Ein eisiger Wind fegt um das amerikanische Außenministerium unweit des Potomac River in Washington und lässt die zerrissenen Plastikplanen vor den Fenstern in den oberen Stockwerken heftig flattern. Am Baucontainer darunter informiert eine Holztafel: "Für das Volk der Vereinigten Staaten von Amerika baut hier Donald Trump, Präsident der Vereinigten Staaten".

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Gratis Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Gratis Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden