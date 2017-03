Lesen Sie hier das türkische Original. Der Text ist für die deutsche Version redaktionell leicht bearbeitet worden.

Die Wahlen in den Niederlanden haben gezeigt, dass Erdoğan mit Fanatismus und Diskriminierungspolitik in Europa nicht allein ist. Wir beobachten eine sich wechselseitig nährende Solidarität der Extreme. In diesem Win-win-Spiel gewinnen die Akteure umso mehr, je heftiger sie gegeneinander wettern: Wilders’ Islamophobie speist Erdoğans Europafeindlichkeit; mit dem Erstarken des politischen Islams in der Türkei gewinnt Le Pen in Frankreich an Gewicht. Findet Le Pens Rhetorik gegen Flüchtlinge Anhänger in Deutschland, sammelt Erdoğan Stimmen mit Aussagen wie: "Die Türkei kämpft allein gegen die christliche Welt."

Alle gemeinsam bemühen sich nach Kräften, Europa in einen Kontinent der Intoleranz, der religiös motivierten Diskriminierung und des populistischen Nationalismus zu verwandeln. Jede Art der Frontenbildung dient ihnen. Die Erdoğan-Phobie der europäischen Hauptstädte gibt ihm die Unterstützung im Inland zurück, die er verloren hat. Die Anti-Wilders-Kampagne der zerstreuten Parteien in Holland trägt diesem weltweit Ruhm ein.

Can Dündar ist Chefredakteur des von ihm in Deutschland neu gegründeten Webportals #Özgürüz. Er schreibt für DIE ZEIT eine wöchentliche Kolumne über die Krise in der Türkei.

Die Frontenbildung hat noch einen weiteren Nebeneffekt: Ihre Kontrahenten, die Erdoğan, Wilders und Le Pen am Aufstieg zu hindern versuchen, fangen an, sich teilweise deren Ideen anzueignen, um Stimmen aus ihrem Lager zu generieren. So reduziert sich zwar Wilders’ Stimmenanteil, seine Ideen aber gelangen an die Macht. Erdoğan büßt Stimmen ein, zieht aber die sozialdemokratische Opposition nach rechts. Radikale bestimmen die Agenda und stehen am Ende in jedem Fall als Gewinner da.

Es gibt Wege, diesen Teufelskreis zu durchbrechen: Man kann aufhören, Personen zu Gegnern zu stilisieren und sie damit in den Augen der eigenen Anhänger umso heroischer dastehen zu lassen. Man kann den Fokus auf die wahre Agenda konzentrieren, auf die sozioökonomischen Gründe, die den Aufstieg der Radikalen erst möglich machen, statt auf die von ihnen bestimmte Tagesordnung einzugehen und sich auf Polemik einzulassen. Man kann sich darauf verständigen, sich auf Werte zu stützen und nicht auf Feindseligkeiten gegen Personen. Und seine geballte Kraft nicht für den Kampf gegen jene, sondern für die Schaffung einer alternativen Politik einsetzen.

So wie Erdoğan ein Produkt der instabilen, zu Lösungsansätzen unfähigen Politik und der zerrütteten Wirtschaft der Türkei vor dem Jahr 2000 ist, profitiert Wilders von der diffusen holländischen Parteienlandschaft und davon, sie gegen sich vereint zu haben.

Seit der Flüchtlingskrise und den IS-Anschlägen ist Europa in Angst und vernachlässigt die Werte, die es ausmachen: Menschenrechte, Demokratie, Pressefreiheit und Weltlichkeit. Europa kehrt seinem auf Verständigung gründenden, toleranten, integrativen kulturellen Erfahrungsschatz den Rücken und liefert sich panisch der Sicherheitspolitik aus. Es hat seine Pforten geschlossen und ist abgestumpft gegenüber dem Geschehen außerhalb seiner Grenzen. Es hat Diktatoren die Hand gereicht, um den Flüchtlingsansturm einzudämmen.

Dem IS ist es mit ein paar blutigen Anschlägen gelungen, die europäische Politik der eigenen radikalen Linie anzunähern. Aber Hass lässt sich nicht mit noch mehr Hass bekämpfen. Wenn es ein Gegengift gegen die Seuche des radikalen Nationalismus gibt, dann besteht es nicht darin, noch mehr Gegnerschaft aufzubauen, sondern darin, alternative Politiken zu entwickeln, die nicht auf Hass gestützt sind und die gegen die Angst wirken, die sich auf dem Kontinent ausbreitet. Darin, noch weit entschlossener für die geschundenen Grundwerte einzutreten und auf dieser Basis die EU zu reformieren.

Europa, krank vor neuen Ängsten, kann sich selbst nur mithilfe seiner alten ureigenen Prinzipien heilen.

Aus dem Türkischen von Sabine Adatepe