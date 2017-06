Für das Kind war der Besuch beim Schularzt ein großes Ding. Das Kind will nämlich unbedingt in die Schule. Ein paar Wochen bevor wir das backsteinerne Gebäude des Schulmedizinischen Dienstes in Berlin-Pankow betraten, stand es aufgeregt vor der Lehrerin seiner großen Schwester und sagte: "Ich möchte auch bei dir lernen." Ich war damals ziemlich überrascht von seinem Mut, noch mehr aber von seiner korrekten Grammatik. Das letzte Gutachten der Logopädin hatte ihm das aktive Sprachvermögen eines gut Dreijährigen bescheinigt. Auch sein Sozialverhalten und sein Verständnis für Zahlen sind, vorsichtig ausgedrückt, nicht altersgerecht. Sicher zählt es gerade mal bis drei.

