Die Sache mit dem Kinderkriegen ist nicht so einfach. Claudia* musste extra freinehmen, um das Paket persönlich in Empfang zu nehmen: "So was lässt man ja nicht beim Nachbarn abliefern." Das Set für die Insemination zu Hause wurde aus Dänemark geliefert, die Spermaproben waren in Trockeneis verpackt. "Wir haben das Anleitungsvideo bestimmt 50-mal angeschaut." Claudia und ihre Freundin Mara* aus Niedersachsen, beide 39, wollen ein Kind – und es doch lieber selbst und daheim versuchen als in einer klinisch sterilen Umgebung. Aber romantisch sei die Einspritzaktion dann nicht gewesen. Eher ziemlich technisch und außerdem teuer. Und am Schluss hat es dann doch nicht geklappt. Deshalb sind die Freundinnen zu den Kinderwunsch-Tagen angereist. Es ist die erste Messe ihrer Art in Deutschland, sie fand Mitte Februar in Berlin statt.

Gleich am Eingang schweben über dem Stand der European Sperm Bank ein paar Spermien in der Luft, weiße Luftballonsamen mit Kopf und Schwanz. Ein Stück weiter hat die Praxis für Fertilität ihr Mobile aus Plüschspermien aufgehängt. In der Tagungshalle eines Hotels in Berlin-Moabit laufen Heile-Welt-Videos, von Bannern strecken werdende Mamas den Besuchern ihre Bäuche entgegen, eine Mutter liegt mit ihrem Kind in einem Gänseblümchenfeld. Die Aussteller zeigen, was man auf dem Markt der Reproduktionsmedizin alles kaufen kann. Und der scheint groß zu sein: 1,5 Millionen Menschen in Deutschland leiden unter ungewollter Kinderlosigkeit, die wenigsten lassen sich bisher behandeln.

Damit war die Veranstaltung schon ein Skandal, bevor sie überhaupt anfing: Geschäftemacherei mit der Hoffnung von Paaren, mit dem Leid von Frauen – und das alles auf Kosten der Kinder, hieß es. Außerdem sei sie ein Forum für den internationalen Keimzellenhandel und eine Infomesse darüber, wie man deutsche Gesetze umgeht: Es werden auch Verfahren angeboten, die in Deutschland verboten sind. Denn was technisch möglich ist, ist hier rechtlich schwierig. Eizellspende zum Beispiel oder Leihmutterschaft.

Auch Petra Thorn nimmt als Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Kinderwunschberatung an der Messe teil. Sie ist Mitglied im Deutschen Ethikrat, will jedoch nicht als moralische Instanz herhalten: "Wir beteiligen uns trotz der umstrittenen Angebote an den Kinderwunsch-Tagen und wegen der Menschen und Paare mit Kinderwunsch." Der familienpolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Marcus Weinberg, forderte dagegen gleich ein Messeverbot, und Matthias Bloechle, der Berliner Landesvorsitzende des Berufsverbands der Frauenärzte, sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Messe sei unnötig.

Reproduktionsmedizin Umstrittene Methoden Nach dem Deutschen Register für In-vitro-Befruchtung wurden 2015 in den 134 reproduktionsmedizinischen Zentren knapp 58.000 Frauen behandelt. Insgesamt wurden 2014 in Deutschland 9.140 Neugeborene registriert, die mit künstlichen Reproduktionsmethoden gezeugt worden waren. Viele Paare gehen inzwischen ins Ausland. Im Gegensatz zur Samenspende ist die Spende von Eizellen in Deutschland verboten. Auf eine solche Spende wollen etwa Frauen zurückgreifen, die durch eine verfrühte Menopause oder nach einer Chemotherapie nicht über eigene, gesunde Eizellen verfügen. Kinderwunschzentren im Ausland bieten deutschen Paaren Eizellspenden an. Damit mehrere Keimzellen heranreifen, müssen die Spenderinnen sich wochenlang hoch dosierte Hormone spritzen und zur Entnahme einen operativen Eingriff über sich ergehen lassen. Dass eine Frau diese Prozedur aus Nächstenliebe für ein fremdes Paar erträgt, ist unwahrscheinlich. Deshalb liegt der Schluss nahe, dass die Firmen Frauen dafür bezahlen, die in finanziellen Nöten stecken. Ebenfalls verboten ist die Leihmutterschaft, bei der eine Frau den Embryo eines anderen Paares eingepflanzt bekommt und austrägt. Auch hier besteht natürlich eine große Gefahr, dass sozial und ökonomisch schlechtergestellte Frauen als Leihmütter ausgebeutet werden. Einige der Methoden werfen auch die Frage nach der Anonymität auf: Kinder haben ein Recht darauf, ihre biologische Abstammung zu erfahren. Gesundheitsminister Hermann Gröhe plant deshalb in Deutschland die Einführung eines zentralen Registers für Samenspender. In vielen anderen Ländern bleiben nicht nur Samenspender, sondern auch Eizellspenderinnen anonym, was im Konflikt mit dem Recht des Kindes steht. Josephina Maier

Für viele Menschen ist sie das offensichtlich nicht. Am Samstagmorgen bildet sich eine Schlange am Eingang, in der Teilnehmerliste stehen etwa 1.450 Namen. Auch Cryos International Denmark ist hier, die Samenbank, bei der Claudia und Mara ihr Inseminationsset bestellt haben und die mit schuld ist, dass die Messe in der Öffentlichkeit so schlecht dasteht: Die Samenbank rangiert als weltgrößte im Guinessbuch der Rekorde und bietet auch anonyme Spenden an. Das Kind erfährt später also nicht, wer sein Vater ist, Identitätskrise hin oder her. Na und, meint Gründer Ole Schou: "Man muss doch seine Identität aus sich selbst ziehen und kann sie nicht auf seinem Vater aufbauen."

Claudia Brügge sieht das ganz anders. Die Vorsitzende des DI-Netzes, der deutschen Vereinigung von Familien nach Samenspende, hat selbst ein Kind mithilfe einer Samenspende bekommen. "Unsere Kinder haben ein Recht auf Kenntnis ihrer Abstammung." Cryos ist einer der Aussteller, denen sie "aufs Dach steigt". "Wir stimmen nicht mit allen Geschäftsideen hier überein oder stecken mit den anderen Ausstellern unter einer Decke", sagt Brügge.

Deutsche Kundinnen haben allerdings keine Wahl, sie sind gesetzlich an die nicht-anonyme Spende gebunden. Auf der Suche nach einem Vater können sie Tonbandaufnahmen der Spender anhören oder handschriftliche Proben einsehen. Dafür ist ein Aufpreis fällig, ebenso wie für eine höhere Spermaqualität. Die Anbieter haben oft eine pragmatische Sicht auf die Dinge: "Die Singles wollen sich eben auch reproduzieren, und so, wie sie sich einen Partner suchen würden, suchen sie bei uns einen Spender", sagt Schou. "Unsere Art Datingclub ist doch natürlicher als früher die arrangierten Ehen."

Werbesprüche wie vom Pizzabringdienst, Tariftabellen wie für den Handyvertrag

Wenn ein sehr emotionales Thema sich immer weiter ökonomisiert und auf einer Art Verkaufsmesse landet, kann das ziemlich bizarre Züge annehmen. In gedämpftem Tonfall referieren Berater mit Schlips oder Damen im Kostüm Preislisten und Extra-Optionen und blättern durch Hochglanzbroschüren. Der Slogan "Confidence Delivered" klingt nach Pizzabringdienst, und die Angebotsliste der Fairfax Cryobank sieht aus wie die Tariftabelle eines Telekommunikationsanbieters. Beim IVF Alicante ist "Ihr Traum nur einen Herzschlag entfernt", und bei der ukrainischen Intersono IVF Clinic ist man sowieso auf der sicheren Seite: "100 % der Kunden würden uns weiterempfehlen", steht groß auf ihrem Banner. Und man kann sich einen Gutschein für eine Fruchtbarkeitsbehandlung einstecken: Gratis-Erstuntersuchung und -Fruchtbarkeitsberatung.