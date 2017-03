Da sitzt er nun vor seinen Richtern. Alt ist er geworden. Hager wie immer, die Haare weiß, mit geradem Blick und ohne jeden Ausdruck, den man als Gefühlsregung interpretieren könnte. Vor den beiden Staatsanwälten schützen ihn seine Verteidiger, von den Medien trennt ihn ein schwarz-gelbes Absperrband, das Justizbeamte quer durch den Saal gespannt haben. Es hilft aber nicht viel. Fast sein ganzes Leben lang ist Anton Schlecker den Fotografen und Fernsehteams entkommen. Jetzt haben sie ihn doch gestellt.

Seit vergangenem Montag muss sich der 72-Jährige vor dem Landgericht Stuttgart verantworten. Nicht weil er die größte europäische Drogeriemarktkette 2012 in die Insolvenz geführt und damit auch 25.000 Menschen um ihren Arbeitsplatz gebracht hat. Sondern weil er, als er die Rechnungen für seine Firma schon kaum mehr bezahlen konnte, noch viele Millionen Euro zugunsten seiner Familie beiseitegeschafft haben soll. Schweren Bankrott aus Gewinnsucht nennen Juristen das. Schlecker drohen bis zu zehn Jahre Haft.

Das Gerichtsverfahren wird in den kommenden Monaten mehr über den Unternehmer offenbaren, als dieser je freiwillig von sich preisgegeben hätte. Schlecker war nämlich nicht nur ein harter Knochen und berüchtigter Betriebsräte-Schreck, sondern auch ein großer Geheimniskrämer. Der ZEIT gewährte er vor zwölf Jahren einen der raren Einblicke in seine Gedankenwelt. Ansonsten blieb er in der Öffentlichkeit ein Phantom und ist es bis heute geblieben.

Neben Anton Schlecker steht auch seine Familie vor Gericht. Frau Christa, 69, Sohn Lars, 45, und Tochter Meike, 43. Sie sind ebenfalls angeklagt, wegen Beihilfe zum Bankrott und teilweise auch wegen anderer Delikte, die mit der Pleite in Verbindung stehen. Jeder der Schleckers hat zwei Rechtsanwälte mitgebracht, was einige der früheren Angestellten des einstigen Drogeriekönigs in Rage bringt. "Es kann doch nicht sein, dass die sich hier acht Anwälte leisten können", schimpft Andrea Straub aus dem süddeutschen Stetten, "uns haben die immer immer nur erzählt, es sei kein Geld mehr da." Straub ist eine der sogenannten Schlecker-Frauen. 17 Jahre lang hat sie für die Drogeriekette gearbeitet, dann wurde sie entlassen. Noch heute wartet sie auf einen Teil ihres letzten Arbeitslohns. Zum Prozess ist sie gekommen, um den Schleckers ins Gesicht sehen zu können.

Die Schleckers leben bis heute in ihrer Villa im schwäbischen Ehingen

Dass bei Anton Schlecker kein Geld mehr zu holen ist, hat Staatsanwalt Thomas Böttger zufolge einen einfachen Grund: Es haben nun andere. Nämlich seine Familienangehörigen. Bis heute wohnt das Ehepaar Schlecker in seiner Villa in Ehingen. Die Immobilie gehört Christa Schlecker, die sie aus der Insolvenzmasse herausgekauft hat. Für mehr als zwei Millionen Euro, wie Medien berichtet haben. So etwas rüttelt am Gerechtigkeitsgefühl der früheren Mitarbeiter, obwohl der Immobilienkauf in diesem Prozess kein Thema ist.

Die Anklagepunkte, die Staatsanwalt Böttger und sein Kollege Christoph Buchert abwechselnd vorlesen, liefern auch so genügend Stoff für eine komplette TV-Vorabendserie. So habe das Unternehmen zwischen 2004 und 2012 nur ein einziges Jahr nicht mit Verlust abgeschlossen. Allerspätestens Ende 2009 sei Anton Schlecker klar gewesen, dass ihm die Zahlungsunfähigkeit drohte. Trotzdem habe er mehrfach Geld beiseitegeschafft und dem Zugriff seiner Gläubiger entzogen – angetrieben von einem "überzogenen, rücksichtslosen und sittlich anstößigen Erwerbsinteresse".

Das Besondere im Fall Schlecker: Er hatte sein Drogerie-Imperium als eingetragener Kaufmann geführt. Das machen sonst allenfalls Kioskbesitzer, nicht aber Unternehmer, die mehr als 14.000 Filialen in 17 Ländern führen. Denn bei dieser Rechtsform gibt es keine klare Trennung zwischen dem privaten Vermögen und dem des Unternehmens. Und auch keine zwischen den Schulden.