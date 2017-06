Es kommt selten vor, dass wissenschaftliche und schreiberische Klasse in einer Person vereinigt sind, meist gehen diese beiden Eigenschaften getrennte Wege. Dave Goulson ist eine solche Ausnahme. Der englische Insektenforscher wirkt ziemlich genau so, wie man sich einen englischen Insektenforscher vorstellt, nur ein wenig jünger und besser rasiert als das Klischee: zuvorkommend und aufmerksam, dabei höchst leicht in Erregung zu versetzen, wenn man es schafft, ihn zum Reden zu bringen über jene Themen, die ihn seit seiner Kindheit umtreiben – Insekten, die Natur und der Schutz derselben. Dieses Leitmotiv seines Schaffens zieht sich auch durch sein neues Buch Die seltensten Bienen der Welt.

Wer Goulsons bisherige Werke nicht kennt und es wegen dieses anbiedernden Titels gar nicht erst in die Hand nimmt, dem entgeht ein Zugewinn an Weltverständnis. Auch wenn es dann kaum um Bienen geht, jedenfalls nicht im Sinne eines Durchschnittslesers, sondern vor allem um Hummeln. Ihnen ist Goulson hoffnungslos verfallen, und wer sein Und sie fliegt doch von 2014 gelesen hat, ist es ebenso.

In seinem neuen Buch folgt man Goulson auf seiner Reise durch die Lebensräume rarer Hummelspezies. Er lässt sich dabei von einer Sammelleidenschaft packen, die auf seltsame Weise ansteckend und die mit einer Neugier auf die Welt gepaart ist, wie man sie von Kindern kennt.

Goulsons Buch ist ein Werk des Staunens, das seinen Reiz nicht aus Exotik und Kuriosität ziehen muss, weil es von dem Willen getragen wird, vorurteilsfrei auf die Welt zu blicken. Ein Beispiel: Wer Goulsons Gedanken folgt, sieht plötzlich in einer weidenden Schafherde nicht mehr das Abziehbild für biedermeiernde Städter, sondern eine hoch subventionierte Form der Landwirtschaft, die dazu beiträgt, dass Lebensräume seltener Insekten verschwinden. Darüber lässt sich zumindest vortrefflich streiten.

Die Poesie der natürlichen Welt offenbart sich in Goulsons Buch immer dann, wenn er sie gar nicht ausstellt, sondern beiläufig erklärt. Manchmal reicht es, die Artnamen von tropischen Vögeln aufzuzählen, um eine Ahnung von der Vielfalt des Lebens zu bekommen: Als Goulson im Dschungel von Ecuador nach Hummeln sucht, begegnen ihm Rotstirntangaren, Goldkopftrogone, Dunenkopfpapageien, Tukan-Bartvögel und Leistenschnabeltukane. Namen wie aus einem Märchen.

Die vordergründige Reise, die das Buch antritt – von England über Schottland bis nach Patagonien und Kalifornien –, ist die erste und offensichtlichste Ebene, die Goulson öffnet. Interessanter ist die zweite, in der er aus seinen Beobachtungen Fragen ableitet, etwa danach, was wir als natürlich und damit schützenswert definieren. Ist ein blühendes Rapsfeld biologisch wertvoller als eine alte Industriebrache? Wie soll man mit dem Dilemma umgehen, dass der Mensch zwar beständig in die Natur eingreift, die Folgen aber kaum abzuschätzen vermag? Und warum kann das Vorkommen einer einzelnen Vogelart ganze Großprojekte gefährden, während eine potenzielle Baustelle nicht auf das Vorkommen bedrohter Insekten untersucht wird?