Neulich begegnete ich einem AfD-Mann, der mir etwas ganz Wichtiges über seine Partei erklären wollte. Nämlich dass es ziemlich egal sei, was im Programm der AfD stehe. Weil es ja die wesentliche Funktion der AfD sei, Unwohlsein zu artikulieren – und nicht, Lösungen zu präsentieren. Er selber wisse nicht im Detail, was seine Partei eigentlich wolle, er wisse nur, was sie nicht wolle (Establishment! Merkel! Flüchtlinge! Verkrustete Altparteien!). Und das reiche ihm.

