An der Hauptstraße von Hammonton steht eine Bronzetafel. Die Kleinstadt im Bundesstaat New Jersey hat sie zum Gedenken an den Besuch von Präsident Ronald Reagan aufgestellt. Das war 1984. Kellyanne Conway war 17 Jahre alt und nach eigenem Bekunden eine begeisterte Zuhörerin. Danach, so Conway, sei ihr klar gewesen, dass sie in die Politik wolle.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden