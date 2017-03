Der Journalist Takis Würger hat zwei Jahre in Cambridge studiert – und ließ sich dort zu seinem ersten Roman inspirieren. Ein Vorabdruck aus "Der Club"

Einen Monat nach Beginn des Studienjahres ging ich durch die Eingangshalle des Pitt Clubs und hoffte, dass dort niemand herausfinden würde, warum ich an diesen Ort gekommen war. Ich versuchte, alles in mein Gedächtnis aufzunehmen. Die Brandflecken im Teppich, die Gesichter, den Anblick des Gnuschädels an der Wand. In den Ecken standen Vasen mit weißen Lilien. Das war die erste Party meines Lebens, es fühlte sich falsch an, dass ich nicht freiwillig hier war. Ich hatte sechs Versuche gebraucht, um mir die Krawatte zu binden.

Hinter mir stand ein junger Mann, der mich mit Schubsern Richtung Bar schob. Es war Billy, ein Maschinenbaustudent mit einem kleinen Bäuchlein, er roch nach Schweiß. Ich hatte ihn beim Boxtraining getroffen und ihm zugenickt. Nach dem Training hatte er bei den Fahrradständern gewartet.

"Hey, ich bin Billy."

"Hey."

Wir waren ein Stück des Weges auf unseren Rädern gefahren. Ein paar Tage später bekam ich eine E-Mail, in der Billy fragte, ob ich Lust auf ein wenig Abhärten habe. Wir trafen uns zwei Mal, das erste Mal schwammen wir durch den kalten Cam, das zweite Mal rannten wir durch den Wald, und Billy wälzte sich im Schlamm. Danach holte er eine Thermoskanne aus dem Rucksack, und wir tranken Tee. Ich merkte, wie er mich aus den Augenwinkeln ansah. Billy sagte, dass er sich einsam fühle unter den Boxern. Ich hatte nie darüber gesprochen. Billy prostete mir mit dem Teebecher aus Plastik zu. Ich gab ihm die Hand. Der Schlamm klebte zwischen unseren Handflächen.

Die Bar glänzte, so sauber war sie. Ein glatzköpfiger Kellner stellte zwei Gläser mit einer rosafarbenen Flüssigkeit auf den Tresen. "Pitt Juice", sagte Billy und trank. Die Flüssigkeit schmeckte nach Wodka. Billy lehnte sich mit dem Rücken gegen den Tresen und schaute stumm auf drei laute Männer, die die Körper austrainierter Boxer hatten und hellblaue Blazer trugen. Billy sagte, das sei der Blazer, den man bekomme, wenn man gegen Oxford gewinnt. Er griff nach dem nächsten Glas. "Es gibt nur zwei Typen von Menschen in Cambridge. Die einen sind reich, die anderen versuchen, reicher zu wirken, als sie sind", sagte er.

Einen der Männer im blauen Blazer kannte ich vom Training. "Wer ist der Surfer?", fragte ich.

"Der würde niemals auf die Idee kommen zu surfen. Der schlimmste Snob, den ich kenne. Josh."

"Josh wie?"

"Josh fucking Levan."

"Kein Freund?"

Billy lachte und trank einen großen Schluck.

"Es gibt eine Geschichte über diesen Spasten, die alle kennen. Einmal war er mit Freunden in London im Goring." – "Wo?"

"Goring. Megateures Hotel. Für 55 Pfund kriegst du da Scones. Für 200 kriegst du dazu so viel Pol, wie du willst." – "Pol?"

"Champagner, Hans, Pol Roger."

Billy boxte mir mit der Faust auf die Stirn.

"Gutes Geschäft fürs Goring, weil die asiatischen Touristen nur ein halbes Glas Champagner vertragen und Saudis keinen Alkohol trinken, aber Champagner bestellen. Dann kam Josh. Er bestellte mal gleich mehrere Flaschen. Am Ende des Abends hatten die Jungs ein paar Flaschen Pol in eine Vase mit Sonnenblumen geschüttet. Als der Kellner die Rechnung brachte, ging Josh zu einem Kuchentisch auf Rollen. Da saß so ein Paar, das gerade Hochzeitstag feierte. Josh öffnete den Reißverschluss, legte seinen Schwanz auf einen Opera Cake, der mit weißer Schokolade glasiert war, und sagte: 'Ich würde dann gern zahlen.'"

Billy lachte nicht.

"Soll einen riesigen Schwanz haben."

"Woher weißt du das alles?", fragte ich.

"Keine Ahnung, die Geschichte kennen alle."

Eine Frau schlug mir ihren Ellenbogen gegen die Schläfe. Eine grüßte mit dem Hitlergruß. Irgendwer roch nach frittiertem Fisch.

Der Bass wummerte mit einer solchen Wucht durch das Haus, dass Staub aus den Ritzen der Deckenverkleidung rieselte. Das Motto auf der Einladung hieß: Gott. Drei Mädchen hatten ihre Körper in Goldstaub gewälzt und sich Engelsflügel umgebunden. Eine Frau trug ein Gewand aus Seide und Blumen im Haar. Sie ging auf mich zu.

"Hi", sagte sie. "Hi."

"Kennen wir uns?", fragte Billy.

Sie ignorierte ihn. "Magst du mein Kostüm?", fragte die Frau und kam näher.

"Äh, ja."

Sie tippte sich auf ihr Kinn. "Ich bin ein Faun." Ihre Pupillen waren groß wie Bonbons.

"Wer ist das?", fragte sie und zeigte mit dem Daumen auf Billy. "Ich bin das Gegenteil von einem Faun", sagte er. "Bist du Mitglied?", fragte sie mich. Ich schüttelte den Kopf. Sie ging ohne ein weiteres Wort.

Der Club wurde so voll, dass ich Menschen zur Seite schieben musste, um mich zu bewegen. Es waren drei Mal so viele Frauen wie Männer da. Ein Elefantengott zog mich zur Tanzfläche. Ich habe Tanzen nie verstanden. Eine Frau schlug mir ihren Ellenbogen gegen die Schläfe. Eine grüßte mit dem Hitlergruß. Irgendwer roch nach frittiertem Fisch.

"Der Remix. Mega!", schrie eine Frau. "Mega!", schrie ich. Sie zog ein Tütchen mit weißen Tabletten aus der Tasche. In die Tabletten war das Symbol für Unendlichkeit eingestanzt.

"Kenn ich dich aus meiner Feuerbach-Vorlesung?", brüllte sie.

Zwei Männer trugen einen Kleinwüchsigen auf ihren Schultern in den Raum. Ab und zu fiel er auf den Boden. Ich beobachtete kondensierten Schweiß, der von der Decke tropfte. Die Musik war zu laut. Ich erschrak, als jemand mich am Ärmel zog. "Billy wird zusammengehauen", brüllte eine Frau.

Ich folgte ihr in den Innenhof. Eine Gruppe Männer bildete einen Kreis. In der Mitte sah ich Billy, der kaum stehen konnte, und ich sah einen Mann, der einen hellblauen Blazer trug. Ich schob mich in den Kreis.

"Raus aus dem Ring, Kleiner", sagte der Mann. Billy blutete. Ich nahm die Fäuste hoch. Ich war froh, von der Tanzfläche weg zu sein. Der Mann schlug einen linken Haken.