Drei arabische Armeen waren aufmarschiert; Israel rechnete mit Zehntausenden von Toten. Doch am Montag, dem 5. Juni 1967, lagen Ägyptens, Syriens und Jordaniens Luftwaffen in Trümmern. Am Samstag standen die Israelis am Suezkanal und auf dem Weg nach Damaskus.

Mosche Dajan, der Verteidigungschef, ließ wissen: "Ich warte auf den Anruf der Araber." Stattdessen kriegte er ein dreifaches Nein: kein Frieden, keine Verhandlung, keine Anerkennung. Der Frieden mit Kairo kam erst zwanzig Jahre später, dann der mit Amman, schließlich der Handschlag Arafat/Rabin. Seitdem haben sich drei US-Präsidenten – Clinton, Bush, Obama – in Nahost wundgerieben. Nun glaubt der vierte, Donald Trump, er könne Israel und den Palästinensern den "ultimativen Deal" servieren.

Trotz der zwei Intifadas ist Palästina heute nicht mehr der Angstgegner Israels

Kairo und Co. sind damals nicht wegen der Palästinenser in den Krieg gezogen. Es ging um Vorherrschaft und Beute. Heute sind die Palästinenser noch weiter an den Rand gerutscht. Netanjahu spricht gar von einer Umkehr der Allianzen: "Zum ersten Mal sehen arabische Staaten Israel nicht als Feind, sondern als Verbündeten." Palästina darf warten.

Die Israelis bilden saudische Offiziere aus, die Saudis kaufen von ihnen Hightech-Waffen. Israels Dienste helfen Ägypten bei der Terrorbekämpfung. Ein arabischer Diplomat: "Riads und Kairos Verhältnis zu Israel könnte besser nicht sein." Warum sich die einstigen Todfeinde umarmen? Weil sie alle im Iran den Hauptgegner sehen.

Die frommen Revolutionäre von Teheran dominieren den Irak und Syrien, ihre Söldnerarmee Hisbollah hat den Libanon im Griff. Mit den Saudis liefern sie sich einen Stellvertreterkrieg im Jemen. Die iranische Bombe ist nur verschoben. Gegen diesen Hauptkonflikt, der die Sunni-Staaten an die Seite Israels getrieben hat, ist Palästina Peanuts – genauer: Falafel.

Zwei Intifadas haben 1200 Todesopfer gefordert. Doch heute ist Palästina nicht mehr der Angstgegner Israels. Das Regime in Ramallah ist ein Klient der israelischen Armee, ohne sie wäre Präsident Abbas nicht mehr am Leben. Und dennoch quält die kleine Supermacht Israel das uralte Problem: Will es jüdisch und demokratisch bleiben, muss es sich von den Palästinensern trennen. Wer über ein fremdes Volk herrscht, kennt keine gleichen Bürgerrechte. Gewährt er diese Rechte allen, kann es kein jüdischer Staat mehr sein.

Jeder kennt die Lösung: zwei Staaten, die Palästinenserflagge über Ostjerusalem, ein Gebietstausch, der die grenznahen Siedlungen in Israel belässt und die Palästinenser andernorts entschädigt. Just diesen Deal hat Abbas 2008 verschmäht; seitdem verweigert er den direkten Dialog. Abbas, der sich seit 2005 keiner Wahl stellt, präsentiert auch keine Gegenentwürfe. Das Mantra lautet: "Wir wollen unser Recht."

Das passt Netanjahu und seiner Rechts-Koalition gut in den Kram. Hier wird arrondiert, dort eine Siedlung aus- oder eine neue aufgebaut. Das Hoheitsgebiet der Palästinenser schrumpft. Wie will Trump so den "ultimativen Deal" schaffen?