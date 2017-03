Seit 1968 wohnen Martin Walser und seine Frau Käthe, die er 1945 kennenlernte, in diesem Haus am Bodensee. Direkt am Wasser, perfekt zum Schwimmen, aber noch ist es zu kalt. Hinauf geht es ins Arbeitszimmer im ersten Stock. Helles Abendlicht bricht durch die Wolken, in der Ferne schimmern die Schweizer Alpen. Das Schönste, Walsers alemannischer Singsang, lässt sich auf Zeitungspapier leider nicht wiedergeben ...

DIE ZEIT: Herr Walser, am 24. März werden Sie 90 Jahre alt. Die theologischen Themen nehmen auffallend zu in Ihrem Werk. Beschäftigt Sie das Thema Religion im Alter stärker?

Martin Walser: Ich weiß schon, was Ihnen da wieder vorschwebt: Altersfrömmigkeit!

ZEIT: Sie werden nicht frömmer, es ist nur so, dass Glaubensfragen Sie immer mehr interessieren!

Walser: Zuletzt habe ich einen Aufsatz geschrieben, der Theologie des Mangels heißt, über den großen Philosophen Bertrand Russell und seinen Essay Warum ich kein Christ bin. Es ist bewundernswert, was Russell da alles einfällt, warum es keinen Gott gibt – mir fehlt nur, dass er nicht merkt, dass Gott fehlt. Gegen die selbstzufriedene Gewissheit des Atheisten, dass es keinen Gott gibt, habe ich mich immer gewehrt.

ZEIT: Gibt es Momente, in denen Gott Ihnen nicht fehlt, und zwar weil er da ist?

Walser: Wenn es bewölkt ist, und auf einmal ist da ein Loch in den Wolken, und die Sonne bricht an einer Stelle brutal durch, dann denke ich: "Jaja, du schon wieder, ich weiß ja ..." Das Religiöse hat mich seit Kindertagen geprägt. Das kann gar nicht anders sein, wenn man aus Wasserburg am Bodensee kommt und mein Jahrgang ist. Unzählige Male bin ich den Weg von unserem Haus in die Kirche und zurück gegangen, zu jeder Jahreszeit, zu jeder Temperatur. Religion war nichts Separates, sondern Alltäglichkeit. In der Kirche in Wasserburg können Sie noch den Beichtstuhl sehen, in dem ich zum ersten Mal gebeichtet habe. Ich sagte da also meinen Text auf, aber das Wichtigste waren die Reue und der aufrichtige Wille, das nie wieder zu tun. Ich wusste aber, ich werde es wieder tun. Also war klar, ich kann gar keine vollkommene Reue haben, also war schon die Kommunion Sünde, Sünde, Sünde. Dieses Sündenbewusstsein, das habe ich als Kind gelernt. Wenn ich von der Kirche heim bin, dann hat es immer in mir gekämpft: "Das wirst du nie wieder tun!", und ich wusste, ich lüge mich an, wenn ich das sage. Diesen inneren Streit mit mir selber, den ich dem Beichtspiegel zu verdanken hatte, den bedauere ich nicht.

ZEIT: Ein Gewissenskonflikt, der einen formt.

Walser: Das ist schon zu zweckhaft gedacht. Ich war auf eine besondere Art lebendig, weil es unlösbar war.

ZEIT: Rücken Ihnen solche Kindheitserinnerungen jetzt näher?

Walser: Ich sehe schon, jetzt kommt euer Altersrassismus: "Er erinnert sich stärker an die Kindheit, ist also schon beinahe dement." Ich muss Sie enttäuschen: Wenn Sie vor zehn Jahren gekommen wären, wäre mir das Gleiche eingefallen wie heute.

ZEIT: Sie haben in der Tat Ihre Kindheit immer als Stoff verwendet.

Walser: Vielleicht war diese Zeit für mich nie weit weg. Goethe hat einmal gegenüber Eckermann gesagt, manchen werde eine "wiederholte Pubertät" geschenkt. Goethe benutzt das Wort "Pubertät", das ist doch irre! Was er meinte, habe ich allerdings gar nicht immer positiv erlebt, sondern durchaus als Mangel: Ich bin kein erwachsener Mann geworden. Verglichen mit anderen gleichaltrigen, männlichen Wesen, habe ich mich immer als zu wenig männlich, zu wenig erwachsen gefühlt.

ZEIT: Sie haben 1950 geheiratet, sind mit 22 zum Rundfunk, mit 30 wurden Sie mit Ihrem ersten Roman Ehen in Philippsburg berühmt, mit 40 zogen Sie in dieses schöne Haus direkt am Bodensee, da hatten Sie bereits Ihre vier Töchter – das klingt doch alles sehr männlich und erwachsen.

Walser: Das sieht vielleicht so aus, aber nur äußerlich. Es tut mir leid, ich bin bis heute nicht erwachsen. Gut, ich mag rechthaberisch und herrschsüchtig sein, aber ich bin auch unterwerfungssüchtig. Wie eine Klosterschwester war ich imstande, jahrelang Siegfried Unseld zu dienen.