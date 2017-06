Es ist kurz nach acht Uhr morgens am vergangenen Mittwoch, als es an der Tür der Klasse C der Berufsschule B11 in Nürnberg klopft. Der stellvertretende Schulleiter betritt den Raum, in dem 18 angehende Schreiner lernen, lauter junge Männer. Der Pädagoge bittet einen der Schüler, Asef N., mit ihm zu kommen. Der heute 20-jährige Afghane ist im Dezember 2012 nach Deutschland eingereist, ein Jahr später wurde sein Asylantrag abgelehnt, seit vier Jahren lebt er bloß geduldet in Deutschland. Nun soll er abgeschoben werden. Vor der Klasse wartet die Polizei.

