Von der Mitte der linken Brust bis zur untersten rechten Rippe hängt er mal schlauchdünn und schlaff herum, mal ist er prall gespannt wie ein Ballon: Unser Magen ist ein wandlungsfähiges Organ. Im normal gefüllten Zustand ist er etwa 20 bis 30 Zentimeter lang und fasst 1,2 bis 1,6 Liter. Essen wir kontinuierlich zu viel, wachsen die kräftigen Muskelschichten der Magenwand mit. Von Hause aus ist der Magen ein Hohlmuskel, von Beruf ist er ein Zwischenspeicher. Er sammelt die Nahrung und gibt sie zur Verdauung peu à peu an den Zwölffingerdarm weiter. Ein Stück der Verdauungsarbeit übernimmt er dabei glucksend selbst und zerkleinert mithilfe von Magensaft und etwa drei Magenwand-Kontraktionen pro Minute den Nahrungsbrei. Der Magensaft ist eine 0,5-prozentige Salzsäure, wir produzieren im Jahr bis zu 1.000 Liter davon, das wären etwa sieben Badewannen voll.

So aggressiv der Magen sich gegenüber seinem Inhalt verhält – er selbst ist eine Mimose. Es genügen Stimmungsschwankungen und Stress, um ihn aus seinem Rhythmus zu bringen. Das "schlägt dann gleich auf den Magen": 30 Prozent der Deutschen berichten von stressbedingten Symptomen wie Magenschmerzen und Verdauungsproblemen. Rund ein Fünftel der Bevölkerung leidet mindestens einmal im Leben an einer Schleimhautentzündung des Magens oder Zwölffingerdarms. Wenn unser Magen zu lange auf eine Mahlzeit warten muss, kann er übrigens unangenehm laut werden. Das liegt daran, dass sich der Muskel auch im leeren Zustand zusammenzieht. Dabei leitet er dann keinen Speisebrei, sondern Luft in kleinen Dosen weiter Richtung Darm. Das macht Geräusche – ähnlich funktioniert ein Dudelsack.

Ess- und Trinkgewohnheiten, Zigarettenkonsum und Bildungsstand beeinflussen die Entstehung von Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüren. Sie treten am häufigsten in Sachsen-Anhalt auf, in Baden-Württemberg am seltensten. Im Osten ist zudem der Magenkeim Helicobacter pylori viel stärker verbreitet, der Geschwüre begünstigt.

Die Magenkrebszahlen sinken seit Jahrzehnten. 2013 erkrankten 6.290 Frauen und 9.340 Männer. Als Gründe für den Rückgang gelten die systematische Bekämpfung des Magenkeims Helicobacter pylori, die gesunkene Zahl der Raucher (Nikotin fördert die Produktion von Magensäure) sowie eine gesündere Ernährung – weniger Alkohol und weniger Gesalzenes, Gepökeltes, Geräuchertes, das krebsfördernd wirkt.

Die Verweildauer der Lebensmittel im Magen hängt von dem Fettgehalt und weiteren Faktoren ab: Wie gut hat man gekaut? Hat man Stress? Wie voll ist der Magen? Nimmt man Tabletten? Interessant: Die gesamte Darmpassage einer Mahlzeit (vom Schlucken bis zum Ausscheiden) dauert bei Frauen 20 bis 25 Prozent länger als bei Männern. Warum, ist unklar.

Die Zunahme von Magenschleimhautentzündungen hat nicht nur damit zu tun, dass die Menschen heute gestresster sind, sondern auch mit den verbesserten Diagnosetechniken. Hochauflösende Endoskope zeigen schon eine leichte Entzündung der Magenschleimhaut. Das bedeutet aber nicht, dass immer gleich ein Medikament nötig ist.

Bei stark übergewichtigen Menschen können Chirurgen den Magen verkleinern, damit weniger Nahrung hineinpasst. Gängigste Verfahren sind der Magenbypass und der Schlauchmagen. Dass diese Eingriffe in vielen Ländern häufiger gemacht werden als in Deutschland, liegt nicht daran, dass dort das Übergewicht stärker grassiert. Die OP ist hierzulande noch recht verpönt und wird als Ultima Ratio gesehen.