Als Kind hatte ich ein Nichtverhältnis zur Fastnacht, in meiner Jugend dann immerhin schon ein ironisches. Wirkliche Bedeutung bekam das Fest für mich aber erst viel später.

Ganz zu Beginn bestand Fastnacht immer darin, dass ich in ein Cowboy- oder Indianerkostüm gesteckt wurde, woraufhin ich mit den anderen Kindern auf der Straße Cowboy und Indianer spielen sollte. Da ich aber vollkommen soziophob war, rannte ich immer bloß davon und versteckte mich. Ich wurde auf den Zug mitgenommen, Bonbons in großen Plastiktüten sammeln. Mir flogen die Bonbons immer mitten ins Gesicht, als würden sie absichtlich dorthin geworfen. Und mein Vater schaute im Fernsehen alljährlich die Mainzer Karnevalssitzung, damals noch in Schwarz-Weiß, und nahm sie auf Tonband auf. Seltsamerweise lachte er vor dem Fernseher. Ich habe all das gehasst und verbinde keine einzige angenehme Erinnerung damit. Mir erschien das alles verordnet.

Anschließend, mit vierzehn, fünfzehn Jahren, kam das ironische Verhältnis. Ein ironisches Verhältnis zur Fastnacht haben ja die meisten, die nicht wirklich etwas damit anfangen können. Man macht sich dann eher über all das lustig. Das taten wir auch. Wir verschafften uns kostenlos Eintritt zum Friedberger Lumpenball (ich komme aus einer in der Wetterau gelegenen Kreisstadt, nördlich von Frankfurt, aber dazu gleich mehr). Natürlich waren wir nicht kostümiert, und wir versammelten uns dort auch nicht zum Einlass um 19.11 Uhr, sondern viel später, wenn die Vernünftigeren sich schon verabschiedet hatten und die meisten Verbliebenen auf dem Ball rotzbesoffen waren. Dann schnappten wir uns die halb voll stehen gebliebenen Sektflaschen, ließen uns selbst volllaufen und kamen uns dabei anarchisch vor. Es erschien damals ein Zeitungsartikel, in dem dargelegt wurde, statistisch liege die Koitusrate während eines Fastnachtsballs ähnlich hoch wie bei einem bundesdeutschen Betriebsausflug. Natürlich lachten wir uns halb tot darüber, vor allem über das Wort Betriebsausflug. Wir selbst lebten ja noch im Paradies. Küsse waren noch Heiligtümer.

Nach meiner Jugend aber trat eine Wandlung ein, und die muss mit meiner Herkunft zu tun haben. In Wahrheit bin ich nämlich kein Vollwetterauer, sondern nur ein halber. Mein Vater kam ganz woandersher. Schon sprachlich habe ich in meiner Heimatstadt nie dazugehört. Solange ich bloß in den altlinken Anarchokreisen um das Jugendzentrum herum beziehungsweise unter meinen Gymnasiastenkollegen verkehrte, machte sich das nicht bemerkbar. Später aber, als ich in ganz normale Bier- und Apfelweinwirtschaften ging, begriff ich meine totale vormalige Fremdheit gegenüber dem allergrößten Teil der Leute aus Friedberg in der Wetterau. Ich stand am Tresen, und wir machten erst mal gemeinsame Sprachübungen, da war ich neunzehn, zwanzig. Ich verstand den Wirt nicht, und er mich nicht. Das dauerte eine Weile. Auch die Fastnachtswelt war hauptsächlich die Welt derer, die ich nicht verstand.

Andreas Maier 49, ist Schriftsteller und lebt in Hamburg. In den meisten seiner vielfach ausgezeichneten Romane umkreist er seine Heimat, die Wetterau, und sein eigenes Leben dort. Zuletzt erschien von ihm Der Kreis.

Mit der Zeit begann ich aus eigenem Antrieb auf den Fastnachtszug zu gehen. Zunächst war ich etwas erschrocken, denn ich hatte den Ironie-Blick abgelegt und sah jetzt die nackte Wahrheit: Tatsächlich schwemmte sich die ganze Stadt aus ihren Wohnungen und Zimmerchen heraus, wenn der Zug durchkam. Man sah Friedberg einmal ganz komplett, in seinen Höhen und absoluten Niederungen. Manchmal konnte man das schmerzhafte Gefühl haben, dass einige sich tatsächlich nur an diesem Tag des allgemeinen Chaos zu zeigen wagten und sonst lieber das Licht der Öffentlichkeit mieden, aus totaler Abgehängtheit. Im Zauberberg sagt Clawdia Chauchat einmal nach einer analytischen Durchleuchtung Hans Castorps: "Voilà ta photographie intime." Sie sagt es ausgerechnet in der Karnevalsnacht. Man hätte es während der Züge auch über Friedberg sagen können.

Auch mein Onkel J. hatte damals seinen Fastnachtsauftritt. Mein Onkel war ein eigenartiger Mensch, weil er bei der Geburt von einer Geburtszange verletzt worden war. Zeitlebens war er das zurückgesetzte schwarze Schaf mitten unter uns. Kurz vor seinem Tod aber zeigte er sich der ganzen Stadt. Er war in irgendeinen vermutlich etwas zweifelhaften, aus einer Stammtischlaune heraus gegründeten Karnevalsverein eingetreten, vielleicht war es auch nur eine lose Truppe ohne Vereinsstatus, und durfte nun "auf den Wagen". Mein Onkel trug dort oben meiner Erinnerung nach nicht mal eine Narrenkappe wie die anderen, sondern bloß wie immer seinen grünbraunen Parka. Jener Stammtisch hieß Die Dummbabbler, und so stand es auch auf dem Wagen, deutlich lesbar für jeden. Natürlich machten sich alle lustig über ihn, er war ja stadtbekannt. Meine Mutter pflegte in den Tagen vor dem Zug auszurufen, Gott sei Dank müsse das meine Großmutter nicht mehr mitansehen. Für meinen Onkel aber war es der größte Auftritt seines Lebens, und er war vollkommen glücklich dort oben. Endlich lag ihm die Welt zu Füßen und trampelte nicht wie sonst auf ihm herum.

Während des Zuges stand ich immer vor der Tür meiner Stammwirtschaft "Zur Dunkel" und unterhielt mich mit meinem Wirt. Er hatte seinen Tresen auf die Straße geräumt und zapfte. Dem Treiben schaute er dabei nicht mit Distanz, aber auch ohne große innere Teilnahme zu. Der Zug war eben der Zug, da stellte sich keine Ja/Nein-Frage. Ich blieb meistens bis zum Schluss.