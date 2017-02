Nur noch zwei Monate bis zur Präsidentschaftswahl in Frankreich. Und es droht Gefahr. Nicht nur von rechtsextremen Wählern, von Frustrierten oder Wutbürgern. Sondern auch von jenen, die sagen: Wir haben alles versucht, rechts, links, also warum nicht auch mal – das?

So jedenfalls sieht es der Pariser Publizist Bernard-Henri Lévy. Am 16. Februar bloggte BHL, wie alle Welt ihn nennt: "Sie ziehen dieses 'Das' dem Nichts vor. Und man zähle jetzt noch den verbreiteten Nihilismus hinzu, das Fehlverhalten unserer Eliten und den unbarmherzigen Prozess, der ihnen gemacht wird; außerdem den Rest, der von der Sehnsucht nach Radikalität geblieben ist, sowie die stets gefährliche Forderung nach vollständiger Transparenz und Reinheit; das hässliche Geräusch, mit dem die lange verdeckten Abszesse, extrem angeschwollen, jetzt pestilenzialisch aufplatzen" – das alles zusammen, schreibt BHL, bewirke eine "Flucht nach vorn, eine Epidemie, ein virales und oft unbewusstes Verlangen, eine Hypnose, ein Abrutschen" ... bis sie tatsächlich gewählt werden könnte: Marine Le Pen.

Unter den Intellektuellen Frankreichs steht BHL mit diesem Warnruf ziemlich allein. Le Pen scheint den meisten kein ausreichend interessanter Gegenstand zu sein. Wie ist das möglich? Hätte man nicht das Gegenteil erwartet – dass sich die Welt des Geistes vor die Republik stellt, das Land aufrüttelt, den Front National Punkt für Punkt entlarvt, mit Überzeugungskraft und treffenden Formulierungen? In der Tradition eines Émile Zola, eines Jean-Paul Sartre oder Michel Foucault?

Diese Erwartung rührt von dem Bild her, das sich die Deutschen vom französischen Intellektuellen machen. Sie idealisieren ihn als freien Denker, der Kette rauchend im Café hockt, bei schlechtem Espresso die sogenannte Wirklichkeit in der Luft zerreißt und der Gesellschaft die Stichworte zuruft, die sie in Kampfparolen ummünzt. Doch seine eigene Wirklichkeit ist profaner.

Besichtigen lässt sie sich an der Pariser Anschrift 97, Rue de Lille. Dort, unweit des Musée d’Orsay, residiert die Fimalac-Holding, die dem 76-jährigen Marc Ladreit de Lacharrière gehört. Geweißte Wände, minimalistische Bilder, chinesische Statuen. Dies ist auch die Adresse der Revue des Deux Mondes, die Zeitschrift befindet sich ebenfalls im Besitz des Milliardärs. Kürzlich rückte die Polizei mit einem Durchsuchungsbefehl für die Redaktionsräume an, denn "Ladreit", wie er genannt wird, soll der Frau des konservativen Präsidentschaftskandidaten François Fillon rund 100.000 Euro im Rahmen eines fiktiven Beschäftigungsverhältnisses gewährt haben. Es geht die Annahme um, dass dies nicht nur aus persönlicher, sondern auch aus politischer Sympathie geschah – wenn es denn geschah.

"Das waren aufregende Tage", seufzt eine Redakteurin. Zumal sich plötzlich sämtliche Medien für die in Form eines Taschenbuchs erscheinende Monatszeitschrift interessierten, deren Auflage die 10.000 Exemplare nicht überschreitet. Doch die bescheidene Größenordnung täuscht. Derartige Revuen spielen in Frankreich eine besondere Rolle. Während in anderen Ländern allenfalls ein knappes Dutzend ähnlicher Periodika erscheint, sind es in unserem Nachbarland ungefähr 700. Die meisten bewegen sich im Grenzgebiet von Literatur und Politik und sind ein Experimentierfeld für Ideen.

"Wenige der literarisch-politischen Revuen haben eine Auflage von mehr als 1.000 Exemplaren", sagt André Chabin, Chefredakteur der Revue des revues, die sich eigens mit dem Leben dieser papiernen Spezies beschäftigt. Doch es gibt auch ein paar Große, und deren Wort wiegt etwas in Paris (und damit in Frankreich): der liberale Commentaire, die gemäßigt linke Monatszeitschrift Esprit, der sozialdemokratische débat, die linke, von Sartre gegründete Temps modernes, die sehr katholische Études. Am Fuße dieses Pantheons treiben kleine, freche Revuen ihr Wesen, namentlich Vacarme (zu Deutsch: Lärm), deren kollektiv verfasste Editorials die linke Szene gedanklich vorantreiben. Mit anderen Worten: Für Frankreichs Geistesleben sind die Revuen tatsächlich wichtig.

Die älteste ist die Revue des Deux Mondes, die Revue der zwei Welten also, gemeint waren damit im Gründungsjahr 1829 Frankreich und Amerika. Schon im Jahr 1900 bezeichnete man sie als "ehrwürdig", und wer heute auf ihre Geschichte zurückblickt, der denkt an Autoren wie Balzac und Baudelaire, Cocteau, Hugo, Montherlant, Musset, Pagnol, Stendhal, außerdem Calderon, Heine, Tolstoi oder Tschechow.

Meist gemäßigt und liberal-konservativ, war "la Revue", wie die ihr Nahestehenden sie kurz nennen, stets mit dem Großbürgertum und dem Staat verbunden. Den Tiefpunkt ihrer Geschichte stellte die Kollaboration mit den deutschen Besatzern dar. Nach dem Krieg galt eine Schamfrist, danach wurde die Revue wieder in den Kosmos der Elite aufgenommen. Bis heute bildet sie einen Knoten jenes Netzes, das man die herrschende Klasse nennen darf.