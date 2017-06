Terror verbreitet Angst und Schrecken, allerdings nicht besonders lange. Das muss man nach den Attentaten in Manchester und London feststellen. Kaum jemand fand sich zu Zusammenkünften der Trauer ein wie noch im Januar 2015, als Terroristen die Redaktionsmitglieder von Charlie Hebdo ermordeten. Schon gar nicht versammelten sich Staatschefs aus aller Welt und marschierten Arm in Arm. In den sozialen Netzwerken, wo ja der Impuls das Sagen hat, lag der Hashtag #manchester im Monatsranking abgeschlagen auf einem hinteren Platz. Der Eurovision Song Contest hatte mehr Leute bewegt.

Sind die empfindsamen westlichen Gesellschaften jetzt so cool, wie die Leidgeplagten dieser Erde es immer waren, die unbeirrt weitermachen, nachdem mal wieder Dutzende Menschen direkt vor ihren Augen gestorben sind? Haben die Leute sich hier etwa an den Terror gewöhnt? Ein bisschen vielleicht.

Aber in der Politik sieht es anders aus. Dort dominiert der Terror, und cool ist gar niemand.

Jahrelang, so lautet eine bittere Erkenntnis, haben viele die Radikalisierung in den euromuslimischen Communitys nicht ernst genommen. Seit der islamistische Terror Europa quält, ist eine zweite Naivität hinzugekommen: Gegen Aggression helfe nur Gegenaggression. Wer geschlagen wird, schlägt zurück, das weiß jedes Kind. So überbieten sich Politiker mit immer härteren Vorschlägen. Das wirkt im Angesicht von Gefahr so einleuchtend, dass Fragen sich erübrigen. Zum Beispiel die, wie erfolgreich diese Strategie ist. Oder die Frage, ob die Härte die Nebenwirkungen einer spalterischen Politik aufwiegen kann.

Tatsächlich haben sich dort, wo es in den vergangenen Jahren Anschläge gab, die Positionen zugespitzt – während der Terror nicht aufhört.

In Großbritannien war Ukip nicht nur die Partei, die das Land in den Brexit geführt hat, sie hat auch das Thema Migration mit Sicherheits- und Wirtschaftsfragen verbunden, und zwar so penetrant, dass am Ende viele daran glaubten. Theresa May reagiert darauf, indem sie eine Obergrenze für Migration verspricht. Und was macht Ukip jetzt, da die Begrenzung der Einwanderung auf eine willkürliche Zahl keine radikale, sondern eine bequeme Position in der Mitte der Gesellschaft geworden ist? Ukip verspricht, die Einwanderung auf null zu bringen.

In Frankreich sieht es ähnlich aus. Offensichtlich absurd war noch Marine Le Pens Forderung nach der Todesstrafe, um Selbstmordattentätern beizukommen. Aber ihr Vorschlag, bei IS-Kontakt die Staatsbürgerschaft zu entziehen, kam gut an, auch beim linken Präsidenten François Hollande – woraufhin Le Pen meinte, man könne die doppelte Staatsbürgerschaft auch gleich ganz abschaffen.

In Deutschland werden derweil die Überwachungsgesetze verschärft. Die verdeckte Online-Durchsuchung, also das Spionieren der Ermittler in allen Daten eines Verdächtigen, soll Ende Juni durch ein Gesetz möglich gemacht werden. Es ist ein weitreichender Eingriff, weil so ein ganzes Leben transparent gemacht werden kann. Falls das nun für einige Leser Neuigkeiten sind, liegt das daran, dass die Debatte darüber nicht existiert.

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann schlägt derweil vor, selbst Kinder vom Verfassungsschutz überwachen zu lassen – statt sie etwa in irgendeiner Form zu betreuen. Und als Bundesinnenminister Thomas de Maizière Vorschläge zur deutschen Leitkultur machte, fragte sich niemand, warum wohl gerade er, vorderster Kämpfer gegen die Kriminalität, sich dazu berufen fühlte und nicht, sagen wir, die Familienministerin. So klar scheint es eben, dass unsere Kultur mit Waffen und Polizei geschützt werden muss.

Nun könnte man sagen: Die Zeiten sind mörderisch, Illusionen kann sich niemand leisten. Das stimmt. Das Problem ist, dass Illusionen aber nicht einfach verschwinden, wenn es härter zugeht. Gerade unter Druck ist die Politik anfällig für Gesten und Symbolhaftes und für neue Tabus.

Man muss heute ein fast 70-jähriger ungekämmter Labour-Chef sein, sprich ein Außenseiter, um darauf hinzuweisen, dass der Terror mit der Politik des Westens in Mittelost zu tun haben könnte. Corbyn lag in den Umfragen so weit hinter May zurück, dass er sich zu sagen traute, die Gewalt sei auch die Folge gescheiterter Militärinterventionen. Wer eine Chance auf Wahlerfolg hat, hält sich lieber an die neue politische Korrektheit, die sich wie ein Schleier über die Debatte gelegt hat: Jeder weiß, dass Terror politische Ursachen hat, es auszusprechen ist gar nicht mehr so leicht.