westens zuzuführen, sprich: dem Transatlantizismus. Beinahe siebzig Jahre lang waren alle führenden Diplomaten, Berater und Journalisten "Atlantiker". Das Credo der in vielen Clubs, Thinktanks und Netzwerken organisierten Experten lässt sich so zusammenfassen: Die Sicherheit und der Wohlstand des Westens hängen am Bündnis mit Amerika.

Was aber, wenn ausgerechnet der amerikanische Präsident beides untergräbt, indem er Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Freihandel angreift? Von der neuen US-Regierung werden Vizepräsident Mike Pence, Verteidigungsminister James Mattis und Heimatschutzminister John Kelly in München erwartet. Aber eigentlich dreht sich alles um den Mann, der die Welt der Transatlantiker auf den Kopf gestellt hat: Donald Trump. Für den Transatlantizismus stellt sich durch ihn die Existenzfrage.

Wer sich dieser Tage in Ministerien, Universitäten und Denkfabriken auf beiden Seiten des Atlantiks bei eingeschworenen Atlantikern umhört, der trifft auf tief verstörte Menschen, die nicht mehr wissen, wo oben und unten ist, was weiterhin gilt und wem sie noch glauben können.

In den Gesprächen mit mehr als einem Dutzend hochrangiger Beamter und Experten fallen Worte, mit denen man früher das Vorgehen seiner Feinde bezeichnete: Von einem "Frontalangriff auf die gemeinsamen Werte" ist die Rede, von einem "Vernichtungsschlag gegen den Westen", einem aus dem Weißen Haus gesteuerten "Feuersturm" auf das eherne Bündnis zwischen Europa und Amerika.

"Uns wird der Boden unter den Füßen weggerissen", teilt ein ehemaliger Europaexperte Obamas entsetzt in einer E-Mail mit. "Auf dieses Amerika können wir Europäer uns nicht mehr verlassen", warnt ein hoher Beamter im Berliner Außenministerium, "wir müssen so schnell wie möglich auf eigenen Beinen stehen." Sie alle wollen reden und ihren Frust loswerden, aber meist nur unter einer Bedingung: dass ihr Name nicht genannt wird. Schließlich verlangt es ihr Job, dass sie Kontakt zur Trump-Regierung halten, Beziehungen zu deren Außenpolitikern aufbauen.

Diese Regierung, so schildern es viele, die es aus nächster Nähe mitbekommen, hat für Transatlantiker nur Verachtung übrig. Sie gälten als Teil der verhassten Elite, die in Trumps Augen das Land und die Welt an den Abgrund geführt haben soll. Transatlantiker, die auf multilaterale Allianzen, auf freiheitliche Werte und Institutionen setzten, passen nicht zu seinem nationalistischen Kurs. Darum schickte der neue Präsident vor dem Regierungswechsel niemanden in der Europaabteilung des Weißen Hauses vorbei, um die Amtsübergabe zu besprechen. Es interessiert Trump einfach nicht, was die Transatlantiker getan und gedacht und welche Erfahrungen sie gesammelt haben. Er hält die bisherige Politik insgesamt für irregeleitet.

Doch wenn Donald Trump die Instrumente der alten liberalen Ordnung, die Nato, die UN, die EU, den Freihandel, für überkommen hält, was tritt dann an deren Stelle? Kann der "Westen" auch ohne Amerikas Führerschaft existieren? Haben die Transatlantiker nicht selbst dazu beigetragen, dass ein solcher Präsident überhaupt möglich wurde? Was bleibt von einer außenpolitischen Denkweise, die sich 70 Jahre lang mit der größten Macht der Welt eins wusste und nun von dieser angegriffen wird?

II. Wie alles anfing

Um zu ermessen, was da kaputtzugehen droht – und wie radikal Trumps Wende ist –, muss man sich den Beginn vor Augen führen. Das Urdokument transatlantischer Politik ist die Atlantik-Charta, die der amerikanische Präsident Roosevelt und der britische Premier Churchill am 14. August 1941 unterzeichneten – im Geheimen, auf einem Schiff vor Neufundland. In acht knappen Punkten definierten die beiden greisen Politiker die Grundlage für eine neue internationale Ordnung. Das war ein erstaunlicher Akt gegen den mörderischen Geist der Zeit, just als die deutsche Vernichtungsmaschine in Osteuropa erst richtig auf Touren kam.

Unter den Forderungen der Charta waren das "Selbstbestimmungsrecht der Völker", die Absage an "Bereicherung" und gewaltsame Grenzveränderung sowie Bekenntnisse zu wirtschaftlicher Kooperation, freiem Welthandel und dem Zugang zu Rohstoffen "für alle Völker", schließlich das Verbot militärischer Gewalt in der internationalen Politik "aus praktischen wie aus sittlichen Gründen". Die "Atlantik-Charta" wurde zum Keim der späteren UN. Auch die Sowjetunion schloss sich der Charta an. Aber das normative Gerüst war erkennbar angloamerikanisch.