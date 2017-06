Manche Entwicklungen enden ganz anders, als sie begonnen haben. Als Mario Draghi vor fast sechs Jahren Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) wurde, hat er mit maximaler Wucht sein Programm zur Rettung des Euro durchgesetzt. Hauptbestandteil: Jede Menge billiges Geld, damit die Wirtschaft wieder in Schwung kommt. In diesen Tagen werden die Weichen für den Einstieg in den Ausstieg aus der Niedrigzinspolitik gestellt – und in der Öffentlichkeit bekommt kaum jemand etwas davon mit.

Dabei steht einiges auf dem Spiel. Wenn die EZB ihre Politik nun ändert, endet damit auch das vielleicht größte wirtschaftspolitische Experiment in der Geschichte Europas. Es wird entscheiden, ob Mario Draghi den Euro wirklich gerettet hat – oder ob er sich zum Gefangenen einer Politik gemacht hat, die Europa langfristig schwächt.

In den Hauptstädten der EU verfolgt man Draghis Tun jedenfalls mit höchster Anspannung. Die niedrigen Zinsen haben maßgeblich dazu beigetragen, dass der Euro-Raum wirtschaftlich so gut dasteht wie schon lange nicht mehr. Die Firmen kommen günstiger an Kredite, und die Regierungen müssen weniger Geld für den Schuldendienst ausgeben, weshalb sie mehr für Steuersenkungen oder Investitionen übrig haben. Im April hatte die Arbeitslosenquote den niedrigsten Stand seit acht Jahren erreicht, und zuletzt ist die Wirtschaft der Währungsunion sogar schneller gewachsen als die amerikanische. Entsprechend groß ist im Norden nun der Wunsch, dass bald Schluss ist mit der expansiven Geldpolitik – und im Süden die Sorge, dass die EZB durch einen Kurswechsel den Aufschwung abwürgt.

Tatsächlich sind geldpolitische Wendemanöver grundsätzlich riskante Operationen. Fast alle großen Finanzkrisen der vergangenen Jahre begannen mit Zinserhöhungen, die dazu führten, dass Haushalte, Unternehmen oder Staaten plötzlich ihre Schulden nicht mehr bedienen konnten. Was schon ein falsches Wort zur falschen Zeit anrichten kann, musste der damalige Chef der amerikanischen Notenbank Fed vor drei Jahren erfahren. Ben Bernanke hatte eine Rede gehalten, die so interpretiert werden konnte, dass die Zeit der niedrigen Zinsen bald vorbei sei. Die Reaktion an den Börsen war heftig, die Weltwirtschaft verlor an Fahrt.

In der EZB hat man diese Episode genau studiert, denn die Währungsunion ist trotz der wirtschaftlichen Erholung verwundbar. Als Schwachstelle gilt vor allem Italien. Das hoch verschuldete Land hat besonders von den Anleihekäufen der Zentralbank profitiert – und niemand kann mit Sicherheit sagen, was passiert, wenn die Notenbank das Programm einstellt. Das Horrorszenario sieht so aus: Die italienische Regierung findet für ihre Schuldpapiere keine Abnehmer mehr und die schon installierten europäischen Rettungsschirme können das Land mangels Finanzkraft nicht auffangen. Für die Währungsunion wäre eine Schuldenkrise in der drittgrößten Volkswirtschaft ein schwerer Schlag.

Auch deshalb hat Draghi das umstrittene Anleiheprogramm weiterlaufen lassen und jede Diskussion über ein Ende der Käufe unterbunden. Das ist der tiefere Grund für die eigenartige kommunikative Zurückhaltung der Notenbank. Diese Zurückhaltung ist umstritten im Zentralbankrat, der über die Geldpolitik entscheidet und in dem Notenbanker aus ganz Europa vertreten sind. Vor allem Bundesbankpräsident Jens Weidmann mahnt zu mehr Eile. Sein Argument: Die niedrigen Zinsen verleiten die Regierungen dazu, Schulden aufzunehmen, statt überfällige Reformen anzuschieben – und das billige Geld bereitet den Boden für die nächste Finanzkrise.