Die Briten wählen an diesem Donnerstag ein neues Parlament – nach einem erstaunlichen Wahlkampf. Zwar standen zuletzt die Terroranschläge im Mittelpunkt, doch ein noch wichtigeres Thema ist ein radikaler Kurswechsel in der Sozial- und Wirtschaftspolitik. Auf einmal wollen die britischen Parteien, ob Tories oder Labour, staatliche Eingriffe und Regulierungen, wie sie sonst nur mit der angeblich so regulierungswütigen EU verbunden werden. Ausgerechnet jetzt, da der Brexit beschlossene Sache ist, fordern viele britische Wähler von einer neuen Regierung Programme, die europäischer nicht sein könnten.

Wohin man auch schaut, die Parteien kommen mit Wahlversprechen an, die ganz und gar nicht in die emphatisch marktliberale Tradition der britischen Politik passen. So wollen die Tories das deutsche Energiewirtschaftsgesetz zum Vorbild nehmen, sich staatlicherseits in den Strommarkt einmischen und die Preise deckeln. Auf der Insel zahlen Verbraucher im Schnitt 17 Cent pro Kilowattstunde, mehr als das Doppelte des Durchschnittspreises auf dem Kontinent. "In fünf Jahren werden unsere Strompreise die niedrigsten in ganz Europa sein", verspricht Theresa May. Es ist ein konservatives Weltbild, das sich von dem bekannten Urvertrauen in die Kräfte des Marktes verabschiedet hat.

Genauso neu und auch sehr europäisch ist der Vorschlag der Tories, ein Mitsprache- und Abstimmungsrecht von Arbeiternehmervertretern in Vorständen und Aufsichtsräten einzuführen. Auf einmal ist der Gewerkschafter nicht mehr der Erzfeind des Unternehmers. "Wir haben begriffen, dass ein Unternehmen mit starker Arbeitnehmerstimme durchaus erfolgreich sein kann", sagt eine Mitarbeiterin von Mays Wahlkampfteam. "Die deutsche Exportindustrie ist das beste Beispiel."

Zwanzig Jahre nach ihrem historischen Ruck zur Mitte zieht es auch die Labour-Partei nun wieder nach links. Als Erstes will Jeremy Corbyn die Bahn nach französischem Vorbild in ein hundertprozentiges Staatsunternehmen überführen. Die Privatisierung von British Rail nennt er "ein totales Desaster", und das nicht zu Unrecht. Pendler, die eine Stunde mit der Bahn zur Arbeit fahren, müssen durchschnittlich 14 Prozent ihres Monatseinkommens für die Fahrtkosten ausgeben. In Frankreich liegen die vergleichbaren Kosten bei zwei Prozent. In der Steuerpolitik geht Labour noch weiter. Der Spitzensteuersatz soll auf 45 Prozent erhöht werden, und Unternehmen, die ihren Mitarbeitern Gehälter über einer Million Pfund zahlen, sollen mit einer Reichensteuer von fünf Prozent belastet werden.

Noch paradoxer als der entschlossene Linksruck selbst erscheint die Tatsache, dass er ein direktes Resultat des Brexit-Votums ist. Zehn Jahre nach dem Finanzcrash hat sich die britische Wirtschaft von seinen katastrophalen Folgen immer noch nicht erholt. Obgleich einzelne Kabinettsressorts bereits Ausgabenkürzungen von bis zu 30 Prozent verkraften mussten, gehen selbst optimistische Wirtschaftsforscher davon aus, dass es bis 2023 dauert, den Staatshaushalt zu sanieren. Und das auch nur, wenn die beschlossenen Kürzungen wirklich alle umgesetzt werden. "Aber die Briten haben das Sparen satt", meint Peter Kellner vom Meinungsforschungsinstitut YouGov. Der Sparzwang hat die britische Gesellschaft in wenigen Jahren grundlegend verändert. An Schulen, im Gesundheitssystem, in der Sozialversicherung, überall haben die Haushaltskürzungen zu akuten Krisen geführt. "Zahlreiche Wähler haben die Brexit-Abstimmung zum Anlass genommen, ihren Frust auszudrücken und gegen die Regierung, also für den Brexit zu stimmen."

Ein Jahr danach reagiert die Politik nun endlich auf den Stimmungswandel in der Bevölkerung. Wie verheerend diese Spätzündung ist, wird sich im Laufe der Brexit-Verhandlungen ergeben. Sicher ist nur, dass der Brexit noch mehr Frust erzeugen wird.