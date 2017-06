Lange bevor die Geschichte von Rheinland-Pfalz begann, war er hier zu Hause – ein etwa vierzigjähriger Mann, dessen Schädeldecke Axel von Berg aus dem Boden gekratzt hat. Vor 170.000 Jahren könnte der einstige Besitzer des Knochens hier gestanden haben, an diesem alten Siedlungsplatz unweit von Bassenheim, erzählt von Berg. Dann blickt der Archäologe zum Horizont und versetzt seine Zuhörer in die Zeit des Mittelpleistozäns: Auch der Urbewohner hätte den Hochsimmer und den Hochstein sehen können. Damals aber lag vor diesen zwei Vulkankegeln der Eifel eiszeitliche Tundra, mit Birken und Kiefern. Ab und zu entdeckte der Vorfahr wohl einige Elefanten und Saiga-Antilopen. Oder vorbeiziehende Nashörner, behaart wie Mammuts.

"Hier zerlegten sie die Tiere, hier räucherten sie das Fleisch", erklärt von Berg die Bedeutung des Siedlungsplatzes. Der Landesarchäologe von Rheinland-Pfalz zeigt auf einer Reise durch sein Bundesland, wie reich es an archäologischen Schätzen ist. Da wären etwa die Knochen und Steinartefakte, die er an diesem Platz gefunden hat. Es sind Gebeine von Beutetieren und Originalklingen jener Menschen, die in der Steinzeit hier rasteten und jagten. Sie zertrümmerten die Skelette von Hirsch und Rentier, Elefant und Pferd und pulten das Mark aus deren Knochen.

Zwei bis drei Meter große Steinkreise markieren Plätze, an denen die Jäger vermutlich ihre Zelte aufstellten. Die besondere Geologie machte ihnen hier das Überleben während der vorletzten Eiszeit erst möglich. Der vulkanische Untergrund in den vielen Kratermulden des Karmelenbergs war ein prima Wärmespeicher. Ohne diesen Puffer, der täglich die Sonnenenergie konservierte, wäre es zu kalt gewesen, kein Mensch hätte es in der Gegend ausgehalten.

Von hier stammt der weltweit älteste Fund eines klassischen Neandertalers

Gut zu sehen vom Siedlungsplatz aus ist auch der Fundort des Schädels beim Örtchen Ochtendung. Drei Stücke hatte von Berg 1997 dort geborgen und zusammengefügt – die Überreste eines Neandertalers, wie die anschließende anthropologische Analyse ergab. Besonders die Datierung erwies sich als kleine Sensation: Bei dem Jäger aus der Osteifel handelt es sich um den bislang ältesten klassischen Neandertalerfund.

So ein bemerkenswerter Neandertalerknochen würde die Vita jedes Professors schmücken. Für Axel von Berg war es nur ein Höhepunkt unter vielen. Dem 56-Jährigen ist auch der älteste Faustkeil im Bundesland Rheinland-Pfalz in die Hände gefallen, 800.000 Jahre alt. Beim Ausgraben einer römischen Siedlung im Kreis Cochem-Zell stieß er auf zwei Keramikgefäße, darin der Inhalt einer Soldkasse, bestehend aus 22.000 prägefrischen Münzen. Bei Kobern-Gondorf kratzte er aus dem Brunnen einer keltischen Siedlung einen Schädel, wie man ihn nur selten findet – Kelten hatten ihn mit einem massiven Eisennagel durchbohrt. Und erst vor eineinhalb Jahren ortete der Landesarchäologe unweit von Trier jenes lange gesuchte Schlachtfeld von Riol, auf dem sich kurz nach Neros Tod Römer und Treverer bekämpft hatten (ZEIT Nr. 23/16).

Ist von Berg also ein außergewöhnlicher archäologischer Glückspilz? Ja und nein. Denn deutschlandweit betrachtet sind die Bedingungen höchst unfair verteilt. Ein Hamburger Archäologe, einer aus Berlin oder Schleswig-Holstein muss lange suchen, um auf weit zurückliegende Zeugnisse menschlicher Präsenz zu stoßen. Wer dagegen in Rheinland-Pfalz in Diensten der Bodendenkmalpflege steht, der findet zwangsläufig fast täglich archäologische Schätze.