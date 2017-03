Wenn man 1.000 Deutsche fragen würde, wer die Partei Alternative für Deutschland leitet, dann wäre das Ergebnis eindeutig: Die allermeisten würden Frauke Petry nennen. Und nur einem kleinen Teil dämmerte dunkel, dass es da noch einen zweiten Menschen an der Spitze gibt: Jörg Meuthen. Offiziell ist der Mann seit 2015 Vorstandssprecher, gleichberechtigt neben Frauke Petry. Doch die Kameras sind meist nur auf sie gerichtet. Auch im Netz ist die Aufmerksamkeit klar verteilt: Auf Facebook hat Petry 195.000 Likes, Meuthen 35.000.

Der Mann, der in der Partei der ewige Zweite ist, sitzt am vergangenen Donnerstag in einem Hotel am Berliner Alexanderplatz und trinkt Cola. Er ist größer und massiger, als er im Fernsehen aussieht. Wenn er zuhört, legt er den Kopf schief und schaut mit großen Augen von unten – beinahe wie ein Hund, der auf ein Leckerli wartet. Nett wirkt er, der Herr Meuthen. Der freundliche Wirtschaftsliberale, das ist seine Rolle.

Er spielt sie, seit im Jahr 2015 der bürgerlich-wirtschaftsliberale Flügel um den einstigen Parteichef Bernd Lucke die AfD verließ. Frauke Petry brauchte jemanden an ihrer Seite, der die gemäßigten Wähler mit Kritik an Euro, Griechenlandhilfen und Mario Draghis Geldpolitik bei der Stange hielt. Sie fand Jörg Meuthen, damals Wirtschaftsprofessor an der Hochschule Kehl. Er hatte sich Luckes Flügel nicht angeschlossen, weil er glaubte, dass dieser die Partei spalten würde – das wollte er nicht.

Was sagt der Wirtschaftsmann der AfD zum Protektionismus eines Donald Trump?

Seine Rolle als Mann für die Wirtschaft nervte ihn schon öfter, das gibt er offen zu. Viele Monate lang stand das Thema Flüchtlinge im Vordergrund. Keine gute Zeit für einen, dessen Profil es ist, der letzte Ökonom an der Parteispitze zu sein. Doch nun kommen weniger Flüchtlinge ins Land, und Wirtschaft ist wieder angesagt. In Amerika hat Donald Trump die Macht übernommen, in Frankreich wächst die Anhängerschaft von Marine Le Pen. Beide machen ein Wirtschaftsthema groß: Sie wollen die Globalisierung zurückdrehen, stellen den Freihandel infrage, reden über Schutzzölle.

Jörg Meuthen Der Mensch Jörg Meuthen, 55 Jahre alt, ist in Essen-Holsterhausen aufgewachsen. Sein Vater war ein gut verdienender Angestellter. Der Sohn studierte Publizistik und Politik, später Volkswirtschaftslehre, erst in Münster, dann in Mainz. Er war wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität zu Köln und Referent im hessischen Finanzministerium. 1996 wechselte Meuthen an die Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl in Baden-Württemberg, bevor er in die Politik ging. Meuthen hat fünf Kinder von zwei Frauen und mittlerweile eine neue Partnerin. Die Politik 2013 trat Meuthen in die Alternative für Deutschland ein, nachdem er Bernd Lucke im Fernsehen gesehen hatte. Er stieg in Baden-Württemberg zu einem der drei Landessprecher auf. Als die AfD sich im Sommer 2015 teilte, wurde Meuthen an die Spitze der Partei gewählt. Seither bildet er mit Frauke Petry eine Doppelspitze. 2016 wurde er in den Landtag in Stuttgart gewählt, Meuthen ist dort Fraktionsvorsitzender.

Ist der Wirtschaftsmann der AfD verlockt, es Trump nachzutun? Jörg Meuthen seufzt. "Der Protektionismus ist Kokolores. Punkt", sagt er und wechselt in den Professorenton: "Wer die Außenhandelstheorie kennt, dem ist klar, dass wir Freihandel wollen und dass das zum Vorteil aller Beteiligten ist." Mit dieser Position könnte er problemlos in die CDU oder die FDP wechseln. Oder ein nettes Gespräch mit dem Chef eines großen Wirtschaftsforschungsinstituts führen.

Ebenso nüchtern ökonomisch betrachtet Meuthen ein anderes großes Thema: die Ungleichheit in Deutschland. Die SPD sieht diese wachsen; der neue Kanzlerkandidat Martin Schulz will ran an die Wähler, die sich abgehängt fühlen. Doch Meuthen hält Schulz für einen Bonzen aus dem Establishment, den er unbedingt entlarven will. Deshalb bleibt er bei den Fakten: "Alle glauben, dass die Schere immer weiter auseinandergeht", sagt er. "Aber wenn man sich die Daten anschaut, dann geben die das so nicht her."

Das ist nicht falsch, vielleicht ein bisschen langweilig. Mit der lustvollen Grenzüberschreitung, die das Geschäftsmodell seiner Partei ist, hat es nichts gemein. Außerdem ist klar, dass Meuthen mit diesen Thesen keine Mehrheitsmeinung vertritt in der AfD. Vor wenigen Wochen umarmte Co-Chefin Frauke Petry die Front-National-Politikerin Marine Le Pen. Später betonten die Damen öffentlich ihre Gemeinsamkeiten.