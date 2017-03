DIE ZEIT: Herr Hirsch, geht die Höhe von Vorstandsgehältern den Staat etwas an?

Burkhard Hirsch: Ja. Die exorbitant hohen Gehälter, die heute gezahlt werden, zerstören das Gefühl von Gerechtigkeit.

ZEIT: Der Chef Ihrer Partei, Christian Lindner, findet, dass die Höhe von Gehältern eine Frage von Anstand und Moral sei. Und nicht eine Angelegenheit des Staates.

Hirsch: Die Frage, wie die Gesellschaft gerechter werden kann, geht den Staat durchaus etwas an. Wenn ein Manager eine Million Euro im Jahr verdient, dann sind das 2.800 Euro am Tag. Bei dem Gehalt bekommt man in nur zweieinhalb Monaten das, was die Kanzlerin im ganzen Jahr verdient. Da wird die Managerleistung überbewertet.

Burkhard Hirsch Der promovierte Jurist war Innenminister einer SPD/FDP-Regierung in NRW, danach Abgeordneter und Vizepräsident des Bundestages

ZEIT: Neoliberale sagen: Wenn der Markt die hohen Gehälter ermöglicht, dann ist das gerecht.

Hirsch: Nein. Der Staat entscheidet, was man von einem Gehalt behalten darf, er muss das tun. Das tut er auch bei jedem normalen Bürger. Er entscheidet, was Sie als Werbungskosten von der Steuer absetzen können und was nicht. Ich darf deswegen als Jurist bestimmte Literatur von meinen Einnahmen absetzen. Jeder Steuerzahler kann Handwerksrechnungen bis zu einem bestimmten Betrag absetzen. Wenn aber solche Eingriffe beim normalen Bürger in Ordnung sind, warum dann nicht bei Unternehmen, die ihren Managern exorbitant hohe Gehälter zahlen?

ZEIT: Der Bundestag sollte die Gesetze ändern und eingreifen?

Hirsch: Und ob! Bei Unternehmen hat der Staat sogar die Pflicht zu entscheiden, was wirklich Betriebsausgaben sind und bis zu welcher Höhe sie von der Steuer absetzbar sind. Bisher akzeptiert er Gehälter unbegrenzt als Betriebsausgaben, und das ist falsch. Managergehälter sind ab einer gewissen Höhe einfach keine Betriebsausgabe mehr. Da werden auf verdeckte Weise Gewinne entnommen.