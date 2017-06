Skandal in Lutherland! Kulturfrevel an der Wiege der Reformation! Zu Wittenberg bedrohen Bilderstürmer ein Sakralkunstwerk, auf dem schon Doktor Martin Luthers Auge wohlgefällig ruhte. "Es ist", so schrieb er 1543, "an unserer Pfarrkirche eine Sau in Stein gehauen; da liegen junge Ferkel und Juden drunter, die saugen, hinter der Sau stehet ein Rabbi, der (...) kuckt mit großem Fleiß der Sau unter dem Pirtzel in den Talmud hinein, als wollt er etwas Scharfs und Sonderlichs lesen und ersehen. Daher haben sie gewisslich ihr Schem Hamphoras."

Das hebräische Shem ha-m’forash, "der voll ausgesprochene Name", meint den jüdischen Gott. Er findet sich also im Anus des für Juden unreinsten Tiers. Diese christliche Botschaft verkündet die sogenannte Judensau an etwa dreißig deutschen Kirchen, in Wittenberg seit 1304. Dort erblickte sie unlängst der Londoner Theologe Richard Harvey, ein messianischer Jude. Harvey brach in Tränen aus und verfasste eine Petition. Die Skulptur sei "scheußlich, obszön, beleidigend, angreifend, diffamierend, verleumderisch, gotteslästerlich, aufhetzend und antisemitisch". Daher möge sie entfernt und "im 500. Jahr der Reformation durch etwas ersetzt werden, das den Gott Israels ehrt, respektvoll den Juden gegenüber ist und somit der Stadtkirche als christlichem Ort des Lobpreises wieder Ehre bringt".

Wie unhistorisch! Die AfD alarmierte bereits präventiv: "Evangelische Kirche fördert Geschichtsklitterung". Die volkshygienisch besorgte Partei warnt vor "kulturellem Talibanismus". Wie solle ohne Judensau "eine aufgeklärte Generation heranwachsen, die Reliefs wie dieses in den Kontext einordnen kann"?

Wir eilen zum Ort der Gefahr.

An jedem Mittwochnachmittag protestiert auf dem Wittenberger Markt eine Mahnwache gegen die Schmähskulptur. Gegenüber Luthers Heldenstandbild postieren sich sanfte Rebellen: der Leipziger Pfarrer Thomas Piehler, die Darmstädter Marienschwestern, englische und deutsche Franziskaner, einheimische Christen wie der Elektromeister Johannes Höhne, der für die Beseitigung der Schweinerei 10.000 Euro stiften würde. Allerdings solle man die Judensau nicht zerstören, sondern ins Museum schaffen. Dort möge sie überdauern, wissenschaftlich kommentiert. Die Bilderstürmer stürmen nicht, sie verteilen Papier und halten Transparente hoch: "Die Welt schaut auf Wittenberg – und sieht eine Judensau!" – "Jesus wäre heute ein jüdischer Mitbürger!" – "Gotteslob und obszöne Gotteslästerung zugleich?"

Volk schlendert vorbei. Kaum 15 Prozent der Wittenberger sind Christen. Was meinen Sie zur Judensau?

Soll bleiben, wo sie ist, sonst wär ja die Geschichte weg.

Abnehmen, hundert pro. Sonst geht’s irgendwann wieder los gegen die Juden.

Was im Museum steht, wirkt nicht als Stachel im Fleisch.

Bei uns in Zerbst gibt’s auch ’ne Judensau, die kümmert kein Schwein.

Als Christ tut mir das Relief weh, wie mag es da erst jüdischen Betrachtern gehen? Eine sichtbare Wunde an der Stadtkirchenmauer wäre ein Sühnezeichen.

Wissen Sie, diese Debatte erinnert mich an die Diskussion über alte Kinderbücher mit dem Wort Neger. Umformulierung ist Fälschung, Zerstörung schafft keine Erkenntnis.

Der Antisemitismus nimmt wieder zu, sagt Pfarrer Piehler. Welch starkes Signal könnte Wittenberg zum Luther-Jubiläum senden! Er entrollt ein neues Transparent: "Endgültige Loslösung von Luthers Antisemitismus!"

Der Reformator und die Juden. Zu den Errungenschaften der aktuellen Lutherei gehört die Entheiligung des protestantischen Titans. Luther war eben nicht nur Bibelübersetzer, Schöpfer der alldeutschen Literarsprache, Befreier des Gewissens, Emanzipator des individuellen Glaubens. "Der stiernackige Gottesbarbar" (Thomas Mann) hatte fanatische Züge, wobei der Judenhass lange als betrübliche Erkrankung des späten Luther galt. Der jüngere Reformator habe die Juden geschätzt.

Das ist so richtig wie falsch. Luther akzeptierte die Juden zu keiner Zeit. Ihm galt die gesamte Bibel als christgöttliches Wort. Bereits das Alte Testament deutete er christologisch, als Zeugnis der kommenden Offenbarung. Demnach seien nur die Christen Gottes erwähltes Volk – falls sie zu Christus fänden, weiterhin auch die Juden. Da diese auf ihrem Glauben beharrten, hasste sie der enttäuschte Reformator als verstockte Gottesfeinde und überzog sie mit Vernichtungsprosa. Luther war ein religiöser Antisemit, doch spätere Perverteure, schließlich Hitler, rühmten ihn als germanischen Rassenführer. Luthers Worten folgten Taten. Im Pflaster des Wittenberger Markts glänzen Stolpersteine für Martin, Jakob und Amalie Israel, ermordet in Auschwitz und Sobibór.