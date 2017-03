Für Katniss Everdeen ist das Leben ein Albtraum. Als einer von zwei Dutzend Teenagern muss sie sich mit den anderen in einer virtuellen Wildnis vor laufenden Kameras bis auf den Tod bekämpfen. Katniss Everdeen ist die Hauptfigur in Die Tribute von Panem, einer Romantrilogie. Ihre Geschichte spielt in einem dystopischen Unrechtsstaat, der die Menschen ausbeutet. Für die britische Ökonomin Noreena Hertz sind Katniss Everdeen und ihre Lebenswelt aber weit mehr als Fantasie. Sie hält sie für den Ausdruck einer ganzen Generation.

Die Tribute von Panem wurden zum größten literarischen Erfolg seit Harry Potter. Sie wurden in 26 Sprachen übersetzt, und als Hollywoodfilme spielten sie weltweit über 600 Millionen Euro ein. "Kein Wunder", sagt Noreena Hertz. "Die Jahrgänge 1995 bis 2002 haben die Welt als Dystopie erlebt, genau wie Katniss Everdeen." Die britische Forscherin unterrichtete zehn Jahre lang an den Unis in Cambridge und London. Sie hat die Generation, über die sie spricht, gründlich erforscht. Für eine neue Studie untersuchte sie das Lebensgefühl von 2.000 Jugendlichen in den USA und Großbritannien. "Das Leben in Panem spiegelt die empfundene Realität dieser Jugendlichen in den wesentlichen Aspekten wider", sagt sie.

So wie die Realität von Ami Bower, einer jungen Frau aus der südenglischen Kleinstadt Poole. Seit sie eine neue Therapeutin hat und jeden Morgen ihre Tabletten nimmt, ist sie zum ersten Mal seit Langem richtig gut drauf. "Wie die mich nach der letzten Episode wieder aufgebaut haben, ist der Wahnsinn", sagt die 17-Jährige. Ami ist ein Teenager durch und durch: ein bisschen Schminke im Gesicht, knallenge Jeans mit Löchern am Knie und ein Smartphone in der Hand, das alle paar Minuten "boing" brummt, wenn eine neue Nachricht kommt.

Wenn Ami von der "Episode" spricht, meint sie den Nervenzusammenbruch, den sie letztes Jahr im Mai erlitt. "Ich habe mit meiner besten Freundin Shauna in Irland gechattet. Sie war voll deprimiert, und nach zwei Stunden kam in mir diese Todesangst hoch. Ich hatte das Gefühl, ich würde ersticken." In ihrer Panik nahm Ami eine Rasierklinge und schnitt sich den Unterarm auf. "Der Moment, als der stechende Schmerz der Wunde durch meinen ganzen Körper rauschte, war die totale Erlösung." Dann wurde sie ohnmächtig. Shauna erlebte alles live im Video-Chat mit.

Es war nicht das erste Mal, dass Ami mit verbundenen Gliedmaßen im Royal-Bournemouth-Krankenhaus aufwachte. Die erste Episode hatte sie kurz vor ihrem 13. Geburtstag. Seither ist sie in psychiatrischer Behandlung, und auch das macht sie in Großbritannien zu einem typischen Teenager. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums ist die Zahl der Selbstverletzungen unter britischen Jugendlichen als Folge psychischer Erkrankungen in den letzten zehn Jahren um 70 Prozent gestiegen. "In den Jahrgängen nach 1995 sind Verhaltensstörungen und klinische Depressionen so weit verbreitet wie nie zuvor", sagt die Londoner Kinderpsychologin Julie Lynn Evans.

Es gibt inzwischen viele Begriffe, die Ami und ihre Altersgenossen beschreiben sollen: Für ihre Großeltern gehört Ami zur Selfie-Generation. Die Werbebranche spricht von der iGeneration. Einige Sozialwissenschaftler nennen die Nachfolger der Generation Y schlicht Z. Die britische Ökonomin Noreena Hertz nennt sie nach Katniss Everdeen: Generation K.