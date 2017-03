DIE ZEIT: Herr Neumann, auf der Münchner Sicherheitskonferenz sagten Sie, der IS habe Geldprobleme. Woher wissen Sie das?

Peter Neumann: Meine Kollegen und ich haben zwei Jahre lang alle Daten zusammengetragen, die über die Finanzen des IS bekannt sind: offizielle Berichte von Regierungen, Zahlen von Experten, geleakte Dokumente aus dem Inneren des "Islamischen Staates". Wirtschaftsprüfer halfen uns, die Daten auszuwerten. Wir können daher nun mit großer Gewissheit sagen, dass die Einnahmen des IS seit 2014 dramatisch zurückgegangen sind.

ZEIT: Seit 2014 versucht der Westen verstärkt, ausländischen Unterstützern des IS die Zahlungswege abzuschneiden. Ist die Strategie also erfolgreich?

Neumann: Nein. Das Problem ist, dass der IS kaum Spenden erhält. Am Anfang des Syrienkonflikts gab es vielleicht vereinzelt noch Geld aus Saudi-Arabien oder Katar. Aber als der IS das Kalifat ausrief, bekamen die Spender kalte Füße. Für den Zeitraum, den wir angeschaut haben, gibt es keine Belege für Geld aus dem Ausland. Sanktionen gegen potenzielle Unterstützer machen daher wenig Sinn.

Peter Neumann leitet das International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence am King’s College in London

ZEIT: Warum sinken die Einnahmen dann?

Neumann: Das liegt an dem Finanzierungsmodell des IS. Ein Großteil der Einnahmen stammt aus dem eroberten Territorium, aus zurückgelassenem Eigentum von Flüchtlingen oder geplünderten Banken. 2014 war der IS am reichsten, weil er damals ständig neue Gebiete erobert hat. Die Strategie geht aber nur so lange auf, wie er sich ausbreitet. Da der IS nun in Syrien und dem Irak Gebiete verloren hat, hat er auch finanziell ein Problem.

ZEIT: Der IS galt lange als die "reichste Terrororganisation der Welt". Stimmt das nicht mehr?

Neumann: Das hat noch nie gestimmt. Der IS agiert nicht nur als Terrororganisation, sondern als Staat mit einer Bevölkerung, einem Territorium, einer Bürokratie. Die westlichen Regierungen sprechen das nur nie aus, denn wenn man von Steuereinnahmen oder Ausgaben des IS spräche, würde man ihn als Staat legitimieren.

ZEIT: In Ihrer Studie schreiben Sie auch, die finanziellen Probleme des IS spielten keine Rolle für die Terrorgefahr in Europa. Wie kommt das?

Neumann: Weil die Dschihadisten in Europa unabhängig von den Finanzen des IS in Syrien und dem Irak sind. Fast alle Anschläge hier wurden von den Attentätern selbst finanziert.