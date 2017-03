DIE ZEIT: Herr Moscovici, was bedeutet es für Europa, wenn Marine Le Pen die französischen Präsidentschaftswahlen gewinnt?

Pierre Moscovici: Le Pen wird nicht gewinnen.

ZEIT: Es hat auch niemand erwartet, dass Donald Trump US-Präsident wird.

Moscovici: Das französische Wahlsystem bietet stärkeren Schutz vor solchen Überraschungen. Um Präsidentin zu werden, müsste Le Pen im zweiten Wahlgang mehr als fünfzig Prozent der Stimmen holen. Ich bezweifle, dass die Hälfte der Franzosen verrückt genug ist, um für sie zu stimmen. Bei den letzten Regionalwahlen ist es ihrer Partei nicht gelungen, auch nur eine einzige Region zu gewinnen – nicht einmal die, in der sie selbst angetreten ist.

ZEIT: Und wenn sie doch gewinnt?

Moscovici: Das wäre verheerend für Frankreich. Und es wäre das Ende Europas, wie wir es kennen. Le Pen hat angekündigt, aus der EU und aus dem Euro auszutreten. Ich kann mir die EU oder den Euro nicht ohne Frankreich vorstellen.

ZEIT: Haben Sie für diesen Fall einen Plan B?

Pierre Moscovici ist als Währungskommissar in Brüssel für den Euro zuständig. Er gehört der Sozialistischen Partei Frankreichs an

Moscovici: Nein.

ZEIT: Ist das nicht naiv?

Moscovici: Im Gegenteil. Ich bin seit vielen Jahren Politiker, und meine politische Erfahrung sagt mir: Man sollte keinen Plan B vorbereiten. Wenn Sie das tun, bedeutet das in der Regel, dass Sie nicht mehr an Plan A glauben. Unser Plan A lautet: Sie verliert die Wahl. Und ich hoffe, dass sie krachend verliert. Es wäre ein wichtiges Zeichen, wenn die Franzosen sich nicht von ihr verführen lassen.

ZEIT: Im Moment liegt der linksliberale Emmanuel Macron in den Umfragen vorne. Er wirbt offen für mehr Europa. Was passiert, wenn er gewinnt?

Moscovici: Es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen allen Kandidaten – und Marine Le Pen: Sie will Europa zerstören, die anderen wollen es erhalten – mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Vorlieben. Wir sollten uns nicht allzu viele Sorgen machen, wer in Frankreich Präsident wird, solange es nicht Le Pen ist.

ZEIT: Wie erklären Sie sich den rasanten Aufstieg des Front National?

Moscovici: Das ist in Frankreich nicht anders als in den USA. Viele Wähler fühlen sich als Verlierer der Globalisierung. Sie fürchten um ihren Arbeitsplatz und den Platz in der Gesellschaft. Sie haben das Gefühl, dass Europa nicht Teil der Lösung ist, sondern Teil des Problems. Früher haben sie links gewählt, jetzt wählen sie häufig rechts.