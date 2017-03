Die SPD würde die Netzkonzerne massiv regulieren, wenn sie könnte, wie sie wollte. Und wollen will sie schon lange. Doch nun hat sie unter ihren vielen Ideen auch ein paar gute, einige davon finden sich in einem Gesetzentwurf von Bundesjustizminister Heiko Maas, der sogenannte Hasskommentare bekämpfen will. Anfang der Woche hat Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries nachgelegt und ein Weißbuch zur Digitalwirtschaft vorgestellt. Darin beschreibt sie, wie sie in den kommenden Jahren neue Kartell- und Wettbewerbsregeln schaffen will – wenn es nach der SPD-Ministerin ginge. Die Betonung liegt allerdings auch hier auf dem "wenn".

Denn vor der Bundestagswahl im Herbst wird aus dem Weißbuch kein Gesetz hervorgehen, und auch der Entwurf von Heiko Maas hat praktisch keine Chance, in Kraft zu treten. Das wissen die Minister nur zu gut. Wenn sie trotzdem dafür werben, geschieht es, weil sie sich bereits auf den nahenden Wahlkampf vorbereiten. Es steckt eine Bitte um Wiederwahl darin – und ein politischer Angriff auf den bisherigen Koalitionspartner, die CDU: Wenn uns die Christdemokraten gelassen hätten, gäbe es diese Gesetze längst.

Das Gegenteil kann niemand beweisen, aber passen würde es durchaus zur Netzpolitik dieser Regierung. Vor vier Jahren haben CDU und SPD verhindert, dass der jeweils andere die Hoheit über die Netzpolitik bekam. Stattdessen wurden die Aufgaben auf drei Ministerien und das Kanzleramt verteilt, auf dass sich die vier genüsslich blockieren. Dem stärkeren Laisser-faire der CDU in der Wirtschaftspolitik stand der Wunsch nach Regulierung durch die SPD gegenüber. Und im Umgang mit Hasskommentaren gewichtet die CDU bisher die Meinungsfreiheit höher als die Sozialdemokraten, die deutlich mehr gegen solche Kommentare tun wollen.

Tatsächlich könnte der Entwurf des Bundesjustizministers genau das leisten. Sein "Gesetz für die bessere Rechtsdurchsetzung in Sozialen Netzwerken" will eine "aggressive, verletzende und hasserfüllte Debattenkultur" in den sozialen Netzwerken zum Guten verändern, Hetze und Verleumdung zurückdrängen. Wichtiges Werkzeug soll ein neuer Bevollmächtigter werden – aber nicht etwa in der Regierung. Maas möchte, dass die Konzerne einen verantwortlichen Mitarbeiter in Deutschland einsetzen, der Beschwerden von Privatleuten und Anfragen von Strafverfolgern entgegennimmt, darüber entscheidet und seine Entscheidung begründet. Zugleich sollen die fragwürdigen Inhalte zwingend im Inland gesichert werden. Beides zusammen würde dazu führen, dass alle Fälle nach deutschem Recht entschieden werden können.

Die bisherige Praxis ist oft eine andere. Privatleute, die sich beschweren wollen, sollen ihre Anfragen nach Irland oder gleich in die USA schicken. Einfache Polizeibeamte, die ermitteln, müssen in Juristenenglisch kommunizieren. Es gibt Fälle, in denen sich die Konzerne vage auf US-Recht zurückziehen, um weitere Ermittlungen zu verhindern. Oft genug verweigern die Unternehmen auch die Auskunft darüber, welche Person intern überhaupt zuständig ist. So endet der Kampf gegen Hass und Hetze bislang oft im Nichts. Das würde sich mit dem Gesetz von Heiko Maas ändern.

Doch damit lässt es der Justizminister nicht bewenden – und fügt seinen guten Ideen weitere an, die Schaden anrichten können. Er will Google, Facebook & Co. dazu zwingen, "offensichtlich rechtswidrige Inhalte", nachdem sie gesichert wurden, innerhalb von 24 Stunden "nach Eingang einer Beschwerde" zu löschen. Weniger klare Rechtsbrüche sollen die Konzerne nach spätestens sieben Tagen entfernen oder sperren. Das klingt gut, aber das hieße, Google und Facebook würden über Recht und Unrecht entscheiden. Eine Folge würde sein, dass auch Kommentare verschwinden, die noch vom Recht auf freie Meinungsäußerung gedeckt wären. Angesichts hoher Bußgelder würde die betriebswirtschaftlich rationale Entscheidung der Unternehmen sein: im Zweifelsfall löschen.

An dieser Stelle täte ein Koalitionspartner gut, der den SPD-Minister nach der Bundestagswahl korrigiert. Dasselbe gilt für das Weißbuch zur Digitalwirtschaft des Wirtschaftsministeriums. Es fordert im Kern dieselben Rechtsgrundlagen für deutsche und ausländische Internetunternehmen bei Daten- und Kundenschutz. Die Deutsche Telekom und WhatsApp sollen denselben Regeln unterliegen, was theoretisch eine gute Idee ist. Doch es birgt eben auch enorme Risiken, denn für beide Unternehmen würden sich viele Dinge grundlegend verändern müssen. Um die Digitalwirtschaft nicht zu schädigen, braucht die SPD einen Partner.