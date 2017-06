Sogar die Wildtiere haben die Länggasse entdeckt. Ein Dachs streift nachts durch das Stadtberner Quartier. Füchse holen sich in den Gärten rot-grün wählender Hausbesitzer ein Meerschweinchen aus dem Stall. Das Risiko, überfahren zu werden, gibt es für Dachs und Fuchs kaum mehr, seit 2009 der Neufeldtunnel eröffnet wurde. Er führt den Autoverkehr am Länggasse-Quartier vorbei direkt zur Autobahn.

Mit der Verkehrsberuhigung begann die wundersame Verwandlung des früheren Industrie- und Gewerbeviertels. Die mit Pollern gesperrte Neubrückstraße, einst ein lauter Autobahnzubringer, ist nun eine friedliche Quartierstraße. Velofahrer und Skater rollen abends quatschend nebeneinander. Man trifft sich auf der Straße. Genauer: an der Mittelstraße. Hier entstanden 2010 in einer ehemaligen Sattlerei zuerst eine Bar und später die populärste Eisbude der Stadt, die Gelateria di Berna. Lustvoll stehen die Leute hier an warmen Abenden für ein Gelato Schlange, sitzen auf Mäuerchen und Bänken mit ihrem Bier- oder Weißweinglas. Familien führen die neusten Kinderwagenmodelle auf dem Laufsteg der verbreiterten Trottoirs vor. Ein Bioladen und diverse Kitas sind in der Nähe.

Alle wollen auf einmal in die Länggasse. Sogar Zürcher sind schon hierher gezogen und pendeln nun vom nahen Bahnhof zur Arbeit nach Zürich.

Peter Rufener spürt den Wandel in seinem Quartierladen Le Delizie unweit der Neubrückstraße. "Die Kundschaft ist wählerischer geworden", sagt er. Sie kauft bei ihm Wildlachs und regionale Biersorten, frische italienische Pasta – oder "Nudeln", wie die deutschen Kunden sagen. "Früher haben ältere Frauen am Nachmittag eingekauft. Die Frauen der zugezogenen Doppelverdiener-Familien haben keine Zeit mehr, sie kommen erst am Wochenende", sagt er.

Doch was für die einen eine Erfolgsgeschichte ist, bedeutet für andere Verlust. Bewohner, Quartiervereine und Lokalmedien klagen: Alteingesessene mit kleinerem Einkommen würden aus ihrem Quartier vertrieben. Das "Little Italy" verliere mit jedem italienischen Arbeiter, der wegziehe, ein Stück von seinem Charme. Ja, inzwischen sei es selbst für Gutverdiener fast unmöglich, eine Wohnung im hippen Viertel zu finden.

Die Gentrifizierung der Länggasse war schon Thema einer Maturaarbeit. Der 18-jährige Gymnasiast Lars Stucki hat sich für das Thema Industrie- zum Trendquartier in der Länggasse umgesehen und umgehört. Er lässt Aktivisten zu Wort kommen, die mit Hausbesetzungen die Wohnungsnot im Quartier anprangern. Und er rapportiert, wie es sich jeweils wie ein Lauffeuer verbreitet, wenn wieder ein dreistöckiger Hausteil für mehr als zwei Millionen Franken den Besitzer wechselt oder eine Wohnung nach einer schnellen Sanierung viel teurer weitervermietet wird.

Ladeninhaber Rufener musste 2014 mit seiner Familie selber aus der günstigen Mietwohnung ausziehen. Nach der Renovation bezahlten seine Nachmieter für die Dreizimmerwohnung im Reihenhaus nicht mehr 1.300 Franken, sondern über 2.000. Rufener hat eine Straße weiter wieder eine Wohnung gefunden, immer noch eine günstige. "Diese Mietaufschläge fehlen den Leuten dann im Portemonnaie", sagt er. Das merkt er in seinem Laden. Dort würden die Leute, obwohl viel zahlungskräftiger, nicht mehr ausgeben als früher.

Berns neuer Stadtpräsident Alec von Graffenried ordnet die Klagen aus der Länggasse in einen längeren zeitlichen Zusammenhang ein. Er ist an der Neubrückstraße aufgewachsen und erinnert sich an den pausenlosen Autoverkehr vor der Haustür: "Jede Woche gab es einen Unfall, ab und zu einen tödlichen. Die Straße war eine lärmige, stinkende Hölle. Und die hintere Länggasse war mit ihren Fabriken und engen Wohnungen in verlotterten Mietskasernen das hässliche Entlein der Stadt." Wer die heutige Entwicklung beklage, blende die früheren Schatten aus. Diejenigen, die es sich leisten konnten, zogen in den 1970er-Jahren aus der Stadt weg ins Grüne.

Zurück blieben Ausländer, Arbeitslose, Auszubildende, Alleinstehende oder Alte. Die sogenannten A-Städte stagnierten. "In allen Schweizer Städten setzte man auf die Strategie, durch Verkehrsberuhigung die Quartierstraßen wieder lebenswert zu machen", sagt von Graffenried. Natürlich habe diese Aufwertung eine Dynamik und Wertvermehrung ausgelöst, weiß der grüne Politiker, der bis 2016 Direktor für Immobilienentwicklung bei der Losinger Marazzi AG war.

Bei den städtischen Statistikdiensten hat er sich Zahlen beschafft. Sie bilden die unübersehbare Veränderung in der Länggasse ab. Die durchschnittlichen Mietpreise für eine Vier-Zimmerwohnung haben sich im Quartier in den letzten zehn Jahren um knapp zwölf Prozent erhöht, liegen aber bei noch bezahlbaren 1.600 Franken. Das ist allerdings ein statisches Bild. So günstig wohnen nur langjährige Mieter. Jeder Mieterwechsel treibt die Mieten in die Höhe. Und die wenigen auf dem freien Markt verfügbaren Wohnungen sind gut 1.000 Franken teurer.