Ohne Wolfgang Sobotka scheint derzeit nichts in der österreichischen Regierungspolitik möglich zu sein. Fast täglich fordert er da und dort eine Verschärfung, droht drakonische Maßnahmen an, stellt Verbote in den Raum. Als Zeremonienmeister einer "wehrhaften Demokratie" glaubt der 61-jährige Musikpädagoge offensichtlich die Rolle seines Lebens gefunden zu haben.

Mal stellt er das Versammlungsrecht zur Disposition, weil er verhindern will, dass seine türkischen Kollegen in Österreich Propaganda für das Verfassungsreferendum ihres Präsidenten betreiben. Mal soll eine neue "Sicherheitsdoktrin" dafür sorgen, dass Österreich "das sicherste Land der Welt" sei. Unverzichtbar sei es in diesem Zusammenhang, die jährliche Flüchtlingsobergrenze auf 175.00 Menschen zu halbieren und dieses Limit in der Verfassung zu verankern. Man müsse eben "nicht wegschauen, sondern hinsehen".

Vor allem aber mit der neuerlichen Verschärfung des Fremdenrechts will sich Sobotka, ein politisches Premiumprodukt der niederösterreichischen Volkspartei, als Garant einer harten Linie positionieren. Sein Gesetzesentwurf, der vergangene Woche im Ministerrat abgesegnet wurde, besticht durch eine ganze Reihe von zum Teil drastischen Maßnahmen, die alle darauf abzielen, möglichst rasch abgelehnte Asylwerber aus dem Land zu drängen. Oft scheitert dieses Vorhaben daran, dass die nationale Identität eines Flüchtlings nicht zweifelsfrei eruiert werden kann oder dass das betreffende Herkunftsland sich weigert, einen Emigranten wieder aufzunehmen. Deshalb will das Innenministerium verstärkt darauf setzen, Menschen, denen Asyl verweigert wurde, zu überzeugen, dass es für sie vorteilhafter sei, freiwillig auszureisen. Von den 12.628 Flüchtlingen, die im vergangenen Jahr eine rechtskräftige negative Asylentscheidung erhielten (bei 21.628 positiven), wählten bereits 54 Prozent der insgesamt 10 677 Ausreisenden diese Möglichkeit.

Ein ganzer Katalog von Sanktionen soll nun dafür sorgen, dass der Trend anhält. Die erste Stufe nennt sich ganz fürsorglich "Rückkehrberatung", in deren Rahmen auch finanzielle Unterstützung für den Wiedereinstieg in der alten Heimat angeboten wird. Stoßen die Sirenentöne der "Rückkehrberater" jedoch auf taube Ohren, sollen die Schrauben angezogen werden – das reicht von saftigen Verwaltungsstrafen bis zur "Internierung" (so hat es Sobotka etwas vorschnell selbst ausgedrückt) in eigenen Lagern, die in der schönfärberischen Terminologie des Gesetzestextes "Rückkehrzentren" mit "Freiheitsbeschränkung" genannt werden.

Handwerklich schlechte Politik erreicht das Gegenteil von dem, was sie bezweckt

Manches an diesen Sanktionen ist widersinnig, anderes verfassungsrechtlich höchst bedenklich. Um etwa Personen, die nicht in Schubhaft genommen werden können, weil sie in Ermangelung eines sogenannten Heimreisezertifikates nirgendwohin abgeschoben werden können, dennoch de facto hinter Schloss und Riegel zu sperren, bedarf es sicherlich einer Änderung der Verfassung. Das ist auch dem Innenminister bewusst, der bei diesem Punkt gewiss mit der Zustimmung der Freiheitlichen rechnet.

Dieser Artikel stammt aus der Österreich-Ausgabe der ZEIT Nr. 11 vom 9.3.2017. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Wenn die Regierung schon meint, sie müsse den Staat immer weiter in eine für Fremde besonders unwirtliche Zone umgestalten, dann sollten die dazu dienenden Paragrafen zumindest zielführend sein. Nicht alles aber, was ein strafendes Beamtenhirn ersinnt, erfüllt auch seinen Zweck; es kann, ganz im Gegenteil, ausgesprochen kontraproduktiv sein. Eine der Sanktionen, mit denen Sobotka abgelehnte Asylwerber verjagen will, ist nicht bloß mitleidlos, sondern darüber hinaus handwerklich schlechte Politik. Eine Station am Weg in die neuen Internierungslager sieht vor, dass jedermann, der sich nach einem negativen Asylbescheid schleunigst aus dem Staub macht, aus dem System der staatlichen Grundversorgung eliminiert wird. Das würde derzeit theoretisch 3.372 Personen betreffen, die mit einem Mal die soziale Nothilfe verlieren und mittellos auf der Straße stehen würden.