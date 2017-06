Kunst im Einkaufscenter, die Shopping-Mall als Galerie: Was würde Theodor W. Adorno dazu sagen? Wenn sich zwischen Nike-Filialen, Smoothie-Ständen und Einrichtungsshops die Hochkultur mit ihren Skulpturen und Gemälden breitmacht, was bleibt von der Kunst, ihrem sinnlichen Erscheinen, ihrem intellektuellen Gehalt dann noch übrig? Für den Philosophen wäre die Sache klar gewesen: Die kapitalisierte Spaß- und Konsumgesellschaft macht sich über die Künste her, übrig bleibt bloß Unterhaltung.

Ein besonders glamouröses Beispiel für diesen Trend stammt aus China. Die Kunst-Mall K11 ist ein Einkaufszentrum mit integrierten Galerieräumen und größeren Skulpturen, die in den Shoppingpassagen frei herumstehen. In Hongkong zieht sich das K11 über sieben Stockwerke, integriert Markenlabels, wechselnde Shows von oft jungen Künstlern sowie Sammlungsstücke von internationalen Meistern wie Damien Hirst, Ólafur Elíasson und Yinka Shonibare.

Neben den bereits eröffneten K11-Malls in Hongkong und Shanghai kommen dieses Jahr neue in Wuhan, Shenyang und Guangzhou hinzu. Das Expansionsvorhaben umfasst insgesamt sechzehn weitere Kunst-Malls in acht Städten, zum Beispiel auch in Peking.

Aber China steht nicht alleine da, in Paris zeigte 2016 das Kaufhaus Le Bon Marché einige Papierskulpturen von Ai Weiwei. Es war die erste Einzelausstellung des Künstlers in Frankreich, und es hieß, dass Ai sehr glücklich über den Ausstellungsort sei, weil sich hier Kunst und Bürger frei begegneten. Solch ein Statement verleiht dem kapitalistischen Konsumraum einen geradezu demokratischen Nimbus. Das französische Kaufhaus wird zum politischen, bürgernahen Freiheitsort für einen verfolgten und zensierten chinesischen Künstler.

In Deutschland reiht sich das Einkaufszentrum Emsgalerie in Rheine in das Konzept Kunst-Mall ein. Dort hängt an der Decke ein Triptychon der Künstlerin Margriet Smulders, das einen mit Blumen überfüllten Flusslauf zeigt. Der Ort der Decke ist taktisch klug gewählt, so steht die Kunst nicht in direkter Nachbarschaft zu den Geschäften und kann mehr Raum für sich einnehmen.

Die Pop-Art hatte dieser Entwicklung den Weg bereitet

Und würde Adorno nun tatsächlich in seinem Grab rotieren? Gewiss war er kein Anhänger der White-Cube-Ideale, jener Vorstellungen eines Ausstellungsraums, der steril und weiß alle weltlichen Bezüge ausgrenzt. Jedoch formulierte er in seiner vom Marxismus beeinflussten ästhetischen Theorie klare Erwartungen: Für den Kapitalismuskritiker Adorno sollten Kunstwerke philosophisch reflektiert und nicht zur Ware reduziert werden. Für den Kunsthistoriker Beat Wyss ist Adorno der letzte Moderne. Ein Moderner, der lieber der Kulturabstinenz als dem Kulturkonsum folgte und der zu alt für die Botschaften von Dada und Duchamp war, die erst in der Generation Pop der fünfziger Jahre wirklich Anklang fanden.