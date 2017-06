Zu Frank Schulz-Kindermann kommen Menschen, deren Welt aus den Fugen geraten ist. Die Diagnose Krebs hat sie von einem Moment auf den anderen zu Patienten gemacht. Die Fragen, vor denen sie stehen, reichen vom Kleinsten – wer füttert meine Katze, wenn ich im Krankenhaus bin? – bis zum Größten: Werde ich überleben? Der Psychoonkologe versucht ihnen eine Stütze zu sein.

ZEIT Doctor: Die Diagnose Krebs ist ein Schock. Haben Sie einen Rat, wie man gut damit umgehen kann?

Frank Schulz-Kindermann: Menschen, die in diese Situation geraten, sind oft erstmal gar nicht bei sich. Wichtig ist in so einer Krise alles, was dieses Gefühl auffängt, ins Bodenlose zu stürzen. Eine erste Stabilisierung kommt in der Regel durch Vertrautes. Das können liebe Menschen sein oder bestimmte Rituale, wie der Abendspaziergang mit dem Hund. Wichtig ist dabei zu spüren: Ich bin noch im Leben, es ist nicht alles vorbei. Ich kann noch essen, trinken und schlafen. Ich kann noch mit Menschen sprechen, und die werden nicht Reißausnehmen, wenn ich Ihnen mitteile: Du, die haben mir gesagt, ich habe Krebs.



ZEIT Doctor: Freunde und Familie sind auf eine solche Neuigkeit selten vorbereitet.

Schulz-Kindermann: Auch die leiden stark und empfinden Schmerz, oft sogar körperlich. Aber als Angehörige bekommen sie keine Behandlung, die bekommt ja der Patient. Die nächsten Verwandten und die Freunde bleiben oft allein mit ihrer Last. Häufig fühlen sie sich hilflos und schämen sich dann noch dafür, dass sie sich so hilflos fühlen. Was viele nicht wissen: Auch für Angehörige gibt es psychologische Hilfe. Unsere Tür steht für jeden offen.

ZEIT Doctor: Dem Erkrankten selbst bleibt oft gar keine Zeit, an die anderen zu denken.

Schulz-Kindermann: Nein, er muss zunächst begreifen, was jetzt zu tun ist. Da sagt der Arzt dies, und andere Betroffene sagen jenes. Da verliert man schnell den Überblick. Oft versuchen Ärzte ja, den Schock der Diagnose auszugleichen, indem sie den Patienten mit viel Information versorgen: "Sie bekommen jetzt 40 Bestrahlungen mit so und so viel Gray." Aber der Patient weiß gar nicht, was das für ihn bedeutet.

ZEIT Doctor: Was ist da Ihr Rat?

Schulz-Kindermann: Es kommt drauf an, an sich selbst zu denken und sich zu gestatten, nachzufragen: Moment mal, das ist jetzt alles komplett neu für mich. Was heißt das denn eigentlich, wenn die mir sagen, jetzt machen wir erst mal diese Therapie und dann das und das? Patienten sollten öfter einmal versuchen, Abstand herzustellen und Tempo rauszunehmen, wenn die Ärzte zu schnell sind. Ich weiß, das ist schwer. Dann kommen auch leicht Schuld- und Schamgefühle, wenn man als Patient nicht so funktioniert, wie es der Arzt jetzt gerne hätte.

ZEIT Doctor: Man will nicht den Laden aufhalten.

Schulz-Kindermann: Nein. Aber das ist doch, als würde ich jemanden oben auf eine Sprungschanze stellen, der so etwas noch nie gemacht hat, und sagen: Hier ist dein Helm, da ist deine Spur, los jetzt! Ich möchte doch vorher Informationen über meine Flugbahn bekommen und die Sache in Gedanken durchgehen können. Als Patient darf ich mir erlauben, zu lernen. Ich darf um Zeit bitten. Und ich darf Fehler machen.

ZEIT Doctor: Auch wenn die Behandlung gut anschlägt, haben viele Patienten Angst, dass der Krebs doch nicht ganz weggeht oder irgendwann wiederkommt. Kann man dagegen etwas tun?

Schulz-Kindermann: Das Vertrauen in die eigene Gesundheit kommt nicht immer schnell zurück, manchmal jahrelang nicht, manchmal nie. Ich rate dazu, mit der Angst, "dass es wiederkommt", möglichst aktiv umzugehen. Sie also nicht im Hinterkopf abzulagern und dann vor der nächsten Kontrolluntersuchung wieder wahnsinnige Angst zu haben und wochenlang nicht schlafen zu können.

ZEIT Doctor: Sondern?

Schulz-Kindermann: Ich vergleiche das immer mit einem lodernden Feuer. Ich sage: "Gehen Sie in die Nähe dieses Feuers, und gucken Sie sich das Schlimme mal an: Was ist das eigentlich genau für eine Angst, worum kreist sie, was könnte denn passieren?" Das klappt manchmal nicht allein, da braucht man einen Gesprächspartner, vielleicht auch professionelle Hilfe. Denn die Wahrheit ist, dass diese Angst meist nicht komplett wieder verschwindet. Der sehnliche Wunsch, dass alles wieder so wird wie früher, geht oft nicht in Erfüllung. Wenn man das akzeptiert, wird die Schärfe der Angst häufig geringer. Man lernt, mit ihr umzugehen: eben nicht direkt durchs Feuer zu latschen, aber sich das mit gewissem Abstand bewusst anzusehen.

ZEIT Doctor: Zum Glück leben viele Menschen mit Krebs heute ja viel länger als früher.

Schulz-Kindermann: Stimmt. Aber selbst wenn es keine Heilung gibt, kann die Medizin viel tun, sogar über Jahre hinweg. Dazu gehört auch, frühzeitig über palliative Unterstützung nachzudenken. Das kann etwas sehr Aktives, Vitales haben. Da geht es nämlich nicht um die Letzte Ölung. Es geht nicht darum, zu sagen: "Jetzt lassen Sie mal los, verabschieden Sie sich von Ihren Zielen." Menschen sind zu einer bemerkenswerten Doppelwahrnehmung fähig: Auf der einen Seite weiß ich von der Endlichkeit. Ich weiß: Die Wahrscheinlichkeit, dass ich nicht an einem Herzinfarkt, sondern an diesem Krebs sterben werde, ist relativ hoch. Gleichzeitig spüre ich und fühle ich, dass ich sehr präsent und lebendig bin. Das ist kein Widerspruch. Die Seele ist in der Lage, sich auf diesem Grat gut vorwärtszubewegen.