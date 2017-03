David Schraven, 46, ist es gewohnt, von Berufs wegen angefeindet zu werden. Der Mann ist Gründer und Geschäftsführer des gemeinnützigen Journalistenbüros Correctiv, das sich auf investigative Recherchen spezialisiert hat. Die Correctiv-Reporter haben Mafiosi und Neonazis nachgestellt, zu Korruptionszahlungen des russischen Präsidenten Putin und zum Abschuss von MH 17 in der Ukraine recherchiert – da macht man sich nicht nur Freunde. Drohungen, Verleumdungen, Shitstorms, Telefonterror – Schraven kann den Hass inzwischen ziemlich genau kategorisieren.

Die Bedrohung durch deutsche Ableger der Mafia findet Schraven zum Beispiel "relativ harmlos", wie er in träge fließendem Bottroper Dialekt vermerkt. Die durch Neonazis sei schon ein wenig problematischer. "Immerhin agieren die nicht ortsübergreifend. Die machen Ärger, wenn sie direkt in der Nachbarschaft sind, reisen aber keine 200 Kilometer dafür." Mehr Sorgen bereiteten Schraven die Aktivisten der neurechten Identitären Bewegung – genauso wie die Putin-Freunde, die im vergangenen Jahr die Berliner Redaktion stürmten. Nach einem Beitrag des Kreml-nahen Senders Russia Today Deutschland erhielten die Journalisten besonders viele Hassmails. "Doch damit kann man umgehen", winkt Schraven ab.

Sehr viel angsteinflößender sei hingegen die Bedrohung, der die Correctiv-Mitarbeiter jetzt ausgesetzt sind. Seit zwei Wochen steht die Redaktion in Berlin-Mitte unter Objektschutz. Schraven befürchtet, dass das im Notfall nicht ausreichend wäre. Er würde am liebsten eine Tür mit einer Sicherheitsschleuse einbauen lassen, die einen Angreifer aufhalten könnte. Die aber kann sich die Redaktion nicht leisten. Correctiv steht neuerdings im Visier türkischer Nationalisten.

Sehr zu deren Missfallen hat Correctiv nämlich vor Kurzem die türkischsprachige Onlineplattform Özgürüz eingerichtet (zu Deutsch "Wir sind frei"). Dort sind Reportagen und Liveberichte zu finden, zum Beispiel zum geplanten Referendum in der Türkei. Schraven zufolge erreicht die Seite bis zu 500.000 Menschen in der Türkei. Im Oktober vergangenen Jahres zogen die ersten türkischsprachigen Journalisten in die Redaktion ein, im Januar nahm Can Dündar bei Correctiv seine Tätigkeit auf.

Can Dündar ist der ehemalige Chefredakteur der türkischen Tageszeitung Cumhuriyet, in der Türkei wurde er zu fünf Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt, weil er Staatsgeheimnisse verraten habe, so das Gerichtsurteil. Dündar sieht darin einen Versuch, ihn zum Schweigen zu bringen. Er hat Revision eingelegt, lebt und arbeitet derzeit in Deutschland, wo er unter anderem für die ZEIT schreibt.

Can Dündar steht in Deutschland zeitweise unter Polizeischutz. Auf Dündar wurde in der Türkei bereits ein Anschlag verübt, als er nach seiner Verhandlung das Gerichtsgebäude in Istanbul verließ. Der Attentäter kam nach wenigen Monaten Untersuchungshaft frei. Der Angreifer ist bekennender Anhänger eines berüchtigten türkischen Mafiabosses, der derzeit in Haft sitzt. Als Correctiv die Zusammenarbeit mit Dündar ankündigte, ließ ebendieser Mafiaboss über türkische Medien eine Nachricht an die deutsche und französische Botschaft übermitteln: Glaubt bloß nicht, dass ihr ihn schützen könnt.

Seit Dündar im Januar seine Arbeit bei Correctiv aufnahm, habe auch die Bedrohung der Redaktion schlagartig zugenommen, sagt Schraven. Vor zwei Wochen kam ein staatliches türkisches Kamerateam in die Berliner Redaktion. "Sie filmten die Eingänge zum Redaktionsgebäude und sendeten später einen Beitrag mit dem Tenor: Hier sitzen die Terroristen, die mit der PKK und der Gülen-Bewegung zusammenarbeiten", erzählt Schraven. Der Beitrag wurde in den folgenden Tagen über die türkischen Medien weiterverbreitet. "Wir verstehen das als eine Aufforderung, uns anzugreifen."

Die Journalisten von Correctiv, vor allem die türkischen Kollegen, erhielten daraufhin zahlreiche Morddrohungen: Man solle sie verbrennen, ihnen den Kopf abreißen. Eine türkische Zeitung druckte ein Foto von Schraven, der Kopf von einem roten Kreis gerahmt, es sah aus wie eine Zielscheibe.

Fünf der Özgürüz-Redakteure, erzählt Schraven, seien bereits gegangen, weil die Arbeit ihnen zu gefährlich geworden sei. Er sagt: "Dass man sich als Journalist in Deutschland fürchten muss, das kann doch wirklich nicht sein."



Der ZEIT-Chefreporter Stefan Willeke und der ZEIT ONLINE-Chef Jochen Wegner sitzen im Ethikrat von Correctiv.