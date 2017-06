Händedruck mit besorgter Mine. Ob er sich verspätet habe, erkundigt sich Adam Curtis, obwohl er auf die Minute pünktlich ist. 61 Jahre, jungenhaftes Gesicht und ein Anzug, der auf wundersame Weise genauso unauffällig wie exzentrisch ist. Hinter der britischen Höflichkeit eine Ungeduld, die sofort zur Sache kommen will. Das allerdings ausführlich. Nach dem Treffen im Londoner New Broadcasting House der BBC bleiben zwei Tonbandstunden dieser berühmten Stimme, die wir als hypnotisches Voice-over schon aus seinen Filmen kannten. Und ohne die man dort hoffnungslos verloren ginge. Selten war der dokumentarische Autorenfilm so sehr auf seinen Autor angewiesen wie bei Curtis. Und selten so weit entfernt von Guido Knopp.

"We live in a world where nothing makes no sense anymore." In solchen immer sachlich intonierten Sätzen schwingt das Pathos dieses Filmerzählers, der – bei allem Respekt vor Alexander Kluge – der interessanteste Fernsehmacher der Gegenwart ist. Seit fast 35 Jahren produziert er für die BBC Sendungen. Drei, vier, fünf Stunden dauern seine Dokumentarfilme, die auf Festivals gezeigt und von der Kunstwelt geliebt werden. Im Magazin der New York Times schrieb der Schriftsteller Jonathan Lethem vor Kurzem eine seitenlange Hommage. Und nicht zuletzt das Internet, in dem Curtis’ Filme leicht zu finden sind, machte ihn zur Legende.

Seine Szenerie: Sequenzen aus B-Movies und Computerspielen, Luftaufnahmen nächtlicher Städte und Kriegsgebiete oder von Bürotürmen und schon längst antiquierter Computer-Hardware. Curtis zeigt außerdem Bilder, die aus den Nachrichten sonst herausgeschnitten werden. Er hat dazu unzählige Stunden Rohmaterial aus dem BBC-Archiv gesichtet. Wenn der Blick einen Moment zu lange auf dem Gesicht von Henry Kissinger verweilt und einen nie und nimmer für die Kamera bestimmten Ausdruck einfängt oder wenn ein sonderbar schüchternes Lächeln über Gaddafis Gesicht huscht, dann kommen die Lücken und Überhänge der Geschichte ins Bild.

Curtis will nicht, dass wir ein Foto von ihm zeigen. Er will hinter seinen Filmen verschwinden. "Die BBC", sagt er, "lässt mir völlig freie Hand. Erstens, weil sie mir vertraut. Zweitens, weil ich so billig bin." Der im letzten Oktober gesendete Film HyperNormalisation dauert fast drei Stunden und hat nur 35.000 Euro gekostet. Curtis macht fast alles allein. "Wofür sollte ich also viel Geld ausgeben? Meine Trinkgewohnheiten sind unter Kontrolle." Und noch eine Bitte: "Stellen Sie mich nicht als Künstler oder dergleichen vor. Ich bin Journalist. Und ich finde, das ist ein ehrenwerter Beruf."

So frei die Ästhetik, so stringent die Erzählungen. Zum Beispiel in Bitter Lake, dem Afghanistan-Film von 2015. Wusste man schon von den Staudämmen, die die Amerikaner hier in den fünfziger Jahren gebaut haben, und dass der afghanische Boden erst dadurch fruchtbar wurde für den historisch fatalen Opiumanbau? Curtis ist kein Taliban-Versteher. Er zeigt aber das Chaos, das durch die Eingriffe entstanden ist, die sich Russland, die USA, Großbritannien und Saudi-Arabien in variablen Koalitionen über Jahrzehnte erlaubt haben. "Ich wollte zeigen", erzählt der Regisseur, "was das für unsere Soldaten und Reporter schließlich bedeutete: mit einem festen moralischen Koordinatensystem in ein Land zu kommen, das sie vor Ort nicht einmal ansatzweise mehr verstanden." Das sei gewesen wie das Abdriften auf einem schlechten Drogentrip.

In anderen Filmen geht es Curtis um den Medienmogul Rupert Murdoch und um die Utopie des Internets; um die Parallelen von iranischer und Französischer Revolution sowie jene, die sich in den Karrieren von Leo Strauss und Sayyid Qutb zeigen – der eine ein amerikanischer Neoliberaler, der andere ein durch eine USA-Reise fanatisierter Anführer der Muslimbruderschaft und intellektueller Wegbereiter des islamistischen Terrorismus. Stets ist dabei die Frage, wie sich Mächte durch Erzählungen begründen und zugleich von sich ablenken. Adam Curtis ist Mythenforscher.

Die Psychoanalyse verwandelt sich zur Konsumwissenschaft

Fasziniert verfolgt er, wie sich die Psychoanalyse in den USA zur angewandten Konsum- und Propagandawissenschaft verwandelte: Wie Freuds Neffe Edward Bernays die Disziplin der Public Relations erfand, die erst in der Werbung (Autos, Zigaretten) und dann in der Politik (Wahlkampf, Zielgruppenanalyse) eingesetzt wurde. Und wie radikale Psychotherapeuten in den späten Sechzigern eine beinahe totalitäre Konjunktur der Selbstverwirklichung etablierten. "Just do it!", "Express yourself!" So ist, nach Curtis, die Echokammer des Ichs zur Goldgrube der Konsumwirtschaft geworden – und zur reaktionären Massenbewegung.