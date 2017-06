Am letzten Montag im Mai, am Memorial Day, gedachten die Amerikaner ihrer im Krieg Gefallenen. Das ist Tradition, es werden Flaggen gehisst, und der Feiertag wird gern im Freien mit Burgern vom Grill genossen. Der Tag läutet traditionell auch die Urlaubszeit ein.

Millionen Amerikaner sind dann aufs Flugzeug angewiesen, denn selbst wenn ihr Feriendomizil im Lande liegt, sind die Entfernungen oft groß. Und auf den Flughäfen erwarten sie oft lange Schlangen, überbuchte Flieger und stundenlange Verspätungen. Oder Schlimmeres. Wie es dem zur Internetberühmtheit gewordenen David Dao auf seiner Reise Ende April dieses Jahres mit United Airlines passiert ist. Der Arzt hatte ein reguläres Ticket erworben und sollte dennoch seinen Platz räumen. Für einen Angestellten der Fluglinie. Am Ende wurde Dao von Sicherheitskräften aus dem Flugzeug gezerrt. Dabei erlitt er nicht nur eine Gehirnerschütterung, sondern ihm wurden nach Angaben seines Anwalts auch die Nase gebrochen und zwei Zähne ausgeschlagen. Ein anderer Passagier hatte den Vorfall gefilmt.

Als das Video im Internet die Runde machte, folgte ein Sturm der Entrüstung. United-Chef Oscar Munoz musste einräumen, dass das Verhalten der United-Angestellten "unangemessen" gewesen sei. Doch es ist mittlerweile eher die Regel als die Ausnahme und offenbart, das etwas grundsätzlich schiefläuft in der Branche, die lange Jahre eine Geldverbrennungsanlage war. Nun haben Fluggesellschaften entdeckt, wie sie überleben können. Die schlechte Nachricht für den Passagier: Er wird nicht nur ausgequetscht, sondern meist noch mies behandelt.

Bei American Airlines beispielsweise hat ein Flugbegleiter einer Mutter kürzlich den Kinderwagen mit derartiger Gewalt entrissen, dass er mit dem Gefährt beinahe das Baby auf ihrem Arm traf. Als ein anderer Fluggast sich über die Misshandlung der Frau beschwerte, blaffte ihn der American-Angestellte an: "Halten Sie sich da raus." Der Flugkapitän konnte gerade noch eine Schlägerei verhindern. Und am Flughafen Fort Lauderdale musste im Mai die Polizei eingreifen, um Hunderte aufgebrachter Passagiere daran zu hindern, die Ticketschalter zu stürmen. Mehrere Personen wurden verhaftet.

Der Aufstand hatte begonnen, nachdem Spirit Airlines kurzfristig neun Flüge gestrichen hatte. Begründung: Die Piloten seien nicht zum Dienst erschienen. Im Vergleich dazu war der Zwischenfall mit zwei jungen Mädchen bei United noch harmlos. Die Teenager waren beim Einsteigen abgewiesen worden, weil sie mit Leggins nach Ansicht der Airline nicht "passend" gekleidet waren. "Ist die Fluggesellschaft jetzt die Modepolizei?", wollte eine Twitter-Nutzerin daraufhin wissen. Die Vorfälle riefen schließlich sogar den US-Kongress auf den Plan, der die Airline-Bosse Anfang Mai nach Washington zu einer Anhörung vorlud. Die Fluggesellschaften sollten ihre Passagiere besser behandeln, sonst werde man sie per Gesetz dazu zwingen, drohten die Abgeordneten.

Flugreisen in den USA sind zunehmend mit Stress und Frustration verbunden. Das ist nicht zuletzt ein Resultat ökonomischer Zwänge, welche die Branche grundlegend verändert haben. Nachdem der kommerzielle Flugverkehr in den achtziger Jahren dereguliert worden war, drängten viele neue Gesellschaften auf den Markt. Der Preiskampf wurde so ruinös, dass es häufig zu Insolvenzen kam. Nach den Terroranschlägen des 11. Septembers 2001 brachen die Buchungszahlen massiv ein. Das hatte zur Folge, dass auch die großen nationalen Fluggesellschaften in die Pleite schlitterten. Eine Konsolidierungswelle begann.Von den neun großen US-weiten Gesellschaften blieben nur noch vier übrig: American, Delta, United und der weltweit größte Billiganbieter Southwest. Sie beherrschen – gemeinsam mit kleineren regionalen Partnern – über 80 Prozent des Marktes. Zugleich wurden unrentable Strecken gestrichen, bei anderen schrumpfte die Auswahl für die Verbraucher zusammen.

Um rentabel zu wirtschaften, richteten die Fluggesellschaften in den vergangenen Jahren ihre Bemühungen vor allem darauf, den Profit pro Fluggast zu maximieren: Sie verlangten immer neue Zusatzgebühren, während das Basisangebot immer schmaler wurde. Und zwar buchstäblich: Der Abstand zum Vordermann inklusive Sitzfläche wurde auf 80 Zentimeter reduziert. Beim Ultrabilligflieger Spirit sind es sogar nur 70 Zentimeter. Um Raum zu sparen, wurde sogar das Fach an der Rückenlehne minimiert. Fans des Versandkatalogs SkyMall, der Gartenzwerge, Hundebetten und elektrische Massageschemel exklusiv auf Flügen anbot und in dem Gepäckfach zu finden war, protestierten vergeblich. Nachdem fast alle großen Airlines den Katalog aussortiert hatten, ging die 2015 pleite. Noch beengter als je zuvor geht es in der Economy-Klasse auch deshalb zu, weil die Airlines die kostenlose Gepäckbeförderung abgeschafft haben. Nun herrscht unter den Passagieren ein harter Kampf um das Gepäckfach über den Sitzen. Wer einen Aufschlag zahlt, erhält bei einigen Gesellschaften das Privileg, als Erstes an Bord gehen zu dürfen. Rund vier Milliarden Dollar kassierten die US-Fluggesellschaften 2016 allein an Gepäckgebühren, 2,9 Milliarden für Umbuchungen.

Derweil wird die Liste der Extras, die einst zum Standard gehörten, immer länger. Wer mehr als Kaffee, Salzbrezeln oder Tomatensaft will, muss zahlen.

Sie wollen neben Ihren Familienangehörigen sitzen? Das macht 25 Dollar Reservierungsgebühr, sonst werden die Kinder nach dem Zufallsprinzip im Flieger verteilt. Ohne Vielfliegerkarte stellt die Airline praktisch nur den Sitz. Flugzeuge hätten sich in moderne Versionen des Kastensystems verwandelt, klagte die Huffington Post. Als die Airlines vor Kurzem überlegten, auch noch für das Handgepäck zu kassieren, schaltete sich Senator Charles Schumer ein. Das zeigt die Brisanz des Themas. Als führender Oppositionspolitiker ist er heute in Washington der wichtigste Gegenspieler von Donald Trump.

Schließlich alarmierte die hohe Konzentration in der Branche das Justizministerium, wenn auch spät. Im Sommer 2015 begann eine Untersuchung wegen unzulässiger Preisabsprachen. Doch Anfang dieses Jahres sickerte an die Medien durch, dass das Verfahren eingestellt werden würde. Analysten sahen für einen solchen Verdacht von vornherein keine Anhaltspunkte. Zwar haben die US-Fluggesellschaften 2016 alle zusammen rund 13,5 Milliarden Dollar Gewinn gemacht. Doch gleichzeitig lag der Durchschnittspreis für ein Ticket bei 347 Dollar – sechs Prozent weniger als noch Ende des Vorjahres und – inflationsbereinigt – so tief wie seit 1995 nicht mehr. Mehr als die frustrierten Passagiere dürften die Airline-Bosse nur ihre Beschäftigten fürchten. Denn die haben zuletzt höhere Löhne und Gehälter erkämpft, und damit hat sich der Gewinn der Branche im vergangenen Jahr fast halbiert.